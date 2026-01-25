La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: la alerta pasó de amarilla a naranja y el lunes llega con más calor

Se espera una máxima de 37 grados, cielo mayormente nublado y una sensación térmica elevada durante toda la jornada

25 de enero 2026 · 21:12hs
Sigue apretando el calor en Rosario

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera

Sigue apretando el calor en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por altas temperaturas que alcanza a Rosario, en el marco de un calor sofocante. El lunes se presenta como otra jornada difícil para quienes transitan la ciudad, con registros elevados desde la madrugada y sin señales claras de alivio a lo largo del día.

La mañana arrancará pesada, con el termómetro ya por encima de los 30 grados y un cielo mayormente cubierto que lejos estará de mitigar el calor.

A medida que avance el día, la sensación térmica irá en aumento y hacia la tarde se espera el momento más crítico, con una máxima estimada de 37 grados, vientos leves del sector norte y apenas una mínima chance de precipitaciones.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, lo que contribuirá a una atmósfera densa y sofocante. Al caer la noche, las temperaturas seguirán siendo altas, rondando los 29 grados, y el descanso volverá a ser esquivo para muchos rosarinos.

Desde los organismos de salud recuerdan que la alerta naranja implica riesgos para la salud incluso en personas sin patologías previas, sobre todo si la exposición al calor es prolongada. La recomendación es hidratarse de manera constante, evitar esfuerzos físicos en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y mascotas.

>> Leer más: Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Qué significa que el SMN emita un alerta por temperaturas extremas

Para los eventos de calor, el SAT se basa en los resultados de la investigación “Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico” , realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del SMN.

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

En esta investigación, se analizaron y caracterizaron los efectos de las olas de calor del semestre cálido (octubre a marzo) 2013-2014 sobre la mortalidad en la región centro-norte de la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad durante las olas de calor.

Recomendaciones ante un evento de calor extremo

    • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada
    • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)
    • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas
    • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes
    • Ingerir frutas y verduras
    • Reducir la actividad física
    • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros
    • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Rosario tiene refugios climáticos

Rosario cuenta con una red de refugios climáticos para proteger a las personas más vulnerables a los impactos del calor. Este verano, la red sigue creciendo y consolidándose como una política pública clave de adaptación al cambio climático: ya son 100 los refugios climáticos distribuidos en instituciones públicas, privadas y espacios verdes de toda la ciudad.

Se trata de instalaciones públicas o privadas con uso temporal habilitadas para ofrecer mejores condiciones para el bienestar de la ciudadanía en momentos de calor extremo, así como de otros eventos extremos asociados al cambio climático.

Los Refugios son una medida de adaptación del Plan Local de Acción Climática 2030(PLAC 2030) de la ciudad de Rosario.

Embed
Noticias relacionadas
Postales del Festival River

Calor y cumbia a orillas del Paraná: Festival Rivera reunió a 7 mil personas en La Florida

Asoma una reforma electoral en territorio santafesino.

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Rosario pidió justicia por José Luis Cabezas y Pablo Grillo

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

El modelo Geely EX5, de alta tecnología, llegará a Rosario de la mano de Pesado Castro.

Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

Ver comentarios

Las más leídas

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Lo último

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Se espera una máxima de 37 grados, cielo mayormente nublado y una sensación térmica elevada durante toda la jornada
La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor
Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Ovación
Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña
Ovación

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor
La Ciudad

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal