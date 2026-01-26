Volcó un auto en la autopista Rosario–Córdoba a la altura de Circunvalación y rescataron a una persona

Un Citroën C3 despistó y volcó en el kilómetro 0 de la autopista Rosario–Córdoba. Bomberos rescataron a un ocupante que no podía salir del vehículo

Un siniestro vial ocurrido este lunes por la tarde en la autopista Rosario–Córdoba , a la altura de avenida Circunvalación , requirió la intervención de personal de emergencias y bomberos, luego de que un automóvil despistara y terminara volcado sobre el cantero central.

El hecho se registró alrededor de las 15.26 en el kilómetro 0 de la autopista, en sentido este-oeste. Según informaron los bomberos, un vehículo Citroën C3 blanco habría derrapado por causas que se investigan, impactó contra un alambrado y una columna de hormigón y quedó apoyado sobre su lateral del lado del acompañante, con el frente orientado hacia el sur.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que dentro del automóvil se encontraba una persona que no podía salir por sus propios medios. De acuerdo a la evaluación médica preliminar realizada en el lugar, no presentaba heridas visibles, aunque se dispuso su traslado preventivo para una mejor valoración.

El personal interviniente procedió al corte del suministro eléctrico del vehículo y llevó adelante las tareas de rescate para liberar al ocupante, quien fue posteriormente asistido y trasladado en ambulancia del Sies.

Finalizada la atención, los bomberos realizaron maniobras para reposicionar el automóvil sobre sus cuatro ruedas y asegurar la zona, con el objetivo de restablecer la normal circulación.

Operativo en la zona

En el lugar trabajaron también efectivos del Comando Radioeléctrico, personal del SIES y agentes de corredores viales, quienes ordenaron el tránsito mientras se desarrollaba el operativo. Según se informó, una mujer se identificó como la conductora del vehículo.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante poco más de veinte minutos, hasta que concluyeron las tareas y las unidades regresaron a su base a las 15.50.