Alvear vivió una segunda noche de carnaval con gran participación y una propuesta cultural diversa El Centro de Expresiones reunió a una importante cantidad de público en una jornada que combinó comparsas, música en vivo, talleres municipales, feria de emprendedores y acciones comunitarias. Más de cien expositores formaron parte del paseo productivo. 18 de febrero 2026 · 14:55hs

Comparsas, música en vivo y propuestas comunitarias marcaron la segunda noche de carnaval en el Centro de Expresiones de Alvear.

La segunda noche de Carnaval en Alvear se realizó el viernes 13 en el Centro de Expresiones y contó con una destacada participación de vecinos y vecinas, en una propuesta que combinó espectáculos artísticos, feria de emprendedores y diversas actividades comunitarias. Más de cien artesanos, emprendedores y emprendedoras integraron el paseo de exposición, que volvió a posicionarse como un espacio para el trabajo local y la economía social.

La reorganización del escenario permitió una mayor cercanía entre artistas y asistentes, lo que favoreció el desarrollo de las presentaciones. En ese marco, los talleres municipales de percusión y zumba ofrecieron intervenciones coreográficas que marcaron el ritmo de la jornada. También actuaron las comparsas Omarí y Villa Samba, de Villa Amelia, que aportaron despliegue visual, música en vivo y cuadros de danza que acompañaron la celebración.

Alvear - segunda noche carnaval 6 La murga en Alvear Como novedad dentro de la grilla, se sumó la propuesta de murga La Cotolengo, que incorporó contenido escénico con humor y mirada social. El cierre musical estuvo a cargo de Bruno Arias, quien interpretó repertorio del norte argentino y generó uno de los momentos más convocantes de la noche con canciones vinculadas al carnaval jujeño.

La actividad también incluyó un stand de Bomberos Voluntarios de Alvear, destinado a capacitar a la comunidad y promover la adhesión de nuevos socios. A ello se sumó una cruzada solidaria de la familia de Lola, una niña de 4 años que debe viajar a México en junio para realizar un tratamiento.

Alvear - segunda noche carnaval 12 Amplia participación El intendente Carlos Pighin destacó la amplia participación y el trabajo conjunto que permitió concretar la jornada. “Estos espacios fortalecen la identidad cultural de Alvear, generan oportunidades para el desarrollo local y promueven el encuentro social como base de una comunidad más integrada y solidaria”, afirmó. Alvear - segunda noche carnaval 8 El cronograma continuará el sábado 7 de marzo con la primera maratón nocturna del año, prevista en la previa del Día Internacional de la Mujer y con punto de partida en el Distrito Oeste, donde se sumarán intervenciones artísticas sorpresa. Además, el 21 y 22 de marzo se llevará adelante una nueva edición del festival internacional Al Circo, que incluirá una feria de economía social, espectáculos musicales y actividades abiertas a la comunidad. >> Leer más: Alvear: una gran historia y un enorme potencial industrial Alvear - segunda noche carnaval 13