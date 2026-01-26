Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta El episodio se registró este lunes a la madrugada. La víctimas fueron derivadas a un hospital por inhalación de humo y quemaduras 26 de enero 2026 · 08:35hs

Foto: La Capital / Archivo Los Bomberos Zapadores del Cuartel Sur trabajaron en el incendio en Khantuta al 1700, donde hubo tres heridos Foto: Bomberos Zapadores Bomberos Zapadores trabajan en la casa de calle Khantuta al 1700, en la zona sur de Rosario

Tres personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital por inhalación de humo y por sufrir quemaduras, al producirse un incendio en una casa ubicada en la zona sur de Rosario. El siniestro se registró poco antes de la 1.30 de este lunes en Khantuta al 1700. Se trata, según las primeras informaciones, de una casa de dos plantas, donde en la parte inferior funcionaba una juguetería y en la superior vivían sus dueños.

Según indicaron fuentes oficiales, en los primeros minutos se vivieron momentos dramáticos ya que un hombre y dos mujeres habían quedado atrapados en la planta alta del inmueble. Las víctimas pudieron ser rescatadas por vecinos quienes lograron forzar unas rejas para que pudieran salir del interior y así poder subir hacia la terraza de la vivienda.

Para bajar del techo, las víctimas fueron asistidas por efectivos del Cuartel Sur de Bomberos Zapadores. Según trascendió, se encontraban en estado de shock, bajo los efectos de haber inhalado monóxido de carbono y con quemaduras en las vías respiratorios.

incendio en Khantuta Por eso se solicitó la presencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que realizó los traslados a un hospital.

>> Leer más: Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras Mientras se realizaba el rescate de las víctimas, otro grupo de Zapadores se dedicó a la sofocación del fuego. Los daños en la vivienda, y en el comercio ubicado en planta baja, fueron totales.