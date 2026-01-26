Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Lepra quiere recuperarse del mal debut y cambiar la cara ante su gente con un triunfo en el Coloso. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

Newell's recibe a Independiente en el estadio Marcelo Bielsa por la 1ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Rojo de este martes por la noche.

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's e Independiente será este martes 27 de enero, desde las 22.15, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Daniel Zamora , mientras que Sebastián Habib estará en el VAR.

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Rojo será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El último enfrentamiento entre Newell's e Independiente fue triunfo de la Lepra 2-1 en 2024.

Posibles formaciones de Newell's e Independiente

Newell's: La dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez no dio indicios del once titular de la Lepra.

Independiente: El entrenador Gustavo Quinteros no dio indicios del once tiular del Rojo.