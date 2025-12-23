Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

El cocinero se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital de San Martín de los Andes tras la grave descompensación sufrida al intentar ascender al volcán Lanín.

Filtraron el resultado del examen toxicológico a Christian Petersen tras su internación por una grave descompensación al intentar ascender al volcán Lanín.

La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín . La información, que hasta ahora no había sido confirmada por su entorno, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.

El dato se conoció en Tarde o Temprano (El Trece) , cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, según aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD , una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista, sin rodeos.

La revelación se dio en medio del hermetismo que rodeó desde un primer momento la salud del chef, de 56 años, quien fue rescatado por guías de montaña tras sufrir una grave descompensación mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín junto a un grupo de diez personas . Petersen fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado en terapia intensiva con un cuadro delicado, producto de una arritmia cardíaca. Con el correr de los días, se informó que había sido estabilizado y que mostraba signos de mejoría, aunque continuaba bajo estricta observación médica.

En su intervención televisiva, Iglesias no solo se limitó a exponer el resultado del estudio, sino que también dejó una reflexión sobre los riesgos de este tipo de conductas. “Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo”, sostuvo, con un mensaje directo que apuntó a la prevención.

Hasta el momento, ni la familia de Christian Petersen ni su entorno más cercano emitieron un comunicado oficial para confirmar o desmentir esta versión. El silencio alimentó las especulaciones y dejó abierta la polémica, mientras el chef continúa recuperándose tras un episodio que pudo haber tenido consecuencias fatales.

La filtración del examen toxicológico volvió a poner el foco no solo en la salud de Petersen, sino también en los peligros que implica combinar actividades de alta exigencia física con el consumo de sustancias. Un caso que, más allá de la figura pública involucrada, reabrió el debate sobre los límites, los riesgos y la responsabilidad personal.

Qué sucedió con Christian Petersen, según los guías de montaña

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundió un comunicado en el que detalló cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon en las últimas horas. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso.

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

Comunicado de la AAGM sobre la descompensación de Christian Petersen

“Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, indicaron desde la entidad.

Los guías detallaron que la situación se modificó durante su transcurso: “Cerca de las 00 se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera”.

El comunicado agregó que Petersen descansó durante unas dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo. Alrededor de las 4 de la madrugada comenzó el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales.

“Dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional”, precisó la AAGM.

Los guías aseguraron que el descenso se realizó “en buenas condiciones” y remarcaron que el chef no mostró “ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV”.

Cómo se encuentra Christian Petersen de salud

El Ministerio de Salud de Neuquén emitió un único parte médico en el que confirmó que Petersen sufrió una falla multiorgánica durante la excursión. Desde entonces, no se difundieron nuevos informes oficiales.

Fuentes del organismo provincial explicaron que la falta de información responde a un pedido expreso de la familia del chef, que solicitó restringir los detalles sobre su evolución clínica.

En las últimas horas trascendió que Petersen mostró una evolución favorable. Los médicos lograron extubarlo y retiraron la asistencia respiratoria luego de que reaccionara a estímulos, aunque continúa bajo estrictos controles.