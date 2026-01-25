La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Los trabajos no tienen que ver con la pista, sino con la modernización del sistema de balizamiento. Se realizarán sin afectar la programación de vuelos

25 de enero 2026 · 13:27hs
La renovación del aeropuerto de Rosario fue inversión del gobierno provincial

La renovación del aeropuerto de Rosario fue inversión del gobierno provincial

El Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas tendrá cortes programados en distintos tramos horarios entre el este domingo y el viernes 30 de enero, según confirmaron fuentes oficiales. Las interrupciones forman parte de tareas operativas previstas y, de acuerdo a lo que pudo averiguar La Capital, no impactarán en los vuelos comerciales.

Fuentes del gobierno provincial, señalaron que se trata de ventanas programadas y coordinadas con antelación, por lo que las aerolíneas ya cuentan con el cronograma correspondiente.

Las tareas estarán enfocadas en finalizar la adaptación del balizamiento para poder tramitar la Categoría III de la terminal (un aeropuerto con esta categoría implica que se pueden realizar aterrizajes y despegues seguros aún con condiciones de visibilidad casi nula). Para ello la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso que a lo largo de esta semana y por franjas horarias, la pista no estará operativa.

El cronograma de cortes

Los cortes previstos son los siguientes, siempre en hora local (LT):

  • Domingo 26 de enero: de 14.20 a 17.20

  • Lunes 27 de enero: de 11.35 a 14.05

  • Lunes 27 de enero: de 15.25 a 19.00

  • Martes 28 de enero: de 14.25 a 17.15

  • Miércoles 29 de enero: de 9.30 a 12.20

  • Miércoles 29 de enero: de 13.40 a 16.55

  • Jueves 30 de enero: de 9.10 a 13.10

  • Jueves 30 de enero: de 14.30 a 18.35

Por qué se realizan trabajos de balizamiento en una pista recién reinaugurada

El cierre de la pista de este martes ocurre a poco más de un mes de la reinauguración del aeropuerto, que fue encabezada por el gobierno de la provincia de Santa Fe el sábado 27 de diciembre, tras una obra integral de modernización que demandó una inversión cercana a los 150 millones de dólares, financiados íntegramente con recursos provinciales.

La pista había permanecido cerrada desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre de 2025, cuando el aeropuerto retomó su operatoria regular de cara a la temporada alta del verano 2026.

Hace unas semanas se realizaron los primeros cortes programados. En ese momento, desde la provincia aclararon el motivo de los trabajos: "La obra principal, pista y balizamiento, se ejecutó en tres meses, cuando lo previsto para una obra de esta magnitud era de cinco a seis meses. Se decidió acelerar los plazos para restablecer rápidamente la Categoría I del aeropuerto, dejar la pista plenamente operativa y permitir el reinicio de los vuelos comerciales para aprovechar la temporada fuerte de verano, que era una prioridad para la provincia y para toda la región".

Añadieron que "gracias a ese esfuerzo coordinado, la operación comercial está funcionando con normalidad desde la reapertura. El sistema de balizamiento está funcionando. De hecho las pruebas hechas con Anac dieron tiempo de respuesta menores a los solicitados reglamentariamente".

Lo cierto es que para solicitar el cambio de categoría, el aeropuerto está ultimado los trabajos complementarios vinculados a la modernización del sistema de balizamiento. "Para realizarlos con total seguridad, necesitamos disponer de ventanas operativas entre los vuelos comerciales regulares", detallaron voceros gubernamentales.

Y agregaron que "es importante remarcar que estas tareas no afectan la operación comercial regular, ya que se ejecutarán exclusivamente en horarios donde no existen vuelos programados".

Finalmente subrayaron que "la prioridad es asegurar que los trabajos se realicen bajo los estándares más altos de seguridad operativa, sin alterar la programación comercial ni generar inconvenientes a los pasajeros".

