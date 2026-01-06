"Estaba entrenado para subir al Lanín": Christian Petersen habló tras ser dado de alta

El cocinero Christian Petersen fue dado de alta este martes del Hospital Alemán , luego de haber atravesado una falla multiorgánica tras una excursión en el volcán Lanín , en la zona de San Martín de los Andes . Tras regresar a su casa, el chef habló públicamente y brindó detalles parciales sobre lo ocurrido, aunque aclaró que todavía aguarda resultados médicos clave.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen , Petersen recordó los momentos previos a la descompensación. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, afirmó, marcando las limitaciones de su memoria sobre el episodio.

Consultado sobre su preparación física para la exigente travesía, el cocinero negó haber actuado con imprudencia. “Estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, sostuvo. En ese sentido, buscó despejar versiones que circularon en redes y algunos medios sobre una supuesta falta de preparación o un exceso de confianza durante el ascenso.

Petersen también relativizó los rumores que se difundieron tras el accidente y destacó la asistencia recibida. “Es verdad que bajé del volcán muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, remarcó.

Un cuadro más complejo de lo que parecía

Las primeras precisiones médicas se conocieron a través de un comunicado difundido por la familia del chef en su cuenta oficial de Instagram, publicado en vísperas de Navidad. Allí se explicó que el cuadro inicial “parecía sencillo”, aunque luego se confirmó que se trataba de una situación de mayor gravedad.

Según ese texto, resultó determinante la intervención del guía que acompañaba a Petersen durante el ascenso. “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, lo que disparó un cuadro preventivo cardiológico”, detallaron sus familiares. Esa decisión permitió la rápida derivación y posterior internación, un paso que terminó siendo clave para salvarle la vida.

Petersen aclaró que aún restan definiciones médicas. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, señaló, sin dar precisiones sobre un eventual regreso inmediato a la actividad laboral. Por ahora, su evolución es favorable, aunque el diagnóstico final y las recomendaciones médicas serán determinantes para su recuperación completa.

Christian Petersen, del Lanín a Buenos Aires

Luego de permanecer internado en distintos centros de salud de la región, Petersen fue derivado a Buenos Aires el 26 de diciembre mediante un avión sanitario, con monitoreo constante y acompañado por personal médico. Previamente, había sido atendido en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde llegó a ingresar a terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica. La decisión del traslado respondió a la complejidad del cuadro y a la necesidad de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad, manteniéndose estable durante todo el operativo.

Desde el inicio, la información sobre su estado de salud fue manejada con cautela y reserva. Un primer parte emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén había informado que el estado del paciente era reservado, solicitando respeto por su intimidad. Esa línea se mantuvo en el último comunicado del Hospital Alemán, que volvió a subrayar la importancia de preservar la privacidad en un contexto de alta exposición pública.

En paralelo, la familia de Petersen expresó su agradecimiento a los profesionales de la salud que intervinieron en cada etapa del proceso. Días antes de las fiestas, difundieron un mensaje en el que destacaron la atención recibida en los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, resaltando el profesionalismo con el que se abordó un cuadro que inicialmente parecía menos complejo. Su hermano, Roberto Petersen, también valoró el compromiso médico y la fortaleza del chef durante los momentos más delicados.

Christian Petersen 29.12

Qué pasó con Christian Petersen, según los guías de montaña

La postura de la familia Petersen en nombre del chef se conoció luego de que la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundiera un comunicado en el que detallaron cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon luego de que se conociera el hecho. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso, como se mencionó en un principio.

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

Filtraron el resultado del examen toxicológico a Christian Petersen tras su internación por una grave descompensación al intentar ascender al volcán Lanín.

El examen toxicológico

La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín. La información generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.

El dato se conoció en "Tarde o Temprano" (El Trece), cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista.