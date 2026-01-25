La Capital | La Ciudad | José Luis Cabezas

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

El Sindicato de Prensa Rosario y Argra encabezaron una manifestación para mantener vivo el reclamo y también pedir justicia por Pablo Grillo

25 de enero 2026 · 11:53hs
Rosario pidió justicia por José Luis Cabezas y Pablo Grillo

Rosario pidió justicia por José Luis Cabezas y Pablo Grillo

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, periodistas, reporteros gráficos y organizaciones gremiales se concentraron este sábado en Rosario para mantener vigente un reclamo que atraviesa generaciones: sin justicia y sin garantías para informar, no hay democracia plena.

La convocatoria tuvo lugar en plaza Pringles y fue impulsada por el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), que difundieron duros comunicados en los que vincularon el crimen de Cabezas con el contexto actual de hostigamiento y violencia contra la prensa.

Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en General Madariaga, luego de haber fotografiado al empresario Alfredo Yabrán, símbolo del poder económico con vínculos privilegiados con el Estado durante el menemismo. Fue golpeado, ejecutado de dos disparos en la cabeza y su cuerpo fue calcinado. El mensaje fue explícito: castigar a quien rompiera el pacto de silencio.

“El asesinato de Cabezas fue un escarmiento para toda la sociedad”, señalaron desde el SPR, y remarcaron que recordar ese crimen sigue siendo imprescindible para analizar el presente del periodismo en la Argentina.

De Cabezas a Pablo Grillo

En sus comunicados, tanto el SPR como Argra trazaron un puente directo entre aquel crimen y los hechos recientes. Recordaron el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante una protesta en Plaza Congreso tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme.

>> Leer más: "Camarazo" en Rosario en solidaridad con el fotógrafo Pablo Grillo

“Entre el pasado y el presente hay una continuidad que no puede naturalizarse: la violencia contra quienes informan”, advirtieron. Desde Argra subrayaron que el cabo de Gendarmería responsable del disparo fue procesado por la Justicia y que el protocolo antidisturbios aplicado entonces fue declarado ilegal, pero remarcaron que el reclamo de justicia volvió a sostenerse en la calle.

Críticas al gobierno nacional

Los gremios denunciaron que durante el gobierno de Javier Milei se profundizó un escenario de hostigamiento estatal hacia la prensa. Entre los puntos señalados figuran el desguace de los medios públicos, la intervención de organismos de control, el recorte de la pauta oficial y el intento de avanzar contra el Estatuto del Periodista Profesional en el marco de la reforma laboral.

También cuestionaron las campañas de estigmatización en redes sociales y las declaraciones del propio presidente, a quien acusaron de promover el odio hacia periodistas. “Reclamar justicia y ejercer el periodismo se volvió peligroso otra vez”, alertaron.

Rosario, presente en el reclamo

La manifestación en Rosario se sumó a las que se realizaron en distintos puntos del país. Con consignas históricas como “No se olviden de Cabezas”, los trabajadores de prensa reclamaron el fin de la represión, la plena vigencia del Estado de derecho y garantías reales para ejercer el oficio sin violencia ni persecución.

>> Leer más: Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

“Cabezas, presente. Justicia para Pablo Grillo”, fue uno de los mensajes más repetidos durante la jornada, que volvió a poner en el centro un reclamo que no pierde vigencia: informar no puede costar la vida.

