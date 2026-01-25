Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

En el debut en el Apertura Newell's y Central quedaron en el debe. Perdieron con los equipos cordobeses y se les viene rápido una exigente seguidilla

Di María anotó de penal para Central, pero no pudo celebrar al final frente a Belgrano.

El inicio de los equipos rosarinos en el torneo Apertura estuvo lejos de lo esperado y dejo en claro que en ambos campamentos, tanto en Arroyo Seco como en Bella Vista, hay mucho trabajo por hacer. Había grandes expectativas con el arranque del certamen, pero tanto Newell's como Central , por orden de aparición, quedaron en deuda.

Cada uno expuso sus respectivas urgencias. Esas que deben corregir muy rápido porque de inmediato volverán a salir a la cancha.

Por el lado leproso el pasado viernes por la noche en la derrota 2 a 1 ante Talleres debutaron ocho refuerzos, entre titulares y suplentes, y también lo hizo la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez. El saldo final fue que está todo por hacer. Así iniciaron Gabriel Arias, Bruno Cabrera, Oscar Salomón y Michael Hoyos y fueron relevos Walter Núñez, que marcó el gol del descuento, Rodrigo Herrera, Franco García y Matías Cóccaro.

Hubo lógicos desacoples de ensamblado y el funcionamiento colectivo no lo logró disimular que los futbolistas se conocieron prácticamente en el primer partido oficial.

Los relevos entre las líneas leprosas fallaron y otra vez quedó claro que el fútbol es un juego de asociaciones y sociedades, lo que requiere sincronización, práctica, repetición y ensayo sostenido. Un equipo nuevo no se hace de la noche a la mañana y allí está el principal trabajo de la dupla técnica.

En Newell’s estará la baja de Bruno Cabrera por la roja por doble amarilla en Córdoba y seguramente habrá variantes tácticas y nominales porque no fue buena la producción individual ni colectiva.

Di María anotó de penal para Central, pero no pudo celebrar al final frente a Belgrano.

Central trastabilló en el primer escalón

Por el lado Canalla el escenario es diametralmente opuesto porque conservó la base campeona de la Liga Profesional 2025 en la tabla anual. El cambio fue el nuevo entrenador Jorge Almirón y ante Belgrano fueron de la partida tres refuerzos: Jeremías Ledesma, Alexis Soto y Vicente Pizarro.

Pero la película del primer partido no terminó bien en Arroyito. Las luces nuevas inauguradas en la previa se fueron nublando a medida que avanzó la calurosa noche del sábado.

El gol de Angel Di María de penal abrió el camino. Fideo fue muy astuto yendo a buscar una pelota que parecía perdida para forzar el pisotón inocente de Juan Velázquez dentro del área y así generar que el VAR advierta el contacto y confirme el penal.

Con ese gol parecía que a Central le alcanza con un arranque discreto para quedarse con todo ante el Pirata, pero más allá del gran partido de un Jaminton Campaz recargado, el equipo no supo bajarle la persiana al duelo y Belgrano no se rindió.

Errores fatales en el Gigante

En el final llegó el cierre defectuoso de Facundo Mallo que despejó para su propio arco y luego el golazo de Lautaro Gutiérrez para dejar sin nada a los auriazules, ya sin tiempo para reaccionar.

También Almirón tiene mucha tarea para aplicar y debe hacerlo contrarreloj. El sistema 3-4-3 debe aceitarse y serle cómodo a los jugadores, algo que en el primer partido no pareció tan ensamblado.

Agenda cargada versus pesos pesados

La historia recién empieza para los rosarinos que en la primera presentación se dieron un porrazo ante los cordobeses. Ahora se les viene el cruce con los de Avellaneda. Newell’s recibirá el martes, a las 22.15, a Independiente en el Coloso y Central chocará el miércoles, a las 19, con Racing en el Cilindro, en dos partidos pesados para ambos.

Y tras cartón llegarán los cruces más esperados después del clásico. Porque el domingo Newell’s irá a la Bombonera para desafiar a Boca y Central regresará al Gigante para verse las caras con el River de Gallardo.

Los compromisos que se vienen serán una gran medida para ver dónde están parados los equipos rosarinos en el inicio del Apertura. Newell’s empezando de cero y con todo por hacer; y Central con la exigencia de que la vara está muy alta y debe sostenerla.

El torneo recién empieza y hay tiempo para todo, lo que juega en contra es la seguidilla inicial que casi no permite hacer trabajos de campo porque entre partido y partido apenas alcanza para regenerar los músculos y mirar videos antes de afrontar el próximo escollo. Nada que no se supiera de antemano.