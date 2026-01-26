Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's recibe a Independiente en el estadio Marcelo Bielsa por la 1ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Rojo de este martes por la noche.
La Lepra quiere recuperarse del mal debut y cambiar la cara ante su gente con un triunfo en el Coloso. En esta nota los detalles y estadísticas del partido
El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's e Independiente será este martes 27 de enero, desde las 22.15, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Daniel Zamora, mientras que Sebastián Habib estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Rojo será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Newell's: La dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez no dio indicios del once titular de la Lepra.
Independiente: El entrenador Gustavo Quinteros no dio indicios del once tiular del Rojo.