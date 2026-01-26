El mensaje de Christian Petersen, en recuperación: "Empezando de vuelta, tratando de aprender"

Tras el accidente en el volcán Lanín, el chef compartió imágenes de su rehabilitación física y de su nueva rutina lejos de las cocinas

Hace menos de un mes, el chef argentino Christian Petersen sufrió una descompensación durante una excursión al volcán Lanín , episodio que derivó en su internación. Tras varios días con un estado de salud delicado y bajo el cuidado de un equipo interdisciplinario , el cocinero logró recuperarse y actualmente se encuentra en plena etapa de rehabilitación , retomando de a poco su rutina diaria.

Cabe destacar que el accidente de Petersen fue uno de los hechos más comentados en la prensa argentina , debido a las circunstancias en las que ocurrió, por lo que su estado de salud continúa siendo motivo de atención. Desde que recibió el alta médica la semana pasada , el chef se instaló en San Pedro, provincia de Buenos Aires , donde eligió el contacto con la naturaleza y la vida rural.

La recuperacion de Christian Petersen

Hace algunos días, el chef había compartido imágenes de su regreso a las cocinas junto a su esposa. Ahora, Christian mostró otra faceta de su día a día: a través de sus historias de Instagram, el cocinero compartió imágenes de su recuperación física.

Esta vez, lejos de las cocinas, el mate, el gimnasio y el entrenamiento aparecen como los nuevos aliados en esta etapa de su vida.

En una de las imágenes, en la que se observa un mate, un termo y varios papeles vinculados a esta nueva configuración cotidiana, Petersen escribió: “Muy buenos días. Buen lunes. Buen todo por ahí”.

Asimismo, el chef compartió un breve video en el que se lo ve bajando una escalera, acompañado por un mensaje que refleja el proceso que atraviesa: “Empezando de vuelta. Tratando de aprender”, escribió

Christian Petersen, del Lanín a Buenos Aires

Luego de permanecer internado en distintos centros de salud de la región, Petersen fue derivado a Buenos Aires el 26 de diciembre mediante un avión sanitario, con monitoreo constante y acompañado por personal médico. Previamente, había sido atendido en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde llegó a ingresar a terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica. La decisión del traslado respondió a la complejidad del cuadro y a la necesidad de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad, manteniéndose estable durante todo el operativo.

Desde el inicio, la información sobre su estado de salud fue manejada con cautela y reserva. Un primer parte emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén había informado que el estado del paciente era reservado, solicitando respeto por su intimidad. Esa línea se mantuvo en el último comunicado del Hospital Alemán, que volvió a subrayar la importancia de preservar la privacidad en un contexto de alta exposición pública.

En paralelo, la familia de Petersen expresó su agradecimiento a los profesionales de la salud que intervinieron en cada etapa del proceso. Días antes de las fiestas, difundieron un mensaje en el que destacaron la atención recibida en los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, resaltando el profesionalismo con el que se abordó un cuadro que inicialmente parecía menos complejo. Su hermano, Roberto Petersen, también valoró el compromiso médico y la fortaleza del chef durante los momentos más delicados.

Qué pasó con Christian Petersen, según los guías de montaña

La postura de la familia Petersen en nombre del chef se conoció luego de que la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundiera un comunicado en el que detallaron cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon luego de que se conociera el hecho. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso, como se mencionó en un principio.

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

Filtraron el resultado del examen toxicológico a Christian Petersen tras su internación por una grave descompensación al intentar ascender al volcán Lanín.

El examen toxicológico

La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín. La información generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.

El dato se conoció en "Tarde o Temprano" (El Trece), cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista.