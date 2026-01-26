Se acabó la espera por "Bridgerton": esta semana se estrena la cuarta temporada en Netflix

La aclamada serie de época vuelve con nuevas historias y personajes este primer mes de 2026. Todo lo que hay que saber

La nueva temporada de "Bridgerton" estará enfocada en Benedict, el artista de la familia, interpretado por Luke Thompson

La cuenta regresiva para los fanáticos de “Bridgerton” se aceleró esta semana ya que se estrená, finalmente, su cuarta temporada. La historia que conquistó Netflix llega a la plataforma con una trama renovada, enfocada en nuevos personajes de la familia.

Desde el estreno de su primera temporada en 2020, “Bridgerton” se convirtió en uno de los títulos más aclamados dentro de la plataforma de streaming. Cada vez que la serie romántica estrena una nueva temporada, rápidamente se transforma en lo más visto de la plataforma. Y por supuesto las expectativas con respecto a esta nueva entrega son las mismas.

Lo último que los fanáticos habían conocido del universo “Bridgerton” fue en 2024, cuando se estrenó su tercera temporada. Desde entonces la historia ha quedado pausada y los seguidores esperaron pacientemente su continuación, motivados por la confirmación del rodaje de nuevos capítulos.

Ahora, esta última semana de enero, Netflix le pondrá fin a la espera. La cuarta temporada de “Bridgerton” constará de 8 episodios e incluirá algunas modificaciones en la historia, el reparto y las locaciones.

>>Leer más: Netflix: seis series destacadas que llegan en enero

Cuándo se estrena la cuarta temporada de “Bridgerton”

La nueva entrega de “Bridgerton” llegará este jueves 29 de enero a Netflix. Eso sí, los usuarios tendrán disponible solo 4 de los 8 capítulos que conforman la temporada, ya que esta se estrenará en dos partes.

Por su lado, la segunda parte se estrenará el 26 de febrero en Netflix, completando la historia de la cuarta temporada.

>>Leer más: Quién es Jonathan Bailey: de "Bridgerton" al hombre más sexy del mundo en 2025

De qué se trata la cuarta temporada de “Bridgerton”

Tal como se adelantó, la cuarta estación de “Bridgerton” girará en torno al artista de la familia, Benedict, interpretado por Luke Thompson. La trama pondrá el foco en su encuentro con una misteriosa Dama de Plata, protagonizada por Yerin Ha, que lo hará cuestionarse su estilo de vida reacio al matrimonio.

El reparto de esta temporada tendrá incorporaciones como las de Hugh Sachs que pasará al elenco principal como Brimsley, Katie Leung como Lady Araminta Gun, Isabella Wei como Posy Li, Michelle Mao como Rosamund Li y Emma Naomi como Alice Mondrich.

>>Leer más: Al estilo "Bridgerton", una serie española de época arrasa en Netflix

Trailer de la cuarta temporada de “Bridgerton”