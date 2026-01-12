Christian Petersen reapareció tras su internación: "Sin voz, pero mejorando"

El cocinero estuvo internado el Hospital Alemán luego de una falla multiorgánica sufrida durante una excursión al volcán Lanín. Ahora se recupera en su casa

Tras haber atravesado una descompensación durante una excursión al volcán Lanín que derivó en una internación, el chef Christian Petersen inició un proceso de recuperación que, lejos de limitarse a lo físico, parece haber abierto una etapa de replanteos profundos sobre su forma de vivir, trabajar y exponerse al esfuerzo extremo.

Desde que recibió el alta médica la semana pasada, Petersen se instaló en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde eligió el contacto con la naturaleza y la vida rural como marco para transitar la rehabilitación. En una charla exclusiva con Infobae, resumió su estado actual con una frase breve pero elocuente: “Sin voz, pero por suerte en lo personal mejorando. Caminando un poco”.

La falta de voz es una de las secuelas que todavía persisten, mientras el chef avanza de manera gradual en su recuperación física. L ejos del vértigo de las cocinas profesionales y de las exigencias mediáticas, sus días transcurren entre caminatas cortas, tareas en la huerta y rutinas medidas con precisión.

En los últimos días, Petersen compartió imágenes en sus redes sociales donde se lo ve notablemente más delgado, regando plantas y moviéndose con calma entre canteros elevados. Acompañó uno de esos registros con una frase que funciona como declaración de principios : “Un guerrero en el jardín… regenerando, día a día”.

Uno de los símbolos más claros de este cambio aparece en un detalle aparentemente menor: su reloj. En una publicación reciente, el chef explicó que antes lo utilizaba para medir rendimiento deportivo y exigencia física; hoy, en cambio, lo usa para monitorear el esfuerzo que cada actividad le demanda al cuerpo.

“Ahora lo uso para ver cómo voy recuperando y cuánto me cuesta cada esfuerzo”, escribió, junto a una imagen que muestra 76 pulsaciones por minuto. El dato, mínimo en apariencia, se vuelve central en una etapa donde cada avance es observado con atención y sin apuro.

Soledad elegida y reflexión

El proceso también tiene una dimensión emocional. En otra de sus publicaciones, Petersen definió su presente como “una fresca y suave soledad”, una frase que resume el tono introspectivo de este momento. Libros, mate, una libreta de notas y la rutina del campo aparecen como nuevos aliados en un tiempo donde el silencio ocupa un lugar central.

Incluso recurrió a una cita del pensador Henry David Thoreau para acompañar uno de sus posteos: “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”. El mensaje fue leído por muchos seguidores como una síntesis del aprendizaje que dejó el episodio de salud.

petersen

Christian Petersen, del Lanín a Buenos Aires

Luego de permanecer internado en distintos centros de salud de la región, Petersen fue derivado a Buenos Aires el 26 de diciembre mediante un avión sanitario, con monitoreo constante y acompañado por personal médico. Previamente, había sido atendido en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde llegó a ingresar a terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica. La decisión del traslado respondió a la complejidad del cuadro y a la necesidad de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad, manteniéndose estable durante todo el operativo.

Desde el inicio, la información sobre su estado de salud fue manejada con cautela y reserva. Un primer parte emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén había informado que el estado del paciente era reservado, solicitando respeto por su intimidad. Esa línea se mantuvo en el último comunicado del Hospital Alemán, que volvió a subrayar la importancia de preservar la privacidad en un contexto de alta exposición pública.

En paralelo, la familia de Petersen expresó su agradecimiento a los profesionales de la salud que intervinieron en cada etapa del proceso. Días antes de las fiestas, difundieron un mensaje en el que destacaron la atención recibida en los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, resaltando el profesionalismo con el que se abordó un cuadro que inicialmente parecía menos complejo. Su hermano, Roberto Petersen, también valoró el compromiso médico y la fortaleza del chef durante los momentos más delicados.

Christian Petersen 29.12

Qué pasó con Christian Petersen, según los guías de montaña

La postura de la familia Petersen en nombre del chef se conoció luego de que la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundiera un comunicado en el que detallaron cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon luego de que se conociera el hecho. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso, como se mencionó en un principio.

>> Leer más: El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen mientras su padre está internado

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

imagepetersen Filtraron el resultado del examen toxicológico a Christian Petersen tras su internación por una grave descompensación al intentar ascender al volcán Lanín.

El examen toxicológico

La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín. La información generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.

El dato se conoció en "Tarde o Temprano" (El Trece), cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista.