La Capital | Ovación | Central

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Tras la derrota ante Belgrano, Central se enfrenta a un rival que tambiér perdió en el debut. Por ahora no hay pistas sobre el equipo

26 de enero 2026 · 19:38hs
Jorge Almirón debe tomar varias decisiones después de la derrota de Central ante Belgrano para enfrentar a Racing en el Cilindro. 

Jorge Almirón debe tomar varias decisiones después de la derrota de Central ante Belgrano para enfrentar a Racing en el Cilindro. 

Después del tropezón en el debut, Central necesita recuperar terreno lo antes posible. Y la oportunidad será este miércoles, cuatro días después de la derrota ante el Pirata cordobés en Arroyito, cuando por la segunda fecha del torneo visite al siempre complicado Racing.

Que la chance de tomar revancha llegue tan rápido es positivo para Central, sin dudas. Pero que enfrente esté Racing, que también viene de perder en el debut, no asoma como lo ideal. De todos modos, es lo que marca el fixture para los auriazules y el equipo de Jorge Almirón se prepara para afrontar ese compromiso.

Leer más: Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Jorge Almirón luego de la derrota ante Belgrano

¿Cambia o no cambia Jorge Almirón?

¿Hará algún cambio, o volverá a apostar por lo mismo? ¿Tocará el sistema táctico? Los interrogantes todavía no tienen respuesta. De cara al encuentro ante La Academia en el Cilindro, se intuye que, a partir de la derrota, el técnico auriazul hará cambios. Pero todavía es pronto para asegurarlo. Las modificaciones podrían ser tanto de nombres como de esquema. Pero aún no hay ninguna señal clara como para tomar de referencia apuntando al armado del equipo para visitar a Racing.

Lo que sí, parece muy difícil es que Gastón Ávila esté en condiciones de ser considerado para jugar. Tal como sucedió ante Belgrano, el defensor sigue cumpliendo con la recuperación de un esguince de tobillo que padeció jugando un amistoso ante Almirante Brown, hace ya un par de semanas. Pero todavía no está pleno.

En cuanto al sistema de juego, Almirón empleó ante Belgrano una linea de tres barra cinco defensores; dos volantes centrales y tres delanteros (5-2-3 o 3-4-3). Los once que estuvieron desde el arranque el sábado por la noche estarían para repetir ante Racing. Solo Franco Ibarra, que salió en el final del encuentro con Belgrano debido a una molestia física menor, será evaluado y podría ser preservado. Más sabiendo que el equipo debe volver a jugar el domingo ante River en el Gigante de Arroyito.

Leer más: El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

El dibujo táctico

Del resto de los que fueron titulares ante el Pirata, habrá que ver qué evaluación hace el DT de algunos de los que llegaron al plantel como refuerzo. Tales los casos de Alexis Soto, que el sábado cumplió, sorpresivamente, el rol de stopper por izquierda. Y también la actuación de Vicente Pizarro, algo discontinuo en el juego cumpliendo la función de doble cinco, acompañando a Ibarra.

Tampoco hay que descartar que, si tiene a todos los jugadores a disposición, Almirón insista con el dibujo táctico y los nombres que utilizó en el inicio del partido ante Belgrano de Córdoba.

Por lo pronto, el plantel auriazul trabajó este lunes por la mañana en el predio de Arroyo Seco, y repetirá este martes, en el mismo turno y escenario. En tanto que, por la tarde, los futbolistas que sean convocados por el cuerpo tecnico de Almirón, viajarán en micro a Capital Federal para quedar concentrados en un hotel céntrico a la espera del encuentro ante Racing, programado para el miércoles a las 19 con arbitraje de Fernando Echenique.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón hizo un análisis del cotejo contra Belgrano en su debut como entrenador de Central

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central no pudo mantener el resultado ante Belgrano y cayó en Arroyito.

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

Julián Fernández llega a préstamo a Central.

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Newells no tuvo un buen estreno en Córdoba ante Talleres.

Pálido estreno rosarino: Newell's pareció el de antes y Central no fue lo que era

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas
Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez
Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas
La Ciudad

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe
Policiales

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata
Información General

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Ovación
En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda
OVACIÓN

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Policiales
Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021
POLICIALES

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Cuento del tío: le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

La Ciudad
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: la alerta de los veterinarios
La Ciudad

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: la alerta de los veterinarios

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental
La Región

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
La Ciudad

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City
Ovación

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Pálido estreno rosarino: Newells pareció el de antes y Central no fue lo que era

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pálido estreno rosarino: Newell's pareció el de antes y Central no fue lo que era

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa