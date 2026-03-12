Estrenos de cine en Rosario: la nueva de Lucrecia Martel, dramas extranjeros y mucho terror

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 12 de marzo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Amanda Seyfried protagoniza "El testimonio de Ann Lee", una épica sobre la líder de los "Shakers" que ya está disponible en las salas de cine

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina este mes con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones .

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Aunque su estreno formal fue la semana pasada, este jueves llega a Rosario la nueva película de la aclamada Lucrecia Martel. Este documental es el resultado de más de 14 años de trabajo y una exhaustiva investigación. La cinta viene de un prestigioso recorrido por festivales internacionales como Venecia, Toronto, Nueva York, Camden y San Sebastián. Además, obtuvo el premio a “Mejor Película” en el BFI London Film Festival.

A partir del juicio por el asesinato de Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta —registrado en video y filtrado en internet—, la película acompaña la extensa espera de la comunidad por justicia, hasta el momento del juicio oral que tuvo lugar casi una década después, en 2018.

Embed

“El testimonio de Ann Lee” - Estados Unidos. 140 minutos.

La leyenda de Ann Lee, fundadora de la secta devocional conocida como los “Shakers”, llega a las salas de cine de la mano de la premiada directora y guionista Mona Fastvold (“El Brutalista”). Con la aclamada Amanda Seyfried en el rol de la líder, la película sigue la vida de Lee, quien predicó la igualdad de género y social, y fue venerada por sus seguidores.

“El testimonio de Ann Lee” es una épica que captura el éxtasis y el tormento de la líder en su búsqueda por construir una utopía. Incluye himnos tradicionales Shaker reinventados, coreografías de Celia Rowlson-Hall (“Vox Lux”) y una banda sonora a cargo del ganador del Oscar Daniel Blumberg (“El Brutalista").

Embed

>>Leer más: Cuándo son los premios Oscar 2026 y cómo verlos desde Argentina

“No te olvidaré” - Estados Unidos. 114 minutos.

Otro fenómeno literario de la aclamada autora Colleen Hoover se vuelve a transformar en un largometraje, esta vez una sobre la maternidad, el perdón y el poder del amor. Bajo la dirección de Vanessa Caswill, este romance está protagonizado por Maika Monroe y Tyriq Withers.

Tras una salida perfecta con su novio, Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, regresa a su ciudad natal con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su pequeña hija, Diem. Cuando los abuelos de Diem, encargados de la custodia, se niegan a dejar que la vea, Kenna encuentra una compasión inesperada en Ledger, el dueño de un bar local. A medida que su amor secreto se desenvuelve, Kenna empieza a sentir la esperanza de una segunda oportunidad.

Embed

“El ritual de Lily” - Argentina. 98 minutos.

Manu Herrera dirige a Maggie Garcia, Patricia Peñalver, Eve Ryan, Elena Gallardo y Mike Fajardo en una cinta llena de suspenso y verdadero horror. Está ambientada en el equinoccio de otoño, a fines del siglo XX.

Cuatro amigas viajan a una casa aislada en mitad del bosque para realizar un ritual de iniciación a la brujería y así completar el círculo de los cuatro elementos. Lily, una joven veinteañera introvertida recién llegada al grupo, ha sido elegida para representar el elemento aire. Pero lo que comienza siendo un ritual de brujería blanca en armonía con la naturaleza, pronto acabará convertido en una diabólica pesadilla. Lily no se imagina que el verdadero propósito es otro y que en realidad el sacrificio es ella misma.

Embed

>>Leer más: Todos los nominados a los Oscar 2026: ¿qué pasó con "Belén"?

“El guardián: último refugio” - Estados Unidos. 107 minutos.

Las salas de cine se llenan de acción con “El guardián: último refugio”, una cinta para mantenerse al borde del asiento. Con Jason Statham y Bodhi Rae Breathnach a la cabeza, Ric Roman Waugh dirige esta película llena de peligros y secretos.

Cuando un hombre que ha elegido el aislamiento salva a una niña de una tormenta letal, ambos quedan atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir. Forzado a enfrentar su pasado, descubrirá que protegerla puede ser su única oportunidad de redención.

Embed

“Iron lung: océano de sangre” - Estados Unidos. 95 minutos

También habrá lugar para el terror en la cartelera de este jueves y será de la mano de “Iron lung: océano de sangre”. La película, basada en el juego del mismo nombre, está dirigida por Mark Fischbach y lleva al espectador a un mundo postapocalíptico y terrorífico.

En un futuro postapocalíptico en el que un suceso conocido como 'El rapto silencioso' provocó la desaparición de todas las estrellas y planetas habitables del universo, un convicto es enviado a explorar un océano de sangre descubierto en una luna desolada, utilizando un pequeño submarino apodado 'Pulmón de Hierro'. Su viaje es la única esperanza de sobrevivir que queda.

Embed

“Las catadoras del Führer” - Italia/Bélgica/Francia. 123 minutos.

Silvio Soldini dirige este drama histórico inspirado en la historia real de Margot Wölk y basado en el best seller “La catadora”. La cinta está ambientada en otoño de 1943 y está interpretada por Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Olga von Luckwald, Thea Rasche, Berit Vander, Kriemhild Hamann, Esther Gemsch y Jürgen Wink.

Rosa, una joven berlinesa que huye de los bombardeos, se refugia en un pequeño pueblo cercano a la frontera oriental. Allí descubre que en el bosque cercano se encuentra la “Guarida del Lobo”, el cuartel general de Hitler. Obsesionado con la idea de ser envenenado, el Führer obliga a un grupo de jóvenes mujeres a probar cada uno de sus alimentos antes de que lleguen a su mesa.

Embed

Re estrenos:

“Saga Crepúsculo: Eclipse”

La saga de Crepúsculo sigue re estrenando sus películas en pantalla grande para los fanáticos de este drama romántico y fantástico.

En “Eclipse”, Bella debe elegir entre Edward (vampiro) y Jacob (hombre lobo). Por su parte, Victoria forma un ejército de vampiros neófitos para vengarse, forzando a los Cullen y los hombres lobo a una tregua para protegerla, mientras Bella se debate con la propuesta de matrimonio de Edward y la posibilidad de convertirse en vampiro para siempre, antes de la graduación.

>>Leer más: Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 12 de marzo, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

>>Leer más: Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Estrenos antiguos

"Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.

(Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde. "La novia": (Drama) Frank viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la pionera científica Dra. Euphronious que le cree una compañera. Así, ambos reviven a una joven asesinada y nace “La Novia". Pero pronto llegan asesinatos, posesión, un movimiento cultural radical y amantes fuera de la ley en un romance apasionado y explosivo.

(Drama) Frank viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la pionera científica Dra. Euphronious que le cree una compañera. Así, ambos reviven a una joven asesinada y nace “La Novia". Pero pronto llegan asesinatos, posesión, un movimiento cultural radical y amantes fuera de la ley en un romance apasionado y explosivo. "Muerte en invierno": (Suspenso) Una viuda silenciosa que queda atrapada en una tormenta de nieve en Minnesota y encuentra una adolescente secuestrada por una pareja armada en una cabaña remota. Se convierte en su única chance de sobrevivir.

(Suspenso) Una viuda silenciosa que queda atrapada en una tormenta de nieve en Minnesota y encuentra una adolescente secuestrada por una pareja armada en una cabaña remota. Se convierte en su única chance de sobrevivir. "Scream 7": (Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado.

(Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado. ‘’Kill Bill: the whole bloody affair’’ (Acción) Versión unificada que combina Kill Bill: Vol. 1 y Vol. 2 en un solo relato continuo, con secuencias inéditas. Después de ser traicionada, herida de muerte y dada por muerta en su propio ensayo de boda, Beatrix Kiddo despierta de un largo coma y emprende un implacable viaje de venganza contra Bill y los demás miembros del Escuadrón de Asesinato Viper Letal.

(Acción) Versión unificada que combina Kill Bill: Vol. 1 y Vol. 2 en un solo relato continuo, con secuencias inéditas. Después de ser traicionada, herida de muerte y dada por muerta en su propio ensayo de boda, Beatrix Kiddo despierta de un largo coma y emprende un implacable viaje de venganza contra Bill y los demás miembros del Escuadrón de Asesinato Viper Letal. "El agente secreto": (Drama) En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, llega a Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero las fuerzas gubernamentales lo persiguen y sus vecinos comienzan a espiarlo.

(Drama) En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, llega a Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero las fuerzas gubernamentales lo persiguen y sus vecinos comienzan a espiarlo. "Playa de los lobos": (Comedia) Manu trabaja en un parador de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última reposera. Lo que inicia como un conflicto menor entre dos hombres totalmente opuestos, va escalando de manera tensa hasta una desconcertante e imprevisible propuesta.

(Comedia) Manu trabaja en un parador de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última reposera. Lo que inicia como un conflicto menor entre dos hombres totalmente opuestos, va escalando de manera tensa hasta una desconcertante e imprevisible propuesta. “Cumbres borrascosas”: (Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura.

(Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura. “Goat: La cabra que cambió el juego”: (Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos.

(Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos. "Hamnet": (Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años.

(Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años. “¡Ayuda!”: (Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida.

(Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida. “Terror en Silent Hill: regreso al infierno”: (Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura.

(Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura. "Marty Supremo": (Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro.

(Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro. “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

(Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.

(Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

>> Leer más: Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.