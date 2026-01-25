La Capital | La Ciudad | calle Santa Fe

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Lunes y martes el municipio trabajará en las cuadras ubicadas entre las calles Dorrego y Balcarce. Los colectivos que modificarán sus recorridos

25 de enero 2026 · 20:37hs
Foto de archivo. Anuncian trabajos en calle Santa Fe

Foto de archivo. Anuncian trabajos en calle Santa Fe

La Municipalidad de Rosario informó que este lunes, de 9 a 18, y el martes, de 7 a 18, se ejecutarán tareas de asfaltado y fresado en calle Santa Fe entre Dorrego y Balcarce. En ese escenario, brindó detalles a tener en cuenta para quienes viajan en transporte público.

Los trabajos, enmarcados en el Plan de Calles 2026, requerirán de un corte total del tránsito en el sector, por lo que distintas líneas de colectivos realizarán desvíos en sus recorridos y se recomienda a la ciudadanía evitar circular por la zona.

Líneas afectadas

  • Líneas 101 N,107 R/N,115, 116, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 140, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133 Soldini / Cabin 9 y 146 R/N: de su recorrido por calle Santa Fe, Italia, Urquiza, Balcarce, Santa Fe a su recorrido.
  • Línea 112 R/N: de su recorrido por calle Santa Fe, Italia, Urquiza, Moreno a su recorrido.

Paradas anuladas:

  • Santa Fe y Balcarce (Líneas 107 R/N, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133)
  • Santa Fe y Dorrego (107 N/R, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133,101 N, 115, 112 R/N, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 140, 146 R/N)
  • Moreno y Urquiza (Línea 112 R/N)

Paradas habilitadas:

  • Urquiza y Dorrego (107 N/R, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133,101 N, 115, 112 R/N, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 140, 146 R/N)
  • Santa Fe e Italia (107 N/R, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133,101 N, 115, 112 R/N, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 140, 146 R/N)
  • Moreno y Tucumán (línea 112 N/R)
Noticias relacionadas
La renovación del aeropuerto de Rosario fue inversión del gobierno provincial

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Rosario pidió justicia por José Luis Cabezas y Pablo Grillo

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Alarmas privadas ponen jaque al 911 en Rosario

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

El Boleto Educativo Gratuito beneficia a estudiantes del nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto de instituciones educativas públicas como de gestión privada con aporte estatal.

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Lo último

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Se espera una máxima de 37 grados, cielo mayormente nublado y una sensación térmica elevada durante toda la jornada
La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor
Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Ovación
Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña
Ovación

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor
La Ciudad

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal