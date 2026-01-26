La Capital | Economía | Techint

Golpe a Techint: perdió la licitación del gasoducto de Vaca Muerta frente a una firma india

La oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Paolo Rocca

26 de enero 2026 · 19:32hs
El CEO de Techint, Paolo Rocca.

El consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, adjudicó a la empresa india Welspun el contrato para la provisión de caños del gasoducto que conectará la formación Vaca Muerta con la costa de Río Negro y desplazó al Grupo Techint, proveedor tradicional de la infraestructura energética argentina.

Según trascendió de datos de mercado, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Paolo Rocca.

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger celebró el resultado dado el beneficio que representa para el costo de la obra. Si bien la licitación fue entre empresas privadas, el desplazamiento del grupo Techint es de alto impacto político.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.

