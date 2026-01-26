Flavio Mendoza celebró el éxito de Circo Ánima con una pool party en Rosario

Flavio Mendoza celebró los 45.000 espectadores de Circo Ánima en Rosario, una propuesta circense que hace en la ciudad su temporada de verano . El festejo se realizó en el marco de una pool party , pensada para disfrutar el verano y seguir celebrando el vínculo entre el artista y el público rosarino que lo recibió con los brazos abiertos.

Reconocido como uno de los artistas circenses más importantes del país, Flavio apostó por Rosario por encima de destinos tradicionales del teatro de verano como Mar del Plata o Carlos Paz. La estadía del artista y el elenco de Circo Ánima en la ciudad comenzó a fines de noviembre con "Circo del ánima: Una mágica Navidad", el show temático que durante diciembre convocó a más de 25.000 espectadores y anticipó la gran respuesta que vendría después. Ya entrado el verano, fue el turno de "Abre tus alas" , una propuesta que fusiona arte, tecnología y una historia atrapante.

La respuesta del público local, una vez más, fue positiva: entre ambos espectáculos, Circo Anima reunió a 45.000 espectadores. Este logro se celebró a lo grande con una pool party al aire libre en el Hotel Pullman del City Center. Bajo el sol, con música y un ambiente festivo, Mendoza compartió el festejo junto a su equipo y su hijo Dionisio que lo sigue acompañó durante toda la temporada.

El espectáculo, con más de 35 artistas de distintas partes del mundo en escena, desarrolla la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para capturar las fuerzas de la naturaleza. Con casi dos horas de duración, "Circo del Anima: Abre tus Alas" invita a un viaje sensorial que combina acrobacias de alto nivel, música en vivo y un despliegue técnico imponente dentro de una carpa importada de Italia.

“Quiero decirles algo a todos los rosarinos: hoy estamos cumpliendo 45.000 espectadores, ni con todos los elencos de Mar del Plata ni con todos los elencos de Carlos Paz hacen ese número. Así que, de verdad, yo les agradezco a ustedes porque hemos logrado un éxito a nivel nacional”, expresó Mendoza en diálogo con La Capital.

"Circo del Ánima: Abre tus Alas" continúa presentándose en el Parque Scalabrini Ortiz (rotonda Francia), con funciones los miércoles, jueves y viernes a las 21 hs, y los sábados y domingos a las 18 y 21 hs. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del circo o a través de la web oficial de Circo Ánima y los suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital acceden a un 30% de descuento.

Por qué apostar por una temporada en Rosario

La decisión de Flavio Mendoza de realizar una temporada de verano en Rosario no fue casual ni cómoda, sino una apuesta personal y artística. “Los pronósticos no eran venir a hacer una temporada de verano, yo instalarme acá con mi hijo, con mis perros y mis cosas, pero la verdad es que lo estoy disfrutando mucho”, expresó. En ese sentido, celebró el vínculo que construyó con la ciudad y con su gente: “Rosario tiene todo. Estoy viviendo acá, haciendo vida de rosarino. La paso bien, me invitan de montones de lugares, me siento muy mimado y eso es maravilloso”.

El artista también reflexionó sobre la necesidad de romper con ciertos esquemas históricos del teatro de verano en la Argentina. Según explicó, elegir a al ciudad como sede fue una forma de probarse a sí mismo. “Siempre a los lugares que voy digo: ¿por qué? ¿Por qué no sacar ese paradigma de que o es Mar del Plata o es Córdoba? Yo también quería probarme a mí”, contó.

En este sentido, con el éxito de sus dos espectáculos reafirmó la importancia de confiar en el país y apostar por él. “Hay que creer un poco más en nuestro país. Este éxito significa que cuando hacés las cosas bien, cuando lo das todo, las cosas resultan y me parece que hay que trabajarlas mucho”, concluyó.

"Circo del Ánima: Abre tus Alas", el espectáculo del verano

Mendoza sigue invitando al público a sumarse a la experiencia de "Circo del Ánima: Abre tus Alas", un espectáculo que, según define, va más allá del circo tradicional. Si bien nació en una familia circense y conserva ese ADN, explicó que su show “es otra cosa”. “Tiene una mezcla de todo. Muchos de mis artistas me dicen siempre: ‘vos le tenés que poner un nombre a tu show porque tu estilo es único’”, contó.

En esa misma línea, agregó: “Van a ver un espectáculo increíble. "Abre tus Alas" es emotivo, te reís, te sorprendés, tiene todo para pasar por todas las áreas emocionales. Es el show por excelencia del verano”.

Cabe remarcar que en el espectáculo participan casi cuarenta artistas, entre músicos, cantantes, humoristas, acróbatas y bailarines. Parte del elenco llegó desde Chile, México y Francia, y la propuesta se desarrolla dentro de una carpa importada de Italia, instalada en el Parque Scalabrini Ortiz desde noviembre. En este sentido, el artista también destacó el esfuerzo que implica el carácter itinerante del show. “No es un edificio, es una carpa que se arma y se desarma. Es italiana de última generación, es lo mejor que hay en carpas de circo, lo más seguro”, explicó.

Con el éxito alcanzado en Rosario y celebrando desde la terraza del Hotel Pullman mientras su hijo disfrutaba de las piletas, el circense volvió a poner el foco en la importancia de vivir y celebrar el presente. Al contar por qué eligió festejar los 45.000 espectadores con una pool party, señaló que la paternidad le cambió su mirada de la vida. “Desde que soy papá celebro cada día de mi vida. Cuando tenés salud, trabajo y un hijo sano, ¿qué más podés pedir?”, reflexionó.

Mientras Dionisio disfrutaba de la estadía en la ciudad, resumió: “El pasado ya fue, el futuro es incierto y el presente es hoy. Por eso se llama presente, porque la vida te regala este presente, entonces lo tenés que vivir de una forma muy intensa. Yo lo trato de vivir así”.

