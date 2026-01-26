La Capital | La Ciudad | incendio

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

El episodio se registró este lunes a la madrugada. La víctimas fueron derivadas a un hospital por inhalación de humo y quemaduras

26 de enero 2026 · 08:35hs
Los Bomberos Zapadores del Cuartel Sur trabajaron en el incendio en Khantuta al 1700

Foto: La Capital / Archivo

Los Bomberos Zapadores del Cuartel Sur trabajaron en el incendio en Khantuta al 1700, donde hubo tres heridos
Bomberos Zapadores trabajan en la casa de calle Khantuta al 1700

Foto: Bomberos Zapadores

Bomberos Zapadores trabajan en la casa de calle Khantuta al 1700, en la zona sur de Rosario

Tres personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital por inhalación de humo y por sufrir quemaduras, al producirse un incendio en una casa ubicada en la zona sur de Rosario. El siniestro se registró poco antes de la 1.30 de este lunes en Khantuta al 1700. Se trata, según las primeras informaciones, de una casa de dos plantas, donde en la parte inferior funcionaba una juguetería y en la superior vivían sus dueños.

Según indicaron fuentes oficiales, en los primeros minutos se vivieron momentos dramáticos ya que un hombre y dos mujeres habían quedado atrapados en la planta alta del inmueble. Las víctimas pudieron ser rescatadas por vecinos quienes lograron forzar unas rejas para que pudieran salir del interior y así poder subir hacia la terraza de la vivienda.

Para bajar del techo, las víctimas fueron asistidas por efectivos del Cuartel Sur de Bomberos Zapadores. Según trascendió, se encontraban en estado de shock, bajo los efectos de haber inhalado monóxido de carbono y con quemaduras en las vías respiratorios.

incendio en Khantuta

Por eso se solicitó la presencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que realizó los traslados a un hospital.

>> Leer más: Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

Mientras se realizaba el rescate de las víctimas, otro grupo de Zapadores se dedicó a la sofocación del fuego. Los daños en la vivienda, y en el comercio ubicado en planta baja, fueron totales.

Incendio en barrio Abasto. El auto quedó envuelto en llamas en Paraguay y Riobamba

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

Personal de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal se presentó en el lugar.

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Incendio en una dependencia del Cementerio La Piedad. Intervinieron efectivos de Bomberos Zapadores

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Diego A. quedó bajo custodia policial por el incendio en la costanera.

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

