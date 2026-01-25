La Capital | Información General | cazas

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Desde su arribo en diciembre pasado la flotilla de seis aviones de combate se mantiene en tierra, en los hangares del Área de Material de Río Cuarto, y hasta el momento no hay previstas nuevas operaciones para este semestre inicial de 2026

25 de enero 2026 · 19:35hs
Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Tras la promoción y posterior presentación en Córdoba, con sus respectivas pasadas sobre Capital Federal y otros puntos del país, los cazas F-16 usados que compró el gobierno nacional previo pago de u$s300 millones a Dinamarca no han vuelto a volar.

Desde su arribo en diciembre pasado la flotilla de seis aviones de combate se mantiene en tierra, en los hangares del Área de Material de Río Cuarto, y hasta el momento no hay previstas nuevas operaciones para este semestre inicial de 2026.

En el ámbito castrense afirman que la parálisis responde a la decisión de adecuar los sistemas de los aviones y, en simultáneo, la labor de formación de personal técnico y pilotos que demanda ese sistema de armas.

Vale recordar que la misión de traer los F-16 a la Argentina fue realizada por aviadores daneses, con amplia experiencia en la operación de esas aeronaves.

Por estos días, los F-16 permanecen en Río Cuarto, donde vienen siendo sometidos a labores de verificación de sistemas e incorporación de componentes y otros elementos. Mientras tanto, la Fuerza Aérea sigue aceitando la cadena de logística para garantizarse insumos clave ligados a la operatoria de los cazas.

Los aviones en cuestión incorporan el sistema ILIAS, el cual de manera digital integra "inventarios, trazabilidad de componentes y mantenimiento de flota en un único entorno". Dicha arquitectura representa un salto tecnológico al que los militares argentinos aún deben adaptarse.

A principios de este mes, detalla la plataforma Zona Militar, arribaron al país cerca de 50 contenedores con "herramientas, repuestos, componentes y armamento destinados a sostener las futuras operaciones del sistema F-16. Este nuevo lote refuerza la estructura de apoyo logístico del programa y constituye un paso clave en la consolidación de la capacidad operativa de las aeronaves".

La Fuerza Aérea licita insumos y espera más aviones F-16

En paralelo, y a través de la Oficina del Agregado Aeronáutico de la Embajada de la República Argentina en los EE.UU., la Fuerza Aérea abrió una licitación para la compra de neumáticos del tren de aterrizaje principal y de nariz de las aeronaves recientemente incorporadas.

"El objetivo es asegurar la disponibilidad de componentes críticos para las futuras operaciones de los cazas asignados al Grupo 6 de Caza, con asiento temporal en el Área de Material Río Cuarto (ARMACUAR)", se indicó.

Por otra parte, el aparato militar argentino mantiene un diálogo fluido con Dinamarca para terminar de diagramar el arribo de la segunda tanda de F-16 adquiridos a esa nación europea. Hasta el momento, se mantiene la idea de que otros 6 cazas lleguen a la Argentina recién en diciembre de este año.

Se prevé que personal militar de Estados Unidos y Dinamarca muestre presencia en el país hasta tanto concluya el entrenamiento de los aviadores nacionales.

En torno a la cartera de Defensa se afirma que el entrenamiento de los pilotos argentinos demorará gran parte de 2026.

La flotilla con base en Córdoba está integrada por dos monoplaza F-16AM y cuatro biplaza F-16BM. La compra total a Dinamarca fue por 24 aeronaves de guerra por un monto del orden de los 300 millones de dólares.

El gobierno ahora va por helicópteros de Estados Unidos

La decisión oficial de promover el rearme militar también tendrá su continuidad en 2026. Tras la incorporación de los cazas F-16, La Libertad Avanza (LLA) se trazó más objetivos: reactivará las negociaciones con la nación norteamericana para hacerse con helicópteros UH-60 Black Hawk y, en paralelo, avanzará con la incorporación de unidades AW109 italianas.

Para el primer objetivo se plantea reabrir la negociación con Estados Unidos, que quedó en la nada a mediados del año pasado por cuestiones presupuestarias. Para el segundo, en cambio, se acordó financiamiento del Credit Agricole, un banco de crédito agrícola francés, que cubrirá una operación valuada en algo más de 70 millones de euros.

La intención respecto de los Black Hawk es establecer un reemplazo para los helicópteros Bell UH-1H y Huey II. La compra inicial sería de 3 aeronaves, pero con la perspectiva de luego incrementar ese número a 10. A la par, la intención oficial es hacerse con 4 helicópteros livianos AW109, que serán destinados a la Armada.

Noticias relacionadas
Captura de video. Los gestos racistas de la turista argentina se viralizaron rápidamente.

"Injuria racial": imputaron a la turista argentina que hizo gestos racistas en Brasil

Un video que puede marcar un giro inesperado en la causa penal

Se conoció un video con gestos obscenos del mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

El apostador es un cliente habitual en la agencia

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Las playas del sur de Brasil suelen ser escenario de brotes de bacterias que afectan la salud 

Brasil: por qué se produjo el brote de gastroenteritis que afectó a argentinos

Ver comentarios

Las más leídas

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Lo último

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral

Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe pidieron proteger la coparticipación federal y modernizar el sistema sin recortar derechos laborales existentes

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral
La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Por Alicia Salinas

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Ovación
El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

Por Carlos Durhand
Ovación

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Pálido estreno rosarino: Newells se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Acto y Camarazo en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas
La Ciudad

Acto y "Camarazo" en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Por Carina Cabo / Dra. en educación (UNR)
Opinión

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal