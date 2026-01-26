En Central todas son incógnitas para visitar a Racing en Avellaneda

Tras la derrota ante Belgrano, Central se enfrenta a un rival que tambiér perdió en el debut. Por ahora no hay pistas sobre el equipo

Después del tropezón en el debut, Central necesita recuperar terreno lo antes posible. Y la oportunidad será este miércoles, cuatro días después de la derrota ante el Pirata cordobés en Arroyito, cuando por la segunda fecha del torneo visite al siempre complicado Racing.

Que la chance de tomar revancha llegue tan rápido es positivo para Central, sin dudas. Pero que enfrente esté Racing, que también viene de perder en el debut, no asoma como lo ideal. De todos modos, es lo que marca el fixture para los auriazules y el equipo de Jorge Almirón se prepara para afrontar ese compromiso.

¿Hará algún cambio, o volverá a apostar por lo mismo? ¿Tocará el sistema táctico? Los interrogantes todavía no tienen respuesta. De cara al encuentro ante La Academia en el Cilindro, se intuye que, a partir de la derrota, el técnico auriazul hará cambios. Pero todavía es pronto para asegurarlo. Las modificaciones podrían ser tanto de nombres como de esquema. Pero aún no hay ninguna señal clara como para tomar de referencia apuntando al armado del equipo para visitar a Racing.

Lo que sí, parece muy difícil es que Gastón Ávila esté en condiciones de ser considerado para jugar. Tal como sucedió ante Belgrano, el defensor sigue cumpliendo con la recuperación de un esguince de tobillo que padeció jugando un amistoso ante Almirante Brown, hace ya un par de semanas. Pero todavía no está pleno.

En cuanto al sistema de juego, Almirón empleó ante Belgrano una linea de tres barra cinco defensores; dos volantes centrales y tres delanteros (5-2-3 o 3-4-3). Los once que estuvieron desde el arranque el sábado por la noche estarían para repetir ante Racing. Solo Franco Ibarra, que salió en el final del encuentro con Belgrano debido a una molestia física menor, será evaluado y podría ser preservado. Más sabiendo que el equipo debe volver a jugar el domingo ante River en el Gigante de Arroyito.

El dibujo táctico

Del resto de los que fueron titulares ante el Pirata, habrá que ver qué evaluación hace el DT de algunos de los que llegaron al plantel como refuerzo. Tales los casos de Alexis Soto, que el sábado cumplió, sorpresivamente, el rol de stopper por izquierda. Y también la actuación de Vicente Pizarro, algo discontinuo en el juego cumpliendo la función de doble cinco, acompañando a Ibarra.

Tampoco hay que descartar que, si tiene a todos los jugadores a disposición, Almirón insista con el dibujo táctico y los nombres que utilizó en el inicio del partido ante Belgrano de Córdoba.

Por lo pronto, el plantel auriazul trabajó este lunes por la mañana en el predio de Arroyo Seco, y repetirá este martes, en el mismo turno y escenario. En tanto que, por la tarde, los futbolistas que sean convocados por el cuerpo tecnico de Almirón, viajarán en micro a Capital Federal para quedar concentrados en un hotel céntrico a la espera del encuentro ante Racing, programado para el miércoles a las 19 con arbitraje de Fernando Echenique.