Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario y combatir al prestamista del barrio

El proyecto busca que el municipio y entidades privadas coordinen un plan acompañar a cada familia endeudada, en muchos casos por fuera del sistema financiero

26 de enero 2026 · 16:04hs
Las familias de Rosario genera que utilicen créditos para ir al supermercado”

"Las familias de Rosario genera que utilicen créditos para ir al supermercado”, aseguró Norma López

A duras penas las familias de Rosario llegan a fin de mes. La crisis golpea fuerte en cada hogar y las formas para llevar un plato de comida, comprar medicamentos o pagar servicios esenciales ponen en aprietos a los rosarinos, que muchas veces recurren a los créditos personales, infinitas cuotas en la tarjeta de crédito o financiamiento informal. Ante esto, en el Concejo Municipal ya se estudia un proyecto para crear un programa de acompañamiento para desendeudar a la población.

Los casos de familias enteras atrapadas por un endeudamiento crónico, comprometiendo su presente y futuro, se acumulan entre las calles de la ciudad. Lejos está el pedido de préstamos o financiación para lujos, sino para cubrir los gastos necesarios para subsistir ante un aumento del costo de vida. “El sobreendeudamiento que tienen las familias genera que estén utilizando créditos para ir al supermercado, para poder comprar comida”, aseguró Norma López, autora del proyecto, en LT8 y recalcó que los intereses por morosidad complican aún más la situación de las familias.

La edila agregó una situación aún más preocupante al poner sobre la discusión el origen de los fondos para el préstamo: “En algunos casos, en sectores más populares, recurren al prestamista del barrio y generalmente está asociado a bandas mafiosas. Las condiciones de acceso al crédito se hacen también de una manera de mucha mayor crueldad, porque te ponen condicionamientos que tiene que ver con la especulación y con el ahogamiento financiero”.

Ese actor de la economía informal no tiene una mirada social, sino que está financiando a las mafias de ese sector. Entonces se hace mucho más pesado y hay familias que quedan en situaciones de esclavitud también”, completó López.

Cómo desendeudar a las familias

En concreto el programa busca reordenar la economía de las familias con deudas vigentes reduciendo la presión mensual sobre los ingresos familiares y acompañando a los hogares en procesos de recuperación financiera. El proyecto no apunta a reemplazar al sistema financiero, pero sí articularlo desde una política pública. “Planteamos acompañar a las familias endeudadas desde el municipio, convocar al Banco Municipal y a sectores privados como bancos, mutuales, entidades con créditos fáciles y generar un programa para reordenar lo adeudado. Es una gran alianza que permita el fondeo de dinero para asistir a las familias que se están hundiendo por el plan económico del gobierno nacional”, planteó López.

>> Leer Más: Pidió un préstamo y vivió un infierno: tuvo que vender su casa y los extorsionadores recibieron más de 5 años

Entre sus herramientas, López propone acciones de orientación y educación financiera, dispositivos de acompañamiento social y administrativo y acuerdos con el sector privado para consolidar deudas y adecuarlas a los plazos de pago de cada familia. La concejala describió que los primeros préstamos se realizan a amigos o familiares, luego se comienza a vender pertenencias o desprenderse de los ahorros. “Los comerciantes de Rosario, además de advertir baja ventas y comprando marcas más baratas, nos dicen que crece el pedido de fiado”, señaló.

Medidas similares se tomaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, es por lo que López considera que “el sobreendeudamiento no es un problema privado, tiene consecuencias sociales, económicas y comunitarias. Desde el municipio no buscamos reemplazar al sistema financiero, sino acompañar, ordenar y prevenir, articulando con las entidades existentes para que las familias puedan recuperar estabilidad y no queden atrapadas en deudas impagables”.

Crecen los deudores

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre julio de 2024 y el mismo periodo de 2025, creció un 55% real el endeudamiento por el uso de tarjeta de crédito.

>> Leer más: Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

En Santa Fe, cada habitante de la provincia debe en promedio 422.197 pesos, lejos de Capital Federal que tiene un promedio de deuda de 1.256.157 pesos por habitante. En el otro extremo aparece Chaco, con deudas de casi 120 mil pesos por habitante.

Según los datos del BCRA, el stock de deuda pasó de $ 9,6 billones en julio de 2024 a más de $ 20,3 billones en julio de 2025, lo que representa un crecimiento real interanual (es decir, considerando el efecto de la inflación) del 55%.

En cantidad de personas, para julio de 2025 en Argentina había 11.542.592 de habitantes endeudados, lo que representa a casi el 25% de la población. La mayoría de esos deudores, un 91,2%, acarrea deudas a 30 días.

El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas y pidió investigar el accionar de la fiscal Ana Julia Milicic y del juez Fernando Sosa.
