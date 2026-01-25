El tiempo en Rosario: la alerta pasó de amarilla a naranja y el lunes llega con más calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por altas temperaturas que alcanza a Rosario , en el marco de un calor sofocante. El lunes se presenta como otra jornada difícil para quienes transitan la ciudad, con registros elevados desde la madrugada y sin señales claras de alivio a lo largo del día.

La mañana arrancará pesada, con el termómetro ya por encima de los 30 grados y un cielo mayormente cubierto que lejos estará de mitigar el calor.

A medida que avance el día, la sensación térmica irá en aumento y hacia la tarde se espera el momento más crítico, con una máxima estimada de 37 grados , vientos leves del sector norte y apenas una mínima chance de precipitaciones.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, lo que contribuirá a una atmósfera densa y sofocante. Al caer la noche, las temperaturas seguirán siendo altas, rondando los 29 grados, y el descanso volverá a ser esquivo para muchos rosarinos.

Desde los organismos de salud recuerdan que la alerta naranja implica riesgos para la salud incluso en personas sin patologías previas, sobre todo si la exposición al calor es prolongada. La recomendación es hidratarse de manera constante, evitar esfuerzos físicos en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y mascotas.

Qué significa que el SMN emita un alerta por temperaturas extremas

Para los eventos de calor, el SAT se basa en los resultados de la investigación “Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico” , realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del SMN.

En esta investigación, se analizaron y caracterizaron los efectos de las olas de calor del semestre cálido (octubre a marzo) 2013-2014 sobre la mortalidad en la región centro-norte de la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad durante las olas de calor.

Recomendaciones ante un evento de calor extremo

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada



No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)



Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas



Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes



Ingerir frutas y verduras



Reducir la actividad física



Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros



Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Rosario tiene refugios climáticos

Rosario cuenta con una red de refugios climáticos para proteger a las personas más vulnerables a los impactos del calor. Este verano, la red sigue creciendo y consolidándose como una política pública clave de adaptación al cambio climático: ya son 100 los refugios climáticos distribuidos en instituciones públicas, privadas y espacios verdes de toda la ciudad.

Se trata de instalaciones públicas o privadas con uso temporal habilitadas para ofrecer mejores condiciones para el bienestar de la ciudadanía en momentos de calor extremo, así como de otros eventos extremos asociados al cambio climático.

Los Refugios son una medida de adaptación del Plan Local de Acción Climática 2030(PLAC 2030) de la ciudad de Rosario.