Oscar 2026: el español Oliver Laxe apuntó contra Brasil y generó polémica

El director de “Sirât”, nominada a Mejor Película Internacional, dijo una polémica frase sobre los brasileños y desató críticas

26 de enero 2026 · 13:35hs
El director español Oliver Laxe hizo un comentario polémico sobre Brasil que le valió fuertes críticas

El director español Oliver Laxe hizo un comentario polémico sobre Brasil que le valió fuertes críticas

Se dieron a conocer las nominaciones a los Oscar y la temporada de premios entró en su punto alto. Después del anuncio, los candidatos en las distintas categorías empezaron a hacer giras por medios y a hablar de sus sensaciones de cara a la ceremonia, que tendrá lugar el 15 de marzo. En este marco, el director español Oliver Laxe encendió la polémica con un comentario sobre Brasil.

Laxe, nacido en Francia y criado en Galicia, es el realizador de “Sirât”, filme que el jueves pasado recibió dos nominaciones: Mejor Diseño de Sonido y Mejor Película Internacional. En esta última terna, de la cual quedó afuera la argentina “Belén”, compite contra la brasileña “El agente secreto”, favorita a quedarse con la estatuilla dado que viene de ganar el Globo de Oro y el Critics Choice.

La película dirigida por Kleber Mendonça Filho hizo historia para su país al ser la primera en recibir cuatro nominaciones. Además de en la categoría internacional, compite en Mejor Película, Mejor Casting y Mejor Actor Protagónico (Wagner Moura). El público brasileño estuvo prendido al anuncio de las candidaturas y celebró efusivamente la hazaña en redes.

Vale recordar que Brasil viene de ganar la categoría Mejor Película Internacional en 2025 por “Todavía estoy aquí”, y podría ser el primer país en casi cincuenta años en llevarse este premio dos veces consecutivas. La última vez fue en 1977 y 1978, cuando se impusieron dos filmes franceses.

En este contexto, Oliver Laxe hizo una declaración polémica. Durante una entrevista en el programa La Revuelta (el nuevo talk show español de moda, conducido por David Broncano), el director aseguró: "En la Academia hay mogollón de brasileños y los queremos un mogollón pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y lo votan todos".

La frase lleva implícitas dos afirmaciones que suscitaron críticas inmediatas. Por un lado, que si gana “El agente secreto” será por la cantidad de votantes brasileños en la Academia. Por otro lado, la referencia al zapato da a entender que si un filme de Brasil gana en la categoría, no es necesariamente correlato de la calidad del filme.

Muchos salieron rápidamente a aclarar que España tiene de hecho más miembros de la Academia que Brasil. Si bien la institución que entrega los Oscars no revela públicamente los datos demográficos de sus votantes, se conocen números estimados: habría alrededor de sesenta brasileños y unos ciento diez españoles.

El nuevo villano favorito

De esta manera, Laxe se convirtió en el nuevo villano oficial de la temporada de premios. En 2025, ese título lo tuvo inequívocamente la película francesa “Emilia Pérez”, un cuestionado musical que buscaba retratar la historia de una narcocriminal mexicana. Esa vez, el director del filme, el francés Jacques Audiard, y su protagonista, la española Karla Sofía Gascón, también hicieron múltiples declaraciones polémicas sobre el pueblo latinoamericano (e incluso el idioma español) en la víspera de los Oscar.

Aunque el realizador gallego está lejos del nivel de gravedad al que llegaron los referentes de “Emilia Pérez”, se metió con el país equivocado, tal como dijeron algunos brasileños en redes. Como Laxe no tiene redes sociales personales, las cuentas oficiales del largometraje “Sirât” se llenaron rápidamente de miles de comentarios en portugués y emojis de zapatos y banderas de Brasil.

De cara a esta nueva disputa simbólica entre algún cineasta europeo y el público latinoamericano, hay un dato interesante: hasta el 2023, el 80% de las películas que ganaron el Oscar a Mejor Película Internacional fueron europeas. Esto habla de un cerramiento histórico de la Academia a las industrias asiáticas, latinas y africanas.

En la última década, y sobre todo desde la campaña “#OscarsSoWhite” que cuestionó a la institución por tener una abrumadora mayoría de votantes blancos, estadounidenses, varones y de cierta edad, ese panorama comenzó a cambiar con la incorporación de nuevos miembros. Actualmente, la Academia cuenta con unos 11100 miembros, y en cada ingreso anual se tienen en cuenta criterios de pluralidad (en 2025, la mitad de las personas invitadas a sumarse no eran de Estados Unidos). Sin embargo, todavía el 75% de los votantes siguen siendo estadounidenses y el 80% son blancos.

