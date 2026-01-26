Rusherking habló sobre el auto que le regaló a la China Suárez: "Me lo quiso devolver"

Wanda Nara sacó el tema en "MasterChef Celebrity" y el cantante respondió sin filtro qué pasó con el vehículo tras la separación

Rusherking habló sorbe el costoso regalo que le hizo a la China Suárez

En las últimas galas de MasterChef Celebrity , el reality recibió incorporaciones: nuevas celebridades entraron al show por el repechaje. Uno de ellos fue el cantante Rusherking , quien desde hace días se mantiene como una de las figuras más comentadas del programa.

Cabe recordar que Rusherking estuvo en pareja con la China Suárez antes de que la actriz comenzara su romance con Mauro Icardi . En este contexto, Wanda Nara, al conductora del show aprovecha cada ocasión para preguntarle acerca de su vínculo con la actal pareja de su ex esposo Mauro Icardi.

En la última emisión, la conductora le preguntó por el lujoso auto que el cantante le había regalado a la ex Casi Ángeles . Cuando Rusherking y la actriz estaban en pareja, el músico le obsequió en marzo de 2023, por su cumpleaños número 31, un Volkswagen New Beetle descapotable , modelo 2006, de color negro.

El intercambio entre Wanda Nara y Rusherking

Todo comenzó a raíz de un intercambio que la conductora mantenía con Ian Lucas, otro de los participantes del reality show. El influencer, íntimo amigo de Rusherking, le dio una consigna a Wanda Nara: "Preguntale por alguna de sus ex".

La conductora fue directamente a la mesa de Rusherking y le preguntó sin rodeos: “¿Regalaste alguna vez un auto?”. El músico respondió que sí, y fue entonces cuando la Nara quiso saber qué había pasado con el regalo tras la separación.

“Yo quería que se lo quede, pero me lo quiso devolver”, explicó el cantante. Cuando Wanda le preguntó si aún conservaba el vehículo, Rusherking fue contundente: “No, lo vendimos”.

Lejos de esquivar las preguntas incómodas, Rusherking también contraatacó y le consultó a Wanda: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”, respondió.

Ante esa respuesta, el cantante retrucó con humor: “Ninguna boluda, digamos. Yo no lo puse a mi nombre… fue todo un quilombo después”.

Y cerró diciendo: "Ese fue el primer y último auto. Basta”.