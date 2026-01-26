Golpe a Techint: perdió la licitación del gasoducto de Vaca Muerta frente a una firma india

POLICIALES Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

Motores RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

LA CIUDAD Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

La Ciudad Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

La Ciudad Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Información General Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

La Ciudad El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Política Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

La Región Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental

La Ciudad Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

La Ciudad Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi

Ovación Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Por Lucas Vitantonio Ovación Pálido estreno rosarino: Newell's pareció el de antes y Central no fue lo que era

La Ciudad Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario

Política Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas y un papelón

Información General Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina tras la quita de aranceles

Información General Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

La Región Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

La Ciudad Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales