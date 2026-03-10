Argentina Week: Milei atacó a los industriales y los calificó de "empresarios prebendarios"

El CEO de Techint, Paolo Rocca, y el dueño de Fate y de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, fueron blanco de críticas por parte del mandatario argentino en Nueva York

En el marco de su gira internacional, el presidente Javier Milei inauguró en Nueva York la Argentina Week 2026 , un encuentro orientado a presentar al país ante fondos de inversión y referentes del sistema financiero global. Durante su discurso, el mandatario defendió su programa económico y atacó al empresariado local calificándolo de "prebendario".

“Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil , pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”, sentenció el mandatario.

En la misma línea, planteó: “Rocca, Madanes, en convivencia con políticos ladrones, atacaron a muchos argentinos. Pero se terminó. Se terminó la política corrupta. ¿Quién está a favor de la corrupción? Es incómodo hacer estas preguntas, pero estoy dispuesto a hacerlo por una Argentina mejor”.

El mandatario agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su política interna y la performance electoral de La Libertad Avanza. “En condiciones normales, hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado. Vaya que políticamente funciona, gracias Jefe”, destacó.

“No tengo dudas de que los buenos vamos a ganar. Aun en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien, paga”, insistió, y completó: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la (elección) de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”.

Defensa del modelo económico

Por su parte, defendió su política de apertura de importaciones en beneficio de “millones de argentinos” y en detrimento de los intereses de los empresarios mencionados. “Están distorsionando los precios relativos, produciendo algo que no debería. Si abren, ahora van a poder comprar a 100. Es cierto que ese sector va a ir a pérdida si no se reconvierte, y desaparece”, alertó.

A pesar de las críticas, Milei insistió en que su gobierno busca crear un entorno favorable para la actividad empresarial basado en la competencia y la eliminación de privilegios. Según explicó, el proceso de desregulación y apertura económica generará beneficios. “Ustedes van a tener una mayor eficiencia y una mejora sustancial de la calidad de vida”, señaló al referirse a los efectos de las reformas.

Un mensaje para inversores globales

La participación de Milei en Argentina Week se da en el marco de una agenda destinada a atraer inversiones internacionales. En ese contexto, el mandatario mantuvo reuniones con referentes del sector financiero, entre ellos el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

El evento reúne además a una amplia delegación política argentina. Participan diez gobernadores provinciales, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

También integran la comitiva el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El objetivo del encuentro es presentar oportunidades de inversión en sectores considerados estratégicos por el Gobierno, entre ellos energía, minería, infraestructura y tecnología, en un intento por posicionar a la Argentina como un nuevo destino para capitales globales.