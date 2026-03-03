La Capital | Zoom | Oscar

Cuándo son los premios Oscar 2026 y cómo verlos desde Argentina

La temporada de galardones se cerrará con los premios de la Academia, una noche llena de emoción y sorpresas. Los nominados, los favoritos y dónde verlos

3 de marzo 2026 · 09:24hs
Los Oscar cerrarán la temporada de premios a lo mejor del cine

La industria cinematográfica se viene preparando para una de las noches más importantes del año. Es que en marzo se celebra la 98 edición de los premios Oscar, los más importantes dentro del séptimo arte. Como cereza de una temporada de premios que se inició hace algunos meses, el glamour, las tensiones y las sorpresas de los Oscar terminarán de coronar a lo más destacado del cine internacional en una gala que se podrá seguir en vivo.

El encuentro tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, sede reconocida de la ceremonia. El conductor del evento será el comediante Conan O’Brien, por segundo año consecutivo y la cadena encargada de la transmisión en vivo será TNT.

Los nominados a las distintas categorías se conocieron en enero, por lo que las ilusiones se vienen cosechando desde entonces. Además, las diversas premiaciones por las que la mayoría de las cintas ya pasaron, fueron determinando las favoritas. Películas como “Sinners” (que rompió el récord de nominaciones con 16 a su favor), “Una batalla tras otra”, “Marty Supremo”, “Hamnet” y “El agente secreto” en el plano internacional se posicionan con una enorme cantidad de expectativas.

Pero recientemente, la entrega de los Actor Awards por parte del Sindicato de actores también en Los Ángeles durante el domingo primero de marzo por la noche, dejó en claro que más allá de las grandes favoritas, cada premiación siempre da lugar al batacazo y es probable que ninguna producción ni artista llegue confiado a los Oscar. Michael B. Jordan fue el ganador a mejor actor por su doble papel en “Sinners”, aunque en las anteriores ceremonias venía saliendo Chalamet.

Es por esto que se espera una noche sumamente entretenida y con sorpresas que el público vivirá al borde del asiento junto a los nominados.

>>Leer más: Dónde ver la película que rompió el récord de nominaciones a los Oscar

Cuándo son los premios Oscar y cómo verlos desde Argentina

La fecha que hay que reservar es la de la noche del 15 de marzo, que como todos los años es un domingo. Si bien la ceremonia se llevará a cabo en Los Ángeles, se transmitirá en vivo para que desde cualquier país el público pueda seguir la gala más emocionante de Hollywood.

En Argentina, se podrá sintonizar la transmisión de los Oscar a partir de las 21. Por TNT la transmisión contará con una traducción al español mientras que en TNT Series se verá en su idioma original.

>>Leer más: Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Los grandes candidatos a llevarse un galardón

En toda temporada de premios, conforme avanzan las ceremonias se van definiendo las grandes favoritas. El paso por estas premiaciones, por supuesto, no determina estrictamente quién ganará el Oscar, pero sí define con más claridad entre qué producciones se encuentra la disputa. Tras las recientes galas, quedaron definidas algunas de las candidatas con más chances.

En cuanto a Mejor Película, la carrera parece sellada para “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson. Hasta el momento, en todas las entregas se quedó con el galardón máximo. En los Globos de Oro, que distinguen la terna por género, se impusieron en “comedia o musical” mientras que “Hamnet” fue elegida como mejor drama.

La categoría Mejor Película Internacional es la que concentra la atención latinoamericana. Una de las grandes candidatas es “El agente secreto” de Kleber Mendonça Filho, y podría significar que un filme brasileño gane por segundo año consecutivo este premio. Se impuso en los Globos de Oro y los Critics Choice, pero se enfrenta a la noruega “Valor sentimental”, que llegó a los Oscar con nueve nominaciones y que acaba de ganar el BAFTA. Esto último se explica puede adjudicarse a que la academia británica haya elegido favorecer a una producción europea, pero deja final abierto para la decisión de la Academia.

>>Leer más: Premios Oscar 2026: quiénes son los favoritos después de los Bafta

Por su parte, las categorías de interpretación son las que tienen menos definición a priori. Mejor Actor Protagónico está bastante inclinada a favor de Timothée Chalamet (por “Marty Supremo”), que viene de ganar en todos los premios aunque recientemente en los Actor Awards, el Sindicato le otorgó el galardón a Michael B Jordan por su doble papel en “Sinners”.

Mejor Actriz Protagónica es la única que está casi indudablemente cerrada en favor de Jessie Buckley por “Hamnet”. La irlandesa viene de ganar en absolutamente todas las entregas de premios, incluyendo los BAFTA y los Actor Awards.

