El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen mientras su padre está internado

El joven publicó una foto en redes mientras el chef permanece en terapia intensiva desde hace dos semanas tras su descompensación en el volcán Lanín

24 de diciembre 2025 · 16:24hs
Hans Petersen junto a su padre Christian. 

Hans Petersen junto a su padre Christian. 

Christian Petersen está en boca de todos desde hace dos semanas, cuando ingresó a terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras una descompensación en una excursión al volcán Lanín. En medio del hermetismo sobre su estado de salud, quien decidió aparecer en las redes fue Hans, el hijo mayor del chef.

El joven de 26 años publicó una historia en su cuenta de Instagram. Se trata de una selfie en el espejo con un efecto que aporta equilibrio visual a la imagen. En la escena, el chico sostiene un teléfono celular y debajo de sus manos agregó un emoji de una pequeña planta verde, un emblema asociado a la vida, el crecimiento y la esperanza. El gesto no pasó inadvertido y muchos lo leyeron como un mensaje alentador en un contexto de incertidumbre. Por otro lado, si bien la imagen se encuentra espejada, los ojos de Hans son distintos en una y otra foto, generando cierta inquietud en quien observa.

El posteo fue musicalizado con la canción "Follow God", de Kanye West, un recurso que refuerza un clima íntimo y posiblemente reflexivo. “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, reza una estrofa del tema, cuyo título traducido al español es "sigue a Dios".

el-posteo-de-hans-petersen-en-medio-de-la-internacion-de-su-papa-foto-instagramhhhaaaannnnsss-DUBYP5WR7NFURORLHJRKS2Z5C4

Cómo se encuentra Christian Petersen de salud

El Ministerio de Salud de Neuquén emitió un único parte médico en el que confirmó que Petersen sufrió una falla multiorgánica durante la excursión. Desde entonces no se difundieron nuevos informes oficiales.

Fuentes del organismo provincial explicaron que la falta de información responde a un pedido expreso de la familia del chef, que solicitó restringir los detalles sobre su evolución clínica.

En las últimas horas trascendió que Petersen mostró un progreso favorable. Los médicos lograron extubarlo y retiraron la asistencia respiratoria luego de que reaccionara a estímulos, aunque continúa bajo estrictos controles.

>>Leer más: Qué sucedió con Christian Petersen: los guías de montaña difundieron un comunicado con su versión

Qué sucedió con Christian Petersen, según los guías de montaña

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundió un comunicado en el que detalló cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon en las últimas horas. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso.

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

El examen toxicológico

La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín. La información, que hasta ahora no había sido confirmada por su entorno, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.

El dato se conoció en Tarde o Temprano (El Trece), cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, según aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista, sin rodeos.

La revelación se dio en medio del hermetismo que rodeó desde un primer momento la salud del chef, de 56 años, quien fue rescatado por guías de montaña tras sufrir una grave descompensación mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín junto a un grupo de diez personas. Petersen fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado en terapia intensiva con un cuadro delicado, producto de una arritmia cardíaca. Con el correr de los días, se informó que había sido estabilizado y que mostraba signos de mejoría, aunque continuaba bajo estricta observación médica.

En su intervención televisiva, Iglesias no solo se limitó a exponer el resultado del estudio, sino que también dejó una reflexión sobre los riesgos de este tipo de conductas. “Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo”, sostuvo, con un mensaje directo que apuntó a la prevención.

Hasta el momento, ni la familia de Christian Petersen ni su entorno más cercano emitieron un comunicado oficial para confirmar o desmentir esta versión. El silencio alimentó las especulaciones y dejó abierta la polémica, mientras el chef continúa recuperándose tras un episodio que pudo haber tenido consecuencias fatales.

La filtración del examen toxicológico volvió a poner el foco no solo en la salud de Petersen, sino también en los peligros que implica combinar actividades de alta exigencia física con el consumo de sustancias. Un caso que, más allá de la figura pública involucrada, reabrió el debate sobre los límites, los riesgos y la responsabilidad personal.

