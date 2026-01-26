La Capital | Policiales | Los Menores

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla a pasar el día

De 21 años y apodado Polli, tenía pedido de captura desde agosto pasado pero ya había sido aprehendido en otras ocasiones

26 de enero 2026 · 12:25hs
Los Menores: una banda que creció en distintas zonas de Rosario. 

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Los Menores: una banda que creció en distintas zonas de Rosario. 

Este sábado, la policía de Santa Fe detuvo a un joven que tenía pedido de captura como miembro de la banda Los Menores. Carlos Agustín Tévez, de 21 años, fue aprehendido cuando se aprontaba a cruzar en lancha a las islas para pasar el día. Lo buscaban como miembro de una asociación ilícita que tiene a varios miembros imputados pero cuyo jefe continúa prófugo.

En la investigación contra la banda Los Menores, expuesta a mediados de 2025 con la aprehensión de una decena de sus integrantes, el joven detenido este sábado aparece como uno de los miembros del grupo encargados del narcomenudeo y hechos violentos. Oriundo del barrio 7 de Septiembre, donde se supone que surgió la organización, Tévez tiene anotaciones judiciales que datan de cuando era menor de edad.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Por entonces, en 2022, la banda Los Menores apenas comenzaba a ser mencionada en los barrios de la zona noroeste. En 2023 aparecieron en varias investigaciones por homicidios y desde entonces ganaron terreno en el mapa criminal de Rosario. Actualmente, es una de las organizaciones más violentas y su presunto jefe, Matías Gazzani, continúa prófugo de la Justicia.

Detenido rumbo a la isla

Tévez tenía pedido de captura pero, aparentemente, hacía una vida normal. El sábado al mediodía fue aprehendido cuando se aprontaba a cruzar a la isla en un taxi lancha como lo hacen cientos de personas cada fin de semana. Lo que no sabía era que lo seguían agentes de la policía provincial que realizaban tareas de inteligencia. Efectivos de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y de la Tropa de Operaciones Especiales (Toe) lo habían identificado a bordo de un Fíat Palio blanco que fue seguido hacia la zona de La Florida.

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Este lunes, el secretario de Seguridad de la provincia, Omar Pereira, brindó una conferencia de prensa y destacó a esta aprehensión como "una de las capturas más importantes" para el gobierno. En ese marco destacó el desempeño del Ciope como un organismo creado por la Ley de Inteligencia para la búsqueda priorizada de personas evadidas de la Justicia.

Pereira indicó que Tévez sabía que estaba prófugo con un pedido de captura solicitado por la fiscal Georgina Pairola en agosto pasado. "Pero sucede que con el correr del tiempo aquel que se evade de la Justicia termina yendo a sus lugares de origen, se va relajando y eso facilita la captura", explicó el funcionario. En ese contexto, lo había identificado en "dos o tres lugares" que frecuentaba sobre todo los fines de semana.

Antecedentes como miembro de Los Menores

En la investigación que lleva adelante la fiscal Pairola contra la banda Los Menores, Tévez fue identificado en el rango de miembro de la asociación ilícita. Apodado "Polli", aparece como uno de los jóvenes que integró el grupo surgido en el barrio 7 de Septiembre que luego se expandió por otras zonas de la ciudad.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

Entre sus antecedentes existe un episodio de octubre de 2022 cuando Tévez, todavía menor de edad, fue aprehendido junto a Mirko Benítez, otro miembro de la banda que por entonces tenía 15 años y que en agosto pasado estuvo entre los primeros imputados de Los Menores. En aquella ocasión la policía los detuvo tras una persecución iniciada cuando los jóvenes, a bordo de un auto robado, pasaron a toda velocidad y le mostraron un arma a los agentes. Minutos después abandonaron el vehículo y fueron alcanzados en distintos momentos: Tévez se había escondido en el patio de la casa de una vecina que llamó a la policía tras escuchar ruidos.

En enero de 2024, cuando todavía no había sido vinculado por la Justicia a Los Menores, Tévez fue identificado como parte de un grupo que atacó a tiros a una casa de Sarratea al 1200 bis. En un principio habían sido imputados por incendio, daños y abuso de armas, pero en junio de ese año la fiscal a cargo de la causa, Mariángeles Lagar, archivó la investigación por falta de elementos para sostener la acusación. Tras su detención este sábado, en los próximos días Tévez será imputado por asociación ilícita.

