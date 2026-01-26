Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata en un supermercado

La diputada santafesina fue protagonista de un tenso momento durante sus vacaciones en Uruguay cuando intentó pagar en una sucursal de Tienda Inglesa.

Veranear en Punta del Este es, para muchos argentinos, una postal aspiracional. Playas, descanso y anonimato relativo. Ese combo fue el que buscó la diputada de la provincia de Santa Fe Amalia Granata al tomarse unos días fuera de su agenda política. Sin embargo, una escena mínima, registrada en un supermercado y amplificada por las redes sociales, terminó convirtiendo el descanso en comentario público.

La situación ocurrió en una sucursal de Tienda Inglesa , uno de los supermercados más conocidos de Uruguay. Allí, un seguidor tomó una foto de Granata junto a su marido, Leo Squarzon, mientras aguardaban en la línea de cajas. La imagen no tardó en circular.

De acuerdo a testigos presentes en el lugar, la diputada provincial intentó pagar en la línea de cajas y se encontró con un problema: dos tarjetas de crédito rechazaron el cobro de manera consecutiva. La escena generó tensión en el momento y llamó la atención de otros clientes, que registraron lo ocurrido con sus teléfonos mientras la fila avanzaba con demoras.

A pocos metros, su esposo, el empresario Leo Squarzon , acompañó la situación con gesto serio y actitud expectante. Con el changuito de compras a su lado, observó el intento fallido de pago sin intervenir. Finalmente, la operación se resolvió cuando una tercera tarjeta permitió concretar la compra y la pareja se retiró del lugar.

“Pasó dos tarjetas rebotadas y recién a la tercera pasó, el marido mirando desde atrás…”, fue el texto que describió la secuencia y que terminó por encender los comentarios.

La diputada santafesina Granata se encuentra veraneando en Punta del Este desde los últimos días de diciembre junto a su esposo y su hijo Roque.

granata2

La difusión en redes y la “no noticia”

La información fue compartida por Pochi, administradora de Gossipeame, en su conocida sección “la no noticia”. La cuenta suele publicar imágenes enviadas por seguidores, sin edición ni agregados, mostrando escenas cotidianas de personas famosas.

granata

En esta ocasión, el posteo se limitó a reproducir la imagen y el mensaje tal como llegó. “Amalia Granata junto a su marido en Tienda Inglesa de Punta del Este”, decía la descripción, acompañada por el relato del inconveniente con las tarjetas. No hubo interpretaciones ni comentarios adicionales por parte de la periodista.

La imagen que generó comentarios

La foto mostraba a la diputada de espaldas, con camisa verde y shorts blancos, frente a la caja del supermercado. Detrás, Squarzon sostenía el changuito de compras, con una mano apoyada en la cintura, en actitud de espera. Un gesto serio, una fila detenida y una secuencia que, fuera de cámara, habría incluido dos intentos fallidos de pago antes de concretar la compra.

La escena, en sí misma, no tenía nada de extraordinario. Precisamente por eso generó repercusión: la cotidianeidad de una situación que le puede pasar a cualquiera, trasladada a una figura pública acostumbrada a la exposición política y mediática.

Reacciones y lecturas en redes sociales

Como suele ocurrir con episodios de este tipo, las interpretaciones se multiplicaron. Algunos usuarios relativizaron lo sucedido y remarcaron que los problemas con tarjetas en el exterior son frecuentes. Otros, en cambio, aprovecharon para opinar y especular, amplificando el episodio más allá de su dimensión real.

La viralización volvió a poner sobre la mesa el alcance de las redes sociales y el interés permanente que despiertan los movimientos de los personajes públicos, incluso cuando están fuera del escenario político o televisivo.