Se acabó la espera por "Bridgerton": esta semana se estrena la cuarta temporada en Netflix

La aclamada serie de época vuelve con nuevas historias y personajes este primer mes de 2026. Todo lo que hay que saber

26 de enero 2026 · 11:12hs
La nueva temporada de Bridgerton estará enfocada en Benedict

La nueva temporada de "Bridgerton" estará enfocada en Benedict, el artista de la familia, interpretado por Luke Thompson

La cuenta regresiva para los fanáticos de “Bridgerton” se aceleró esta semana ya que se estrená, finalmente, su cuarta temporada. La historia que conquistó Netflix llega a la plataforma con una trama renovada, enfocada en nuevos personajes de la familia.

Desde el estreno de su primera temporada en 2020, “Bridgerton” se convirtió en uno de los títulos más aclamados dentro de la plataforma de streaming. Cada vez que la serie romántica estrena una nueva temporada, rápidamente se transforma en lo más visto de la plataforma. Y por supuesto las expectativas con respecto a esta nueva entrega son las mismas.

Lo último que los fanáticos habían conocido del universo “Bridgerton” fue en 2024, cuando se estrenó su tercera temporada. Desde entonces la historia ha quedado pausada y los seguidores esperaron pacientemente su continuación, motivados por la confirmación del rodaje de nuevos capítulos.

Ahora, esta última semana de enero, Netflix le pondrá fin a la espera. La cuarta temporada de “Bridgerton” constará de 8 episodios e incluirá algunas modificaciones en la historia, el reparto y las locaciones.

Cuándo se estrena la cuarta temporada de “Bridgerton”

La nueva entrega de “Bridgerton” llegará este jueves 29 de enero a Netflix. Eso sí, los usuarios tendrán disponible solo 4 de los 8 capítulos que conforman la temporada, ya que esta se estrenará en dos partes.

Por su lado, la segunda parte se estrenará el 26 de febrero en Netflix, completando la historia de la cuarta temporada.

De qué se trata la cuarta temporada de “Bridgerton”

Tal como se adelantó, la cuarta estación de “Bridgerton” girará en torno al artista de la familia, Benedict, interpretado por Luke Thompson. La trama pondrá el foco en su encuentro con una misteriosa Dama de Plata, protagonizada por Yerin Ha, que lo hará cuestionarse su estilo de vida reacio al matrimonio.

El reparto de esta temporada tendrá incorporaciones como las de Hugh Sachs que pasará al elenco principal como Brimsley, Katie Leung como Lady Araminta Gun, Isabella Wei como Posy Li, Michelle Mao como Rosamund Li y Emma Naomi como Alice Mondrich.

Trailer de la cuarta temporada de “Bridgerton”

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla a pasar el día

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

El mensaje de Christian Petersen, en recuperación: Empezando de vuelta, tratando de aprender

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

El incidente se produjo este lunes, poco antes de la 10, en el cruce de Uriburu y Flammarion. La víctima era muy conocida en la zona

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 
RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara
Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

