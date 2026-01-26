La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Mientras que el resto de las modalidades terminaron vacantes, el Siempre Sale tuvo 14 ganadores que se alzaron con más de 27 millones de pesos

26 de enero 2026 · 08:08hs
Resultados del Quini 6 del día domingo 25 de enero

Resultados del Quini 6 del día domingo 25 de enero

Este domingo por la noche se llevó a cabo el sorteo 3.342 del Quini 6, donde un apostador de la localidad bonaerense de San Vicente acertó seis números en La Segunda y se quedó con más de 1.270 millones de pesos. Mientras tanto, los pozos Tradicional y Revancha terminaron vacantes.

Por otro lado, el Siempre Sale tuvo 14 ganadores con cinco aciertos. Estos jugadores se llevarán cerca de $27 millones cada uno.

El pozo acumulado para la próxima edición de la lotería, que se jugará este miércoles 28 a partir de las 21.15, asciende a $10.700.000.000. Aquellos que deseen participar, deben realizar sus apuestas en agencias oficiales o plataformas digitales habilitadas.

A continuación, los resultados:

Tradicional

Números sorteados: 42 - 16 - 07 - 20 - 00 - 21

El pozo quedó vacante con más de $ 5.909 millones.

►La Segunda

Números sorteados: 38 - 22 - 33 - 32 - 10 - 15

Hubo un solo ganador, con 6 aciertos, que se lleva más de $ 1.270 millones.

►Revancha

Números sorteados: 10 - 21 - 34 - 07 - 33 - 45

El pozo quedó vacante con más de $ 5.521 millones.

►Siempre Sale

Números sorteados: 12 - 40 - 13 - 18 - 38 - 10

Hubo 14 ganadores, con 5 aciertos, que se llevará más de $ 27 millones.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del día miércoles 21 de enero

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario que se pone en juego el domingo

Resultados del Quini 6 del día miércoles 21 de enero

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario que se pone en juego el domingo

Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale

Resultados del Quini 6 del domingo 18 de enero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $380 millones en el Siempre Sale

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Lo último

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

El episodio se registró este lunes a la madrugada. La víctimas fueron derivadas a un hospital por inhalación de humo y quemaduras

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
Radiografía del helado en Rosario: más consumo, pero repartido entre mayor oferta

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Radiografía del helado en Rosario: más consumo, pero repartido entre mayor oferta

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor
La Ciudad

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newells

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newell's

Judo: quién es el rosarino que se quedó sin beca, pero se reinventó y logró un bronce panamericano

Judo: quién es el rosarino que se quedó sin beca, pero se reinventó y logró un bronce panamericano

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley