Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

El club demandado es Sport Recife por el vínculo que se llevó a cabo el año pasado por Colo Ramírez, quien espera ser habilitado.

Esta claro que tanto para Newell's , como para Juan Ignacio Ramírez, el paso por Sport Recif e dejó más dolores de cabeza que satisfacciones. No solo el Colo no pudo brillar en el equipo brasileño, sino que además de descender, tuvo varias faltas al vínculo firmado entre las instituciones.

El delantero charrúa, apenas jugó ocho encuentros con la camiseta de el "leão" donde no pudo convertir goles y vio en una ocasión la tarjeta amarilla. Pero la Lepra tiene una carta guardada importante por estas horas, ya que la anterior dirigencia incluyó en el vínculo con los brasileños, una cláusula muy beneficiosa para los Rojinegros.

El ítem que se incluyó en el contrato por parte de la dirigencia que encabezaba Ignacio Astore, ventajosa para los del Parque Independencia marcaba que, en caso de incumplir el vínculo entre las partes y con el jugador, Newell's percibiría una suma que ronda el millón y medio de dólares como una especie de resarcimiento o indemnización.

Además de interrumpir el contrato con el jugador, Sport Recife prácticamente no le pagó ninguno de los sueldos acordados, situación que el propio futbolista comenzó a tramitar a través de la justicia para que le hagan efectivo el pago adeudado. Cabe destacar que, el descenso del "Leão", lo obligó a reestructurar el plantel.

Sport Recife, interrumpió el lazo que tenía con el delantero uruguayo, ya que el regreso al Rojinegro estaba estipulado para junio de 2026, pero después de informarle a Ramírez la decisión, el Colo informó a la nueva dirigencia Leprosa, que le abrió las puertas de par en par para que sea parte del nuevo plantel.

¿Ramírez podrá jugar ante Independiente?

La interrupción del contrato entre Sport Recife y Juan Ignacio Ramírez, obligó a la Federación Brasileña a enviar a la Asociación del Fútbol Argentino, un permiso especial para que el goleador pueda volver a jugar en el fútbol argentino.

Más allá que el Colo hace más de quince días está practicando con el plantel que dirige la dupla, que ya sumó minutos en el amistoso con Real Pilar y que viajó a Córdoba para el partido ante Talleres, el no envío del papel correspondiente por parte de los brasileños le imposibilitó estar en el banco de suplentes.

La dirigencia Leprosa está esperanzada que este martes llegue la autorización correspondiente para que Ramírez pueda ser tenido en cuenta por Orsi-Gomez para el enfrentamiento ante Independiente este martes en el Coloso del Parque.