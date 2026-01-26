La Capital | Policiales | crimen

Crimen de Jeremías Monzón: qué se sabe hasta ahora del asesinato que conmociona a Santa Fe

La causa por el crimen de Jeremías Monzón sumó nuevos pedidos de detención. El asesinato del chico, punta de lanza de los pedidos de baja de imputabilidad

26 de enero 2026 · 17:17hs
El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe conmociona al país

La investigación por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años apuñalado más de 20 veces en la ciudad de Santa Fe, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. El fiscal Eric Fernández solicitó la detención de un joven mayor de edad acusado de haber enviado amenazas vinculadas al caso, en un contexto de fuerte tensión social tras la viralización del crimen.

Amenazas y pedido de detención

El pedido de arresto recae sobre M. P., hermano de L. P., uno de los menores de 14 años imputados por el homicidio. Debido a su edad, el adolescente señalado como partícipe del ataque no es punible y permanece en libertad. La solicitud del fiscal se originó a partir de una denuncia penal por amenazas agravadas.

Según consta en la presentación judicial, el acusado habría enviado mensajes intimidatorios a través de Instagram a un joven que había compartido publicaciones reclamando justicia por el crimen de Jeremías Monzón. Los mensajes, enviados el 22 de enero, incluían expresiones de violencia física y amenazas con armas de fuego.

Personal policial se dirigió al domicilio del sospechoso para cumplir la orden de detención, pero no logró ubicarlo. Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que el pedido sigue vigente.

En paralelo, las redes sociales del entorno de los imputados comenzaron a llenarse de mensajes amenazantes y advertencias de represalias, algunos de los cuales permanecen visibles de forma pública. Investigadores no descartan que estos intercambios digitales formen parte del análisis judicial, tanto por posibles delitos como por el clima de violencia que rodea al caso.

La detención de la madre de una imputada

Días atrás, la causa dio un giro relevante con la detención de la madre de Milagros A., la adolescente de 16 años imputada como coautora del homicidio y actualmente alojada en un instituto de menores de Rosario. La mujer fue arrestada tras la aparición de nuevas evidencias que, según la Fiscalía, podrían vincularla al hecho.

De acuerdo con fuentes judiciales, no se descarta que la mujer haya tenido algún grado de participación en el crimen, ya sea como autora intelectual o facilitadora. La identidad de la acusada no fue difundida y este martes se realizará la audiencia imputativa, donde el fiscal Francisco Cecchini expondrá formalmente la acusación.

>> Leer más: El crimen de Jeremías Monzón llegó al debate nacional: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

El rol del video y la participación de menores

Uno de los elementos centrales de la causa es un video de seguridad que se viralizó en redes sociales. En esas imágenes se observa a Jeremías Monzón caminando junto a Milagros A. momentos antes del ataque, ocurrido el 18 de diciembre de 2025. La joven también aparece en primer plano al inicio del video difundido y, según la investigación, su voz se escucha alentando y dando indicaciones durante el ataque.

La Fiscalía confirmó que en el crimen participaron al menos tres menores de edad. Dos de ellos, ambos de 14 años, no son punibles y permanecen en libertad. La adolescente de 16 fue imputada por homicidio triple agravado, bajo las figuras de concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento.

Un crimen de extrema violencia

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Jeremías Monzón fue citado a un predio abandonado frente al estadio de Colón, donde fue torturado a punta de cuchillo para que revelara la clave de acceso de su teléfono celular. Tras obtenerla, los agresores lo asesinaron con más de 20 puñaladas, mientras grababan la escena.

Luego del ataque, el adolescente fue desnudado, sus ropas fueron arrojadas en el Parque del Sur, y los agresores incluso improvisaron una lápida con su nombre en ese mismo espacio público.

La víctima tenía 15 años, vivía en Santo Tomé, y, según la causa, el crimen estaría vinculado a la difusión previa de un video de contenido sexual que involucraba a adolescentes, entre ellos la joven hoy detenida.

El pedido para frenar la viralización del video

En paralelo al avance judicial, la familia de Jeremías Monzón anunció que pedirá una medida cautelar para frenar la circulación del video del crimen. El planteo será presentado el lunes próximo ante un juez de tribunales.

Los abogados de la familia, Bruno Rugna y Diego Martini, explicaron que el objetivo es impedir que el registro audiovisual, que muestra actos de extrema crueldad, siga reproduciéndose al menos en medios de comunicación.

>>Leer más: El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

Martini señaló además que ya se realizó una denuncia penal para investigar cómo se produjo la filtración del video. “Antes de que la Justicia interviniera, tenía una circulación acotada, pero luego se filtró por personas que no deberían haberlo hecho”, afirmó.

El crimen de Jeremías Monzón generó una fuerte conmoción en Santa Fe y reavivó el debate público sobre la violencia juvenil, la responsabilidad penal de los menores y el rol del entorno familiar. Mientras la investigación avanza, la causa continúa abierta y no se descarta la imputación de nuevas personas en los próximos días.

