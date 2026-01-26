La Capital | Policiales | Cuento del tío

El cuento del tío no perdona: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

La víctima, de 85 años, fue engañada mediante una llamada de más de una hora por estafadores que se hicieron pasar por personal de Anses y un supuesto contador.

26 de enero 2026 · 19:28hs
Calle Eva Perón al 2400

Calle Eva Perón al 2400, en Santa Fe, donde vive la mujer estafada bajo la modalidad de cuento del tío

Una mujer de 85 años fue víctima de estafadores bajo la modalidad del “cuento del tío. Si bien el hecho ocurrió el viernes, recién este lunes se conocieron detalles el caso ocurrido en la capital provincial, que incluye una llamada de más de una hora y el robo de 43 mil dólares y 40 mil euros.

Los estafadores iniciaron su actuación delictiva minutos después de las 12 en una vivienda del centro de Santa Fe capital. Primero fue con una llamada de una mujer, identificada como Graciela Rodriguez, que se hacía pasar por empleada de Anses. La supuesta trabajadora del Estado le aseguró a la jubilada que los “dólares viejos” o cara chica vencerían en breve, por lo que debía cambiarlos por billetes nuevos.

La estafadora ofreció la dirección de la mujer y datos sobre los hijos para engañar a su víctima. Fue allí que le dijo que debían ser cambiados en Anses y que para ellos iba a pasar por el domicilio el contador de su hijo. Apenas pasaron unos minutos y se presentó el hombre, vestido con un jean, remera blanca, gorra blanca y un bolso negro. La mujer de 85 años confiada le abrió la puerta y lo dejó ingresar. Mientras tanto, la llamada seguía corriendo y acumulaba tiempo en el reloj.

>> Leer más: La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Una vez dentro de la casa le entregó 30 mil dólares y 40 mil euros guardados en un recoveco del baño. Además, lo llevó a un pequeño cuarto donde había otros 13 mil dólares. El botín fue entregado. Antes de retirarse, el falso contador preguntó por joyas o alhajadas, al encontrar una respuesta negativa, el ladrón se retiró.

Cerró la puerta y el movimiento seguía dando vueltas en la cabeza de la jubilada, que rápidamente reconoció el engaño y robo. Tras detectar el cuento del tío denunció el hecho, que quedó en manos del fiscal Erik Fernández.

Los ahorros de toda la vida de una jubilada

El encargado de dar a conocer el caso fue su hijo, Alejandro que habló con los medios de Santa Fe. “Le dijeron que en la puerta estaba un amigo contador de su hijo para buscar el dinero. El supuesto contador hacía como que hablaba por teléfono conmigo. Le decía que yo estaba de acuerdo, que le entregara todo”, contó el hombre.

La mujer entregó todo el dinero que tenía en la casa, incluso una parte de eso era para comprar una casa. El hijo de la víctima agregó que “el ladrón le pidió más y mi mamá le mostró todo. Incluso le preguntó si tenía joyas”.

Para esta familia, los 43 mil dólares y 40 mil euros significan “el ahorro de toda la vida. Una parte era de ella y otra mía. Nos dejó devastados”, señaló Alejandro ante Aire de Santa Fe.

El hombre relató que su madre le envió un mensaje y cuando llegó a la vivienda vio como la jubilada sufría un ataque de ansiedad: “El sábado casi hubo que internarla. Está muy mal, no quedó bien. Se siente responsable, cuando en realidad no tiene la culpa”.

Mientras el hijo de la mujer de 85 años estaba haciendo la denuncia se encontró con otra mujer, de la misma edad que su madre, que había sido víctima de la misma maniobra, el mismo día y a un kilómetro de distancia: “Le pasó igual. La llamaron, la convencieron y le pidieron las alhajas. En su caso no llegaron a robarle porque ya habían ido a lo de mi mamá”.