La lista completa de nominados a los Oscar 2026

Mejor Actor de Reparto

  • Sean Penn por “Una batalla tras otra”
  • Benicio del Toro por “Una batalla tras otra”
  • Jacob Elordi por "Frankenstein"
  • Stellan Skarsgard por “Valor sentimental”
  • Delroy Lindo por "Sinners"

Mejor Vestuario

  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “Sinners”
  • "Avatar: Fuego y Cenizas"
  • "Marty Supremo"

Mejor Guion Adaptado

  • “Bugonia”
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “Una batalla tras otra”
  • “Train Dreams”
Mejor Guion Original

  • “Un simple accidente”
  • “Marty Supremo”
  • “Valor sentimental”
  • “Sinners”
  • "Blue Moon"

Mejor Actriz de reparto

  • Teyana Taylor por “Una batalla tras otra”
  • Amy Madigan por “Weapons”
  • Inga Ibsdotter Lilleaas por “Valor sentimental”
  • Wunmi Mosaku por “Sinners.”
  • Elle Fanning por “Valor sentimental”

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • “Frankenstein”
  • “Kokuho”
  • “Sinners”
  • “The Smashing Machine”
  • “The Ugly Stepsister”

>>Leer más: Todos los nominados a los Oscar 2026: ¿qué pasó con "Belén"?

Mejor banda sonora original

  • “Bugonia”
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “Una batalla tras otra”
  • “Sinners”

Mejor canción original

  • “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”
  • “Golden” de “Las guerreras K pop”
  • “I Lied To You” de “Sinners”
  • “Sweet Dreams Of Joy” de “Viva Verdi!”
  • “Train Dreams” de “Train Dreams”

Mejor Diseño de Producción

  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • "Marty Supremo"
  • "Una batalla tras otra"
  • “Sinners”
Mejor Diseño y Edición de sonido

  • “F1: la película”
  • "Frankenstein"
  • “Una batalla tras otra”
  • “Sinners”
  • "Sirat"

Mejores Efectos Visuales

  • “Avatar: fuego y cenizas”
  • “F1: la película”
  • “Jurassic World Rebirth”
  • “The Lost Bus”
  • “Sinners”

Mejor Largometraje Documental

  • “The Alabama Solution”
  • “Come See Me in the Good Light”
  • “Cutting through Rocks”
  • “Mr. Nobody against Putin”
  • “The Perfect Neighbor”
Mejor Cortometraje Documental

  • “All the Empty Rooms”
  • “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
  • “Children No More: “Were and Are Gone””
  • “The Devil Is Busy”
  • “Perfectly a Strangeness”

Mejor Cortometraje Live Action

  • “Butcher’s Stain”
  • “A Friend of Dorothy”
  • “Jane Austen’s Period Drama”
  • “The Singers”
  • “Two People Exchanging Saliva”

Mejor Cortometraje Animado

  • “Butterfly”
  • “Forevergreen”
  • “The Girl Who Cried Pearls”
  • “Retirement Plan”
  • “The Three Sisters”

Mejor Película Internacional

  • Brasil, “El agente secreto”
  • Francia, “Un simple accidente”
  • Noruega, “Valor sentimental”
  • España, “Sirât”
  • Tunez, “The Voice of Hind Rajab”
Mejor Película Animada

  • “Arco”
  • “Elio”
  • “Las guerreras KPop”
  • “Little Amélie or the Character of Rain”
  • “Zootopia 2”

Mejor Fotografía

  • “Frankenstein”
  • “Marty Supremo”
  • “Una batalla tras otra”
  • “Sinners”
  • “Train Dreams”

Mejor Edición

  • “F1: la película”
  • “Hamnet”
  • “Marty Supremo”
  • “Una batalla tras otra”
  • “Sinners”
Mejor Actor Protagónico

  • Timothée Chalamet por “Marty Supremo”
  • Leonardo DiCaprio por “Una batalla tras otra”
  • Ethan Hawke por "Blue Moon"
  • Michael B. Jordan por “Sinners”
  • Wagner Moura por “El agente secreto”

Mejor Actriz Protagónica

  • Jessie Buckley por “Hamnet”
  • Renate Reinsve por “Valor sentimental”
  • Emma Stone por “Bugonia”
  • Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You”
  • Kate Hudson por "Song sung blue"

Mejor Dirección

  • Paul Thomas Anderson por “Una batalla tras otra”
  • Ryan Coogler por “Sinners”
  • Joachim Trier por "Valor sentimental"
  • Josh Safdie por “Marty Supremo”
  • Chloé Zhao por “Hamnet”

Mejor Película

  • “Una batalla tras otra”
  • “Sinners”
  • “Hamnet”
  • “Marty Supremo”
  • “Frankenstein”
  • “Train Dreams”
  • “El agente secreto”
  • “Valor sentimental”
  • “Bugonia”
  • "F1: la película"

Mejor Casting

  • “Hamnet”
  • “Marty Supremo”
  • “Una batalla tras otra”
  • “El agente secreto”
  • “Sinners”
Noticias relacionadas
Parte del equipo de Una batalla tras otra, incluyendo a Paul Thomas Anderson, tras ganar varios galardones en los Globos de Oro

Premios Oscar 2026: quiénes son los favoritos después de los Bafta

una batalla tras otra fue la gran ganadora de los premios bafta

"Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Bafta

Joaquín Levinton, ex participant de MasterChef, lanzó su propia marca de alfajores 

Joaquín Levinton lanzó sus alfajores con un guiño a su paso por "MasterChef"

Dante Spinetta desmintió los rumores sobre un psoible romance con Griselda Siciliani

Rumores de romance entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta: qué dijo el cantante

