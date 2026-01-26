El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Datos de la primera quincena arrojan 82 mil visitantes en la ciudad, que generaron un gasto de $6.400 millones. Hubo mejoras en la ocupación hotelera

Durante los primeros 15 días de enero la ciudad recibió casi un 19% más de turismo que en igual período de 2025.

El balance de la primera quincena de enero dejó un fuerte movimiento económico vinculado al turismo en Rosario . La actividad generó un impacto estimado en $6.400 millones , impulsado por la llegada de más de 82.000 visitantes , de acuerdo a datos suministrados por el Observatorio Turístico Provincial .

En paralelo, los indicadores de ocupación hotelera muestran una mejora respecto de los registros del verano pasado. Según el relevamiento realizado por el Ente Turístico Rosario , durante los primeros 15 días de enero la ciudad recibió casi un 19% más de visitantes que en igual período de 2025. En total, se contabilizaron 82.000 turistas , que dejaron un impacto económico de $6.414.509.700 .

Desde el organismo señalaron que estos indicadores consolidan a Rosario como un destino de turismo urbano también durante la temporada de verano , apoyado en su frente costero , la oferta cultural y una gastronomía que continúa ampliándose y diversificándose .

En las Unidades de Información Turística, los principales visitantes provinieron de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Allí se registraron consultas vinculadas a servicios, circuitos, horarios de visitas y también a la marca de recuerdos “Muy Rosario”.

El informe detalla además que la mayoría de los turistas permaneció en la ciudad entre tres y cinco noches, y que se detectó una fuerte presencia de excursionistas provenientes de localidades cercanas.

Sector hotelero

Desde el sector privado, los números son leídos con cautela. Damián Auzunbud, presidente de la Asociación Hotelero Gastronómica de Rosario, recordó que enero y febrero son históricamente los meses de menor ocupación turística en la ciudad.

De acuerdo a datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), en enero de 2025 la ocupación hotelera rondó el 25%. Para el verano actual, las proyecciones del sector se ubican en niveles similares. “Calculamos que vamos a trabajar parecido al año pasado”, señaló Auzunbud, al tiempo que remarcó que la temporada fuerte para Rosario comienza recién en marzo.

El dirigente explicó además que no todo el movimiento turístico se traduce directamente en ocupación hotelera. “No todos los turistas pernoctan en la ciudad. Algunos son excursionistas y otros se alojan en casas de familiares o amigos”, indicó.

En ese marco, detalló que los picos de actividad se concentran en momentos puntuales. “Se nota más movimiento en los recambios de quincena, los fines de semana y durante el Carnaval”, precisó, mientras que el resto del período estival presenta niveles de actividad moderados.

A nivel provincial

Durante la primera quincena de enero, el turismo generó 50.819 millones de pesos en la provincia de Santa Fe, con la llegada de más de 100.700 visitantes a las zonas ribereñas, ciudades y fiestas populares santafesinas, de acuerdo a los datos suministrados por el Observatorio Turístico Provincial.

El informe detalla que la ocupación hotelera promedio fue del 68% en todo el territorio, y del 82,5% en los complejos y cabañas de los ríos Paraná, Carcarañá y Lagunas, que registraron un pico del 89% entre el 9 y 11 de enero. Estos números reflejan una tendencia sostenida desde fines de 2025, cuando trabajaron a tope de su capacidad.

Además, los turistas destinaron más de 4.050 millones para alojamiento y más de 26 mil millones de pesos en recreación. En tanto, el impacto económico de los visitantes no pernoctantes fue de más de $20 mil millones.