La Capital | Ovación | Fray Luis Beltrán

Morning Star se trajo un importante triunfo de Fray Luis Beltrán por la Copa Federación

El Verde con tanto de Tomás Narváez ganó en el debut en Fray Luis Beltrán y manda en el Grupo 8 junto a Alba Junior de Coronda. Resultados de la primera fecha

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

26 de enero 2026 · 19:08hs
Festejó en Fray Luis Beltrán. El equipo dirigido por Leonel Rodríguez se trajo un gran triunfo al Viaducto

Festejó en Fray Luis Beltrán. El equipo dirigido por Leonel Rodríguez se trajo un gran triunfo al Viaducto
Morning Star se trajo un importante triunfo de Fray Luis Beltrán por la Copa Federación

Morning Star se trajo un importante triunfo de Fray Luis Beltrán por la Copa Federación

En Fray Luis Beltrán, Morning Star se hizo fuerte a domicilio y en la cancha de club Beltrán FC se alzó con una tremenda victoria en el arranque de la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina de Fútbol.

El representante de la Asociación Rosarina de Fútbol, con un buen trabajo en todas las líneas y con el tanto de Tomás Narváez, se trajo 3 puntos importantes y es uno de los punteros en el Grupo 8.

Con la mente también en la Copa Santa Fe 2026

El elenco dirigido por Leonel Rodríguez comenzó en sueño provincial y con la idea de clasificar a la nueva edición de la Copa Santa Fe 2026. Pero para llegar a esa instancia debe hacer un buen papel en el presente torneo.

En la previa el técnico del Verde expresó a Ovación. “Nos enorgullece ser el equipo que va a representar a la Rosarina en este torneo que después de la Copa Santa Fe, la de más importancia en la provincia. Va a ser un torneo parejo, nuestro objetivo en este torneo será competir, ser protagonistas en todas las canchas y tener un buen funcionamiento colectivo”.

morning Star 1-0

Leer más: Ascenso: Central Córdoba, Leones FC y Argentino con la mente puesta al 21 de febrero

Se vienen dos partidos en casa

Ahora, el equipo de las Estrellas jugará dos partidos en su reducto y tiene una buena oportunidad de prolongar su racha cuando reciba al Club Atlético Alba Juniors de Coronda y una semana después también será local ante Defensores de Villa Felisa (San Lorenzo). En el otro partido del Grupo 8, el Tricolor de de Coronda le ganó 1-0 a Defensores de Villa Felisa (San Lorenzo) con tanto de Alejo Vázquez.

Formato del torneo

Los primeros de cada grupo clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los seis mejores segundos, surgidos de una tabla general, completarán el cuadro. A partir de allí, se jugarán llaves eliminatorias de ida y vuelta hasta coronar al campeón.

Morning Star

Plantel de Morning Star

Benítez Franco, Devicenti Fabricio, Díaz Duarte Thiago, Fernández Agustín, Guerrero Matías, Juan Matías, Merino Benjamín, Mineur Bruno, Morelli Bruno, Moyano Alan, Maguna Leonel, Navarro Nicolás, Lovera Uriel, Machuca Facundo, Pérez Facundo, Prado Tomás, Quagliaro Genaro, Narváez Tomás, Ruíz Mateo, Ibarra Thiago, González Marcelo, Trifilio Juan, Zalazar Alexis, Zumoffen Aaron, Zanini Valentino, Flores Dylan, Gutierrez Lautaro, Ferrari Juan Cruz, Piazza Pedro, Ramírez Laureano, Poretti Benicio, Morello Juan Ignacio, Espinola Pintos Tiago.

Cuerpo técnico: Director técnico, Leonel Rodríguez, Federico Sosa (ayudante), Iván Godoy y Juan Gonzalo (preparadores fisiscos), Martín Sosa (entrenador de arqueros), Lucas Zuccolo (kinesiólogo) y Michelle Lemoine (nutricionista)

Resultados de la primera fecha

Zona 1

Tiro Federal Argentino 3 (Las Toscas) (José Enrique Cirilo Romero y Antonio Montenegro), Racing Club Reconquista 1 (Ulises Martínez). Árbitro: Hugo Moreyra. (Liga Verense).

Reconquista Club 3 (Gianluca Ayala, Fernando Monzón y Jonatan Colussi), Deportivo Tacuarendí 1 (Brian Torres). Árbitro: Mauricio Montiel. (Liga Verense).

Zona 2

Racing El Campesino (Villa Ocampo) 2 (Alan Flores y Lucas Barrios), Gimnasia (Vera) 0. Árbitro: Nicolás Ojeda. (Liga Reconqusitense).

