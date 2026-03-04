VIral: la curiosa convocatoria para reunir a 233 pelados en una sala de cine

Una cadena de cines convocó a hombres sin cabello para una función especial de una película con Jason Statham. Los cupos se agotaron

Buscan 233 pelados para ver una película y la convocatoria se vuelve viral

Una curiosa convocatoria para reunir a 233 personas peladas en una sala de cine se volvió viral en redes sociales y terminó agotando todos los lugares disponibles en pocas horas. La iniciativa fue impulsada por una cadena uruguaya, que organizó una función especial para el estreno de " A Working Man", promocionada en la campaña como El Guardián: Último Refugio, protagonizada por el actor británico Jason Statham , conocido por sus papeles en películas de acción.

El evento se realizará el miércoles 11 de marzo a las 20 en el complejo de cines ubicado en el shopping Tres Cruces Shopping , en la capital de Uruguay .

La propuesta tenía una condición muy clara: solo podían participar personas calvas .

Sin embargo, los organizadores también abrieron la puerta a quienes quisieran sumarse a la experiencia de una manera más radical: quienes aún tuvieran pelo podían participar si aceptaban raparse completamente en vivo antes de ingresar a la sala .

El objetivo era llenar la función con 233 cabezas rapadas, en un guiño humorístico al protagonista del film.

Función especial en cines

Además de la proyección de la película, la actividad incluirá una foto grupal de las 233 personas calvas, que los organizadores presentaron como una “imagen histórica”.

La convocatoria se difundió a través de redes sociales con un tono humorístico que invitaba a los usuarios a etiquetar a “ese amigo pelado que necesita unirse oficialmente a la hermandad”.

El mensaje tuvo una rápida repercusión y la inscripción se completó en poco tiempo, lo que llevó a los organizadores a anunciar: “Cupo completo. La sala ya está llena de pelados y no podemos estar más felices”.