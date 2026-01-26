La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Lepra quiere recuperarse del mal debut y cambiar la cara ante su gente con un triunfo en el Coloso. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

26 de enero 2026 · 11:11hs
Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's recibe a Independiente en el estadio Marcelo Bielsa por la 1ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Rojo de este martes por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Independiente

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's e Independiente será este martes 27 de enero, desde las 22.15, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Daniel Zamora, mientras que Sebastián Habib estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Independiente

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Rojo será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Gol9.jpeg
El último enfrentamiento entre Newell's e Independiente fue triunfo de la Lepra 2-1 en 2024.

El último enfrentamiento entre Newell's e Independiente fue triunfo de la Lepra 2-1 en 2024.

>> Leer más: Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Posibles formaciones de Newell's e Independiente

Newell's: La dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez no dio indicios del once titular de la Lepra.

Independiente: El entrenador Gustavo Quinteros no dio indicios del once tiular del Rojo.

“La línea de tres no es nada fácil, requiere de mucha concentración, trabajo y sincronización, igualmente no perdimos por eso”, aclaró Salcedo.

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newell's

Newells no tuvo un buen estreno en Córdoba ante Talleres.

Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

El juvenil Facundo Guch intenta progresar con la pelota en un ataque de Newells. Al rojinegro le costó mucho generar chances netas de gol en la noche cordobesa.

Newell's sabe con más crudeza dónde está parado y lo que le falta recorrer

Walter Núñez, el día que lo presentaron en Newells. Destacó que el equipo fue a buscar el resultado pese a jugar con uno menos.

El autor del gol de Newell's ante Talleres no disimuló su tristeza por la derrota y por un error personal