Atlético Fortín Olmos 0, Platense El Porvenir (Reconquista) 2 (Hernán Pérez y Ramiro Aguirre). Árbitro: Manuel Saucedo. (Liga Ocampense).

Zona 3

Unión Cultura y Deportivo (San Guillermo) 0, Huracán (La Criolla) 0. Árbitro: Ariel Gorlino. (Liga Rafaelina).

Centra San Javier 0, Atlético Tostado 4 (Matías Cantadori, Jeremías Gauna,Leandro Ojeda y Amilcar Monzón). Árbitro: Nicolás Molina. (Liga Reconquistense)

Zona 4

Sportivo Guadalupe 3 (Leandro Ledesma de penal, Emanuel Ojeda y Leonardo Iorlano), Barrio Oeste (Gálvez) 0. Árbitro: Sebastián Medina. (Liga Esperancina).

Sportivo y Recreativo Videla 0, Ciclón Racing 3 (Agustín Flores, Carlos Bogao y Maximiliano Franco).Árbitro: Sebastián Sánchez. (Liga Esperancina).

Zona 5

Ateneo Inmaculada 0, San Lorenzo (Esperanza) 1 (Franco Cargou). Árbitro: Marcos Gutiérrez. (Liga Galvense)

Sportivo del Norte 0, Náutico El Quillá 1 (Mauricio Paz). Árbitro: Sebastián Yori. (Liga Rafaelina)

Zona 6

Independiente (Ataliva) 3 (Gastón Monserrat y 2 de Axel Blanco), Juventud Unida (Humboldt) 1 (Wiliams Sanabria). Árbitro: Agustín Rossi. (Liga Ceresina)

Domingo Faustino Sarmiento (Sarmiento) 2 (Atilio Lazzaroni y Gastón Meier), Argentino Quilmes (Rafaela) 0. Árbitro: Ignacio Castellano. (Liga Santafesina)

Zona 7

La Emilia (San Jorge) 2 (2 de Lionel Casa), La Hidráulica (Frontera) 2 (Ezequiel Lescano y Gonzalo Jaime). Árbitro: Fabricio Peralta. (Liga Sanlorencina.

Atlético María Juana 2 (Lucas Córdoba y José Gómez), Juventud Guadalupe (San Jorge) 1 (Julián Romero). Árbitro: Emiliano Maldonado. (Liga Santafesina).

Zona 8

Beltrán Fútbol Club (Fray Luis Beltrán) 0, Morning Star 1 (Tomás Narváez). Árbitro: Juan Vázquez. (Liga Venadense).

Alba Junior (Coronda) 1 (Alejo Vázquez), Defensores de Villa Felisa (San Lorenzo) 0. Árbitro: Jorge Martínez. (Liga San Martín).

Zona 9

Unión (Arroyo Seco) 0, Studebaker (Villa Cañás) 1 (Matías Moreyra). Árbitro: Jonatan Mapelli. (Asociación Rosarina)

Racing Club (Teodelina) 1 (Simón Carro), Sportivo Bombal 0. Árbitro: Nahuel Bagiola. (Liga Interprovincial)

Zona 10

Centenario (San José de la Esquina) 3 (Felipe Cicareli, Lisandro Pola y Julián Spárvoli), Unión y Cultura (Murphy) 1 (Jerónimo San Torcuato). Árbitro: Federico Cuello. (Liga Deportiva del Sur)

Sportsman Carmelense 1 (Mauro Blesio), Sportivo Godeken 3 (3 de José Ríos). Árbitro: Jonathan Bustos. (Liga Sanlorencina).

Noticias relacionadas
Adriián Boccia es el referente de este Provincial que está en lo más alto de la Liga Argentina en la Conferencia Sur.

Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Faustino Oro perdió terreno en el Roland Garros del ajedrez, pero no pierde el foco y va por la recuperación.

Faustino Oro buscará retomar la senda en el Tata Steel de ajedrez

Preparen la plaqueta. Armando Méndez llega a los 100 partidos en Newells cpntra Independiente.

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Flavio Briatore se mostró expectante por la temporada de Franco Colapinto

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas
Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez
Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas
La Ciudad

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe
Policiales

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata
Información General

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Ovación
En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda
OVACIÓN

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Policiales
Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021
POLICIALES

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

La Ciudad
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: la alerta de los veterinarios
La Ciudad

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: la alerta de los veterinarios

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental
La Región

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
La Ciudad

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City
Ovación

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Pálido estreno rosarino: Newells pareció el de antes y Central no fue lo que era

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pálido estreno rosarino: Newell's pareció el de antes y Central no fue lo que era

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa