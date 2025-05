Falleció Alf Clausen, el "arma secreta" en el éxito de Los Simpson

Tenía 84 años y padecía una enfermedad neurodegenerativa. Compuso varios éxitos musicales de la familia amarilla como "Baby on board"

Si bien el deceso se dio el 29 de mayo, no fue hasta este viernes que la noticia se difundió. Según comunicó su hija, Kaarin Clausen, el músico fue diagnosticado con parálisis supranuclear progresiva. En primera instancia había sido tratado como enfermo de Parkinson.

Las composiciones “Ponemos la primavera en Springfield” (We Put the Spring in Springfield) y ¡Te estás registrando! (You're Checking In!), fueron las que le permitieron llevarse la estatuilla.

Llegada a Los Simpson, trabajo estelar y despido

Además de Los Simpson, Clausen trabajó en otros éxitos como Alf y la Pistola Desnuda, pero fue en 1990 cuando se sumó a la serie de Groening y hasta 2017 no paró de componer.

Su música se volvió parte esencial de Los Simpson, al punto que Matt Greoning lo llamó en 1996 “uno de los tesoros no reconocidos de la serie”. El escritor Al Jean también lo homenajeó, afirmando que fue “un hombre increíblemente talentoso que hizo mucho por la serie”.

Además, entre sus composiciones más icónicas se encuentran “Bebé a bordo” (Baby on board, en inglés), celebre canción de Los Borbotones, “Mira mi chaleco” (See my vest) interpretada por el Sr. Burns, o los temas musicales de “Un tranvía llamado Marge”, donde la señora Simpson era la figura de un espectáculo en Springfield.

En 2017, cuando Fox Televisión se hizo cargo de Los Simpson decidieron desprenderse de Clausen, a pesar de no tener el aval de Groening.

Según los productores buscaban un “tipo diferente de música”, pero el compositor los demandó por despido discriminatorio: argumentaba que su edad y condición de salud fueron los motivos de su salida. Los propios abogados de Clausen retiraron la demanda por el deterioro en la salud de su cliente.

Fueron casi 600 composiciones las realizadas por Clausen y se estima que es la mayor producción musical para una serie en Estados Unidos.

Si bien la icónica apertura fue creada por Danny Elfman, las creaciones musicales de Clausen quedarán en la memoria de los fanáticos de la serie.