La Capital | La Ciudad | uber

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por tarifas congeladas desde hace dos años

Los conductores que trabajan con la aplicación se autoconvocaron a través de redes sociales y mensajes privados. Llamaron a una medida de fuerza para este martes en reclamo de una actualización de tarifas.

26 de enero 2026 · 15:17hs
Uber es ilegal en Rosario 

Uber es ilegal en Rosario 

Un grupo de choferes que trabajan a través de la plataforma Uber convocó a un paro de actividades este martes en Rosario, en reclamo de una actualización de tarifas que, según sostienen, permanecen congeladas desde hace al menos dos años, en un contexto económico marcado por la inflación y el aumento sostenido de los costos operativos.

La medida de fuerza, la primera contra Uber en Rosario, surge de la organización informal de choferes que utilizan la aplicación como principal fuente de ingresos. De acuerdo con lo manifestado por referentes del reclamo, alrededor de 200 trabajadores planean adherir a la protesta, que en muchos casos se extendería durante toda la jornada.

La convocatoria se difundió principalmente a través de redes sociales y mensajes privados, apelando tanto a la participación de los conductores como al acompañamiento de los usuarios mediante la no utilización del servicio durante ese día.

Una actividad sin regulación en Rosario

Uber no se encuentra habilitada formalmente para operar en la ciudad de Rosario. Sin embargo, el servicio funciona de manera extendida y se ha consolidado como una alternativa frecuente al taxi, el remis e incluso al transporte urbano de pasajeros, debido a precios competitivos, traslados directos y menores tiempos de espera.

Esa expansión, no obstante, convive con una fuerte precariedad laboral. Al no existir un marco regulatorio local, los conductores no cuentan con garantías laborales, cobertura ante accidentes, ni mecanismos institucionales de negociación. En ese escenario, la discusión sobre los beneficios para los usuarios contrasta con los reclamos vinculados a los ingresos reales y las condiciones de trabajo de quienes prestan el servicio.

uber

Rentabilidad en caída

Según explican los trabajadores que impulsan la medida, las tarifas que perciben por viaje se mantienen prácticamente sin cambios desde 2023, e incluso en algunos casos se redujeron. En términos reales, esto implicó una pérdida significativa del poder adquisitivo frente al aumento del combustible, el mantenimiento de los vehículos y el costo de vida en general.

>> Leer más: Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

A esa situación se suma el funcionamiento del algoritmo de la aplicación, que incentiva la aceptación constante de viajes mediante sistemas de premios y bonificaciones. Esta lógica, señalan, empuja a los conductores a aceptar recorridos de bajo valor para completar objetivos que habilitan ingresos adicionales, lo que termina consolidando un esquema de ingresos bajos y alta exigencia de disponibilidad.

Noticias relacionadas
Se espera la llegada de chaparrones y tormentas aisladas en Rosario

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

El incendio se produjo en Khantuta al 1700, donde hubo tres heridos

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

En los últimos días, Sabores de Santa Fe tuvo su primera presentación en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Durante los primeros 15 días de enero la ciudad recibió casi un 19% más de turismo que en igual período de 2025.

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Lo último

Ola de calor: cinco consejos para cuidar la salud neurológica

Ola de calor: cinco consejos para cuidar la salud neurológica

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: No sé cómo llamarlo: crush, amor

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: "No sé cómo llamarlo: crush, amor"

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por "tarifas congeladas"

Conductores autoconvocados que trabajan con la aplicación llamaron a una medida de fuerza para este martes. También pidieron a los usuarios que no utilicen el servicio durante toda la jornada.
Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por tarifas congeladas
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: No sé cómo llamarlo: crush, amor
Zoom

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: "No sé cómo llamarlo: crush, amor"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata en un supermercado
Información General

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata en un supermercado

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia
La Ciudad

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: Es más hombre que el año pasado
Ovación

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: Es más hombre que el año pasado

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en Argentinos Juniors

Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en Argentinos Juniors

Picó un penal, se lo atajaron y en esa jugada sufrió una seria lesión: qué le pasó

Picó un penal, se lo atajaron y en esa jugada sufrió una seria lesión: qué le pasó

Policiales
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

La Ciudad
Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por tarifas congeladas
La Ciudad

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por "tarifas congeladas"

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
La Ciudad

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City
Ovación

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Pálido estreno rosarino: Newells se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda
Información general

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno