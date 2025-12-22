La Capital | Zoom | Christian Petersen

La salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

Luego de sufrir una falla multiorgánica, confirmaron que el chef presentó mejoras en su cuadro

22 de diciembre 2025 · 12:20hs
En los últimos días, generó preocupación la salud de Christian Petersen, uno de los chefs más influyentes de la gastronomía argentina. El cocinero se encuentra internado en terapia intensiva desde el 12 de diciembre en San Martín de los Andes, luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín. En las últimas hora,s se dio a conocer que su estado de salud evoluciona favorablemente.

Desde el primer momento, la familia solicitó un estricto hermetismo, por lo que la información oficial ha sido escasa. Sin embargo, en La Gaceta confirmaron que el chef presentó mejoras significativas en los últimos días.

Según trascendió, Petersen mostró “señales alentadoras”: se despertó, fue extubado, reaccionó a estímulos y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica. No obstante, por precaución, continúa bajo estrictos controles y seguimiento permanente por parte del equipo médico.

La descompensación de Christian Petersen

El viernes 12 de diciembre, Petersen integraba un grupo de excursionistas que se preparaba para iniciar el ascenso al Lanín. Antes de comenzar la travesía, el guía advirtió que el chef no se encontraba en condiciones físicas adecuadas para continuar. Ante la situación, dio aviso inmediato al guardaparques, quien coordinó un operativo de rescate.

El cocinero fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al Hospital de Junín de los Andes, donde los profesionales diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo, junto a un brote que complicó su estado general. Tras estabilizarlo, resolvieron su derivación al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica y pronóstico reservado.

La información trascendió recién el jueves 18, casi una semana después del episodio. “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato. A partir de ahí hicimos las averiguaciones correspondientes y nos tomó casi 12 horas confirmarlo”, relató Fernando Ciuffolotti, del medio Realidad Sanmartinense.

La decisión de su familia

El Ministerio de Salud de Neuquén y el Hospital Carrillo emitieron el primer parte médico oficial.

“El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, indicaron en el comunicado, en el que también solicitaron respeto por la privacidad del paciente y su familia. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, subrayaron.

