Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

En el debut en el Apertura Newell's y Central quedaron en el debe. Perdieron con los equipos cordobeses y se les viene rápido una exigente seguidilla

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

25 de enero 2026 · 15:20hs
Newells no tuvo un buen estreno en Córdoba ante Talleres.

Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's no tuvo un buen estreno en Córdoba ante Talleres.
Di María anotó de penal para Central

Marcelo Bustamante / La Capital

Di María anotó de penal para Central, pero no pudo celebrar al final frente a Belgrano. 

El inicio de los equipos rosarinos en el torneo Apertura estuvo lejos de lo esperado y dejo en claro que en ambos campamentos, tanto en Arroyo Seco como en Bella Vista, hay mucho trabajo por hacer. Había grandes expectativas con el arranque del certamen, pero tanto Newell's como Central, por orden de aparición, quedaron en deuda.

Cada uno expuso sus respectivas urgencias. Esas que deben corregir muy rápido porque de inmediato volverán a salir a la cancha.

Por el lado leproso el pasado viernes por la noche en la derrota 2 a 1 ante Talleres debutaron ocho refuerzos, entre titulares y suplentes, y también lo hizo la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez. El saldo final fue que está todo por hacer. Así iniciaron Gabriel Arias, Bruno Cabrera, Oscar Salomón y Michael Hoyos y fueron relevos Walter Núñez, que marcó el gol del descuento, Rodrigo Herrera, Franco García y Matías Cóccaro.

Hubo lógicos desacoples de ensamblado y el funcionamiento colectivo no lo logró disimular que los futbolistas se conocieron prácticamente en el primer partido oficial.

Los relevos entre las líneas leprosas fallaron y otra vez quedó claro que el fútbol es un juego de asociaciones y sociedades, lo que requiere sincronización, práctica, repetición y ensayo sostenido. Un equipo nuevo no se hace de la noche a la mañana y allí está el principal trabajo de la dupla técnica.

En Newell’s estará la baja de Bruno Cabrera por la roja por doble amarilla en Córdoba y seguramente habrá variantes tácticas y nominales porque no fue buena la producción individual ni colectiva.

Canalla2
Di María anotó de penal para Central, pero no pudo celebrar al final frente a Belgrano.

Di María anotó de penal para Central, pero no pudo celebrar al final frente a Belgrano.

Leer más: Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Central trastabilló en el primer escalón

Por el lado Canalla el escenario es diametralmente opuesto porque conservó la base campeona de la Liga Profesional 2025 en la tabla anual. El cambio fue el nuevo entrenador Jorge Almirón y ante Belgrano fueron de la partida tres refuerzos: Jeremías Ledesma, Alexis Soto y Vicente Pizarro.

Pero la película del primer partido no terminó bien en Arroyito. Las luces nuevas inauguradas en la previa se fueron nublando a medida que avanzó la calurosa noche del sábado.

El gol de Angel Di María de penal abrió el camino. Fideo fue muy astuto yendo a buscar una pelota que parecía perdida para forzar el pisotón inocente de Juan Velázquez dentro del área y así generar que el VAR advierta el contacto y confirme el penal.

Con ese gol parecía que a Central le alcanza con un arranque discreto para quedarse con todo ante el Pirata, pero más allá del gran partido de un Jaminton Campaz recargado, el equipo no supo bajarle la persiana al duelo y Belgrano no se rindió.

Errores fatales en el Gigante

En el final llegó el cierre defectuoso de Facundo Mallo que despejó para su propio arco y luego el golazo de Lautaro Gutiérrez para dejar sin nada a los auriazules, ya sin tiempo para reaccionar.

También Almirón tiene mucha tarea para aplicar y debe hacerlo contrarreloj. El sistema 3-4-3 debe aceitarse y serle cómodo a los jugadores, algo que en el primer partido no pareció tan ensamblado.

Leer más: Newell's sabe con más crudeza dónde está parado y lo que le falta recorrer

Agenda cargada versus pesos pesados

La historia recién empieza para los rosarinos que en la primera presentación se dieron un porrazo ante los cordobeses. Ahora se les viene el cruce con los de Avellaneda. Newell’s recibirá el martes, a las 22.15, a Independiente en el Coloso y Central chocará el miércoles, a las 19, con Racing en el Cilindro, en dos partidos pesados para ambos.

Y tras cartón llegarán los cruces más esperados después del clásico. Porque el domingo Newell’s irá a la Bombonera para desafiar a Boca y Central regresará al Gigante para verse las caras con el River de Gallardo.

Los compromisos que se vienen serán una gran medida para ver dónde están parados los equipos rosarinos en el inicio del Apertura. Newell’s empezando de cero y con todo por hacer; y Central con la exigencia de que la vara está muy alta y debe sostenerla.

El torneo recién empieza y hay tiempo para todo, lo que juega en contra es la seguidilla inicial que casi no permite hacer trabajos de campo porque entre partido y partido apenas alcanza para regenerar los músculos y mirar videos antes de afrontar el próximo escollo. Nada que no se supiera de antemano.

Newells cayó ante Talleres por 2 a 1.

El nuevo Newell's terminó pareciéndose demasiado al viejo equipo

La dupla Orsi y Gómez, en la noche del estreno de Newells en Córdoba.

"Falta coordinación, estamos en formación", dijeron Orsi y Gómez tras perder con Talleres

El arquero Gabriel Arias fue el mejor de Newells ante Talleres.

Gabriel Arias fue el punto más alto en la derrota de Newell's en Córdoba

Newells no pudo con Talleres. Luca Regiardo forcejea con un rival de la T.

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Festival Faro: la programación completa de cada una de las tres jornadas

Festival Faro: la programación completa de cada una de las tres jornadas

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral

Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe pidieron proteger la coparticipación federal y modernizar el sistema sin recortar derechos laborales existentes

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral
La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Por Alicia Salinas

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Pálido estreno rosarino: Newells se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Por Lucas Vitantonio
Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Pálido estreno rosarino: Newells se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Newells sabe con más crudeza dónde está parado y lo que le falta recorrer

Newell's sabe con más crudeza dónde está parado y lo que le falta recorrer

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Acto y Camarazo en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas
Acto y "Camarazo" en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Por Carina Cabo / Dra. en educación (UNR)
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste