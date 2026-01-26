Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Una empresa de Capitán Bermúez impulsó la actividad "Reciclá tu aceite", con capacitaciones gratuitas para escuelas de todo el país

A través de "Reciclá tu aceite" buscan concientizar a los chicos en la educación ambiental.

Como cada 26 de enero, este lunes se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental , una fecha que se propone reflexionar sobre el rol clave de la educación como herramienta para promover la protección del ambiente y el uso responsable de los recursos . En ese marco, las escuelas se consolidan como espacios clave fomentar en las nuevas generaciones un compromiso activo con el cuidado del entorno.

En este contexto, el reciclaje del aceite vegetal usado aún es un tema poco abordado en la agenda pública, su incorporación en el ámbito educativo permite impulsar cambios de hábitos que trascienden el aula y llegan a los hogares.

Según una investigación realizada por la empresa DH-SH (con sede en Capitán Bermúdez) y la Facultad de Agronomía de la UBA, en la Argentina se descartan cada año más de 100 millones de litros de aceite vegetal usado , gran parte de los cuales termina contaminando suelos y cursos de agua por una disposición inadecuada. Un litro de aceite usado de cocina puede contaminar hasta mil litros de agua .

Con el objetivo de revertir esa situación, la firma DH-SH, dedicada desde 2017 a la logística y saneamiento de la industria aceitera, lleva adelante desde 2021 la campaña "Reciclá tu aceite", una iniciativa que por la que estudiantes de nivel primario, secundario y terciario de todo el país participan de capacitaciones donde recorren el ciclo de vida del aceite : desde la siembra y el crecimiento de las plantas oleaginosas, pasando por la extracción y producción del aceite, su distribución y consumo, hasta llegar a las etapas finales de descarte responsable, recolección y reciclaje. El objetivo es que comprendan el impacto ambiental de cada fase y la importancia de una gestión adecuada.

“Buscamos sensibilizar sobre la importancia de revalorizar los residuos y convertirlos en un recurso valioso, promoviendo la economía circular y la adopción de prácticas responsables desde edades tempranas. El objetivo es que internalicen la necesidad de darle una nueva vida a este residuo”, explicó Sebastián Soso, responsable de Comunicación de DH-SH.

aceite (3)

Alcances de la campaña de reciclaje

La campaña, además de la pata educativa con escuelas, contempla la gestión del aceite vegetal usado para grandes generadores, como son los locales gastronómicos, así como para la comunidad con la instalación de puntos verdes para que los vecinos puedan reciclar su aceite vegetal usado.

Desde el inicio de su Programa de Educación Ambiental, ya se realizaron 204 charlas educativas en instituciones de todo el país, alcanzando a 5.892 estudiantes entre 2021 y 2025. Con fuerte anclaje en Santa Fe, el programa también llega a estudiantes de Entre Ríos, Buenos Aires y Mendoza, aunque también a localidades de Corrientes, Salta, Misiones, Chaco, Formosa, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, San Juan, Santa Cruz, Catamarca y Tucumán. El año pasado llegó a 1.090 chicos y chicas.

“Las charlas buscan generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales, fomentando la adopción de hábitos responsables desde edades tempranas. El material es didáctico y propone actividades para que los estudiantes comprendan el proceso y la relevancia de darle una segunda vida al aceite vegetal usado”, explicó Antonella Druetta, responsable de Ambiente de DH-SH.

aceite (1)

Capacitación para docentes

Además del trabajo con estudiantes, el programa capacitó a docentes, directivos, referentes educativos y equipos municipales, a fin de fortaler redes locales y promover la instalación de puntos verdes para pequeños generadores.

José María Belardinelli, docente de tecnología de la Escuela N° 252, de la localidad santafesina de Villa Eloísa, aseguró que “la capacitación fue muy útil porque aclaró el tema de reciclado de aceite y su incidencia en el deterioro del ambiente mal dispuesto”.

Todas las escuelas interesadas pueden inscribirse de forma libre y gratuita escribiendo al email [email protected]. Para las instituciones cercanas a la planta ubicada en Capitán Bermúdez, el programa también contempla visitas guiadas, con el objetivo de conocer de primera mano el proceso completo de reciclaje.