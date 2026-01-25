La Capital | Ovación | Central

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central cerró el préstamo del extremo derecho argentino de 21 años. Surgió en Vélez y tuvo un paso por la selección sub-20

25 de enero 2026 · 17:12hs
Julián Fernández llega a préstamo a Central.

Julián Fernández llega a préstamo a Central.

Central cerró el préstamo del extremo derecho argentino de 21 años Julián Fernández, que llega procedente del New York City de Estados Unidos, que juega en la MLS. Tuvo un paso por la selección argentina sub-20 y será la quinta incorporación auriazul en el mercado de pases.

Julián Fernández surgió en la cantera de Vélez y en el club de Liniers en primera división jugó 61 partidos y anotó 7 goles. Luego emigró a New York City FC de la MLS de Estados Unidos, donde está desde 2023. Allí disputó 77 partidos, anotó 7 goles y entregó 8 asistencias. Fue rival del rosarino Lionel Messi y hasta anotó un gol ante Inter Miami.

Está todo acordado de palabra y sería un préstamo por un año con opción de compra. Fernández le daría una opción de recambio en el ataque por las bandas a Jorge Almirón, muy necesario en el calendario cargado que tendrá el canalla en 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1723165115933962302?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1723165115933962302%7Ctwgr%5Ef85c93f24d70d994f29bdbd626c82cb8b6cd09ef%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Festados-unidos%2Fmls%2Fjulian-fernandez-gol-new-york-city-fc-gana-inter-miami--id547076.html&partner=&hide_thread=false

Leer más: Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Lo que se le viene a Central

Central no comenzó bien el año y perdió el sábado de local por 2 a 1 ante Belgrano de Córdoba y el próximo miércoles, a las 19, visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del torneo Apertura.

Los cuatro refuerzos anteriores que ya llegaron a Arroyito en este mercado son el volante chileno Vicente Pizarro, el arquero Jeremías Ledesma y los defensor Alexis Soto y Gastón Ávila.

