Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Si bien desde el gobierno aseguran que la medida busca mejorar la competitividad, hay otros costos estructurales que persisten

25 de enero 2026 · 20:05hs
Comprar celulares en Argentina seguirá siendo más caro que en el exterior. 

Comprar celulares en Argentina seguirá siendo más caro que en el exterior. 

Aunque la semana pasada entró en vigencia la eliminación de aranceles a la importación de celulares, los precios en el mercado local no sufrieron grandes modificaciones y seguirán siendo considerablemente más altos que en el exterior.

Según un relevamiento, los equipos en Argentina costarán hasta el doble que en Estados Unidos y serán al menos un 60% más caros que en Chile.

La medida oficial busca mejorar la competitividad, pero el sector advierte que persisten otros costos estructurales —como impuestos internos, tipo de cambio y logística— que impiden que los valores se equiparen con los internacionales. Por ello, seguirá siendo más económico adquirir tecnología cruzando la cordillera.

"El ajuste ya se hizo"

Desde MacStation, distribuidor oficial de Apple, señalaron: "La quita de aranceles ya fue contemplada en los precios de lanzamiento del iPhone 17. No resulta necesario aplicar reducciones en esta instancia".

En la misma línea, referentes de Maximstore indicaron: "En algunas categorías nos adelantamos a las bajas porque sabemos que el costo de reposición será menor", aunque aclararon que la medida impacta más en las compras corporativas que en el consumidor individual.

La brecha de precios: Argentina versus Chile

El comparativo de precios actuales muestra diferencias sustanciales en modelos de gama alta y media:

►iPhone 17 Pro Max (256 GB). En Argentina se consigue a u$s 2.229 ($3,3 millones), mientras que en Chile cuesta u$s 1.757 ($2,6 millones).

►Samsung Galaxy S25 FE. La brecha es abismal. El precio local es de u$s 1.216 ($1.799.999) frente a los u$s 736 ($1.090.612) del país vecino.

►Motorola Moto G35 5G: En la gama media la diferencia se achica, cotizando a u$s 270 ($ 399.999) en el país, frente a u$s 256 en Chile.

