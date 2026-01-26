Morning Star se trajo un importante triunfo de Fray Luis Beltrán por la Copa Federación

El Verde con tanto de Tomás Narváez ganó en el debut en Fray Luis Beltrán y manda en el Grupo 8 junto a Alba Junior de Coronda. Resultados de la primera fecha

Festejó en Fray Luis Beltrán. El equipo dirigido por Leonel Rodríguez se trajo un gran triunfo al Viaducto

En Fray Luis Beltrán , Morning Star se hizo fuerte a domicilio y en la cancha de club Beltrán FC se alzó con una tremenda victoria en el arranque de la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina de Fútbol .

El representante de la Asociación Rosarina de Fútbol, con un buen trabajo en todas las líneas y con el tanto de Tomás Narváez, se trajo 3 puntos importantes y es uno de los punteros en el Grupo 8.

El elenco dirigido por Leonel Rodríguez comenzó en sueño provincial y con la idea de clasificar a la nueva edición de la Copa Santa Fe 2026. Pero para llegar a esa instancia debe hacer un buen papel en el presente torneo.

En la previa el técnico del Verde expresó a Ovación. “ Nos enorgullece ser el equipo que va a representar a la Rosarina en este torneo que después de la Copa Santa Fe, la de más importancia en la provincia. Va a ser un torneo parejo, nuestro objetivo en este torneo será competir, ser protagonistas en todas las canchas y tener un buen funcionamiento colectivo ”.

morning Star 1-0

Se vienen dos partidos en casa

Ahora, el equipo de las Estrellas jugará dos partidos en su reducto y tiene una buena oportunidad de prolongar su racha cuando reciba al Club Atlético Alba Juniors de Coronda y una semana después también será local ante Defensores de Villa Felisa (San Lorenzo). En el otro partido del Grupo 8, el Tricolor de de Coronda le ganó 1-0 a Defensores de Villa Felisa (San Lorenzo) con tanto de Alejo Vázquez.

Formato del torneo

Los primeros de cada grupo clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los seis mejores segundos, surgidos de una tabla general, completarán el cuadro. A partir de allí, se jugarán llaves eliminatorias de ida y vuelta hasta coronar al campeón.

Morning Star

Plantel de Morning Star

Benítez Franco, Devicenti Fabricio, Díaz Duarte Thiago, Fernández Agustín, Guerrero Matías, Juan Matías, Merino Benjamín, Mineur Bruno, Morelli Bruno, Moyano Alan, Maguna Leonel, Navarro Nicolás, Lovera Uriel, Machuca Facundo, Pérez Facundo, Prado Tomás, Quagliaro Genaro, Narváez Tomás, Ruíz Mateo, Ibarra Thiago, González Marcelo, Trifilio Juan, Zalazar Alexis, Zumoffen Aaron, Zanini Valentino, Flores Dylan, Gutierrez Lautaro, Ferrari Juan Cruz, Piazza Pedro, Ramírez Laureano, Poretti Benicio, Morello Juan Ignacio, Espinola Pintos Tiago.

Cuerpo técnico: Director técnico, Leonel Rodríguez, Federico Sosa (ayudante), Iván Godoy y Juan Gonzalo (preparadores fisiscos), Martín Sosa (entrenador de arqueros), Lucas Zuccolo (kinesiólogo) y Michelle Lemoine (nutricionista)

Resultados de la primera fecha

Zona 1

Tiro Federal Argentino 3 (Las Toscas) (José Enrique Cirilo Romero y Antonio Montenegro), Racing Club Reconquista 1 (Ulises Martínez). Árbitro: Hugo Moreyra. (Liga Verense).

Reconquista Club 3 (Gianluca Ayala, Fernando Monzón y Jonatan Colussi), Deportivo Tacuarendí 1 (Brian Torres). Árbitro: Mauricio Montiel. (Liga Verense).

Zona 2

Racing El Campesino (Villa Ocampo) 2 (Alan Flores y Lucas Barrios), Gimnasia (Vera) 0. Árbitro: Nicolás Ojeda. (Liga Reconqusitense).

Atlético Fortín Olmos 0, Platense El Porvenir (Reconquista) 2 (Hernán Pérez y Ramiro Aguirre). Árbitro: Manuel Saucedo. (Liga Ocampense).

Zona 3

Unión Cultura y Deportivo (San Guillermo) 0, Huracán (La Criolla) 0. Árbitro: Ariel Gorlino. (Liga Rafaelina).

Centra San Javier 0, Atlético Tostado 4 (Matías Cantadori, Jeremías Gauna,Leandro Ojeda y Amilcar Monzón). Árbitro: Nicolás Molina. (Liga Reconquistense)

Zona 4

Sportivo Guadalupe 3 (Leandro Ledesma de penal, Emanuel Ojeda y Leonardo Iorlano), Barrio Oeste (Gálvez) 0. Árbitro: Sebastián Medina. (Liga Esperancina).

Sportivo y Recreativo Videla 0, Ciclón Racing 3 (Agustín Flores, Carlos Bogao y Maximiliano Franco).Árbitro: Sebastián Sánchez. (Liga Esperancina).

Zona 5

Ateneo Inmaculada 0, San Lorenzo (Esperanza) 1 (Franco Cargou). Árbitro: Marcos Gutiérrez. (Liga Galvense)

Sportivo del Norte 0, Náutico El Quillá 1 (Mauricio Paz). Árbitro: Sebastián Yori. (Liga Rafaelina)

Zona 6

Independiente (Ataliva) 3 (Gastón Monserrat y 2 de Axel Blanco), Juventud Unida (Humboldt) 1 (Wiliams Sanabria). Árbitro: Agustín Rossi. (Liga Ceresina)

Domingo Faustino Sarmiento (Sarmiento) 2 (Atilio Lazzaroni y Gastón Meier), Argentino Quilmes (Rafaela) 0. Árbitro: Ignacio Castellano. (Liga Santafesina)

Zona 7

La Emilia (San Jorge) 2 (2 de Lionel Casa), La Hidráulica (Frontera) 2 (Ezequiel Lescano y Gonzalo Jaime). Árbitro: Fabricio Peralta. (Liga Sanlorencina.

Atlético María Juana 2 (Lucas Córdoba y José Gómez), Juventud Guadalupe (San Jorge) 1 (Julián Romero). Árbitro: Emiliano Maldonado. (Liga Santafesina).

Zona 8

Beltrán Fútbol Club (Fray Luis Beltrán) 0, Morning Star 1 (Tomás Narváez). Árbitro: Juan Vázquez. (Liga Venadense).

Alba Junior (Coronda) 1 (Alejo Vázquez), Defensores de Villa Felisa (San Lorenzo) 0. Árbitro: Jorge Martínez. (Liga San Martín).

Zona 9

Unión (Arroyo Seco) 0, Studebaker (Villa Cañás) 1 (Matías Moreyra). Árbitro: Jonatan Mapelli. (Asociación Rosarina)

Racing Club (Teodelina) 1 (Simón Carro), Sportivo Bombal 0. Árbitro: Nahuel Bagiola. (Liga Interprovincial)

Zona 10

Centenario (San José de la Esquina) 3 (Felipe Cicareli, Lisandro Pola y Julián Spárvoli), Unión y Cultura (Murphy) 1 (Jerónimo San Torcuato). Árbitro: Federico Cuello. (Liga Deportiva del Sur)

Sportsman Carmelense 1 (Mauro Blesio), Sportivo Godeken 3 (3 de José Ríos). Árbitro: Jonathan Bustos. (Liga Sanlorencina).