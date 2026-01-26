La Capital | Ovación | Faustino Oro

Faustino Oro buscará retomar la senda en el Tata Steel de ajedrez

El niño prodigio argentino de 12 años tropezó en el prestigioso torneo de ajedrez que se juega en Países Bajos. Mañana va con negras ante Suleymanli

Walter Palena

Por Walter Palena

26 de enero 2026 · 17:58hs
Faustino Oro perdió terreno en el Roland Garros del ajedrez

Faustino Oro perdió terreno en el Roland Garros del ajedrez, pero no pierde el foco y va por la recuperación.

Después de un comienzo auspicioso, con partidas de enorme factura, Faustino Oro, el prodigio argentino de 12 años, cedió terreno en el torneo Tata Steel que se disputa en Wijk Aan Zee (Países Bajos) y quedó relegado de la punta que había alcanzado el miércoles pasado con un juego superlativo. Mañana, el “Pibe de Oro” intentará retomar la senda del triunfo cuando se enfrente con piezas negras al gran maestro de Azerbaiyán Aydín Suleymanli.

Faustino, o “Chessi”, como lo bautizó el excampeón mundial Gari Kaspárov, haciendo una analogía con Lionel Messi, compite por segundo año consecutivo en este prestigioso torneo de la ciudad costera de Países Bajos, considerado del Roland Garros del ajedrez.

Gran Maestro

El año pasado, Fausti salió penúltimo, pero la experiencia lograda en 2025 le sirvió para mejorar su performance en toda la temporada, jugando un ajedrez sólido que le valió ganar un par de torneos y hasta logró alcanzar la segunda norma de gran maestro. Tiene hasta el 10 de marzo para obtener la tercera y romper el récord de GM más joven de la historia. Ese registro descansa hoy en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, también de 12 años.

El propio Faustino habló desde este torneo sobre la posibilidad de conseguir la tercera norma de GM. La consideró difícil, aun ganando este campeonato, pero no lo desvela demasiado romper otro récord de los tantos que ya tiene a tan corta edad.

Embed - ¡ATACA, SACRIFICA 2 TORRES Y DESTRUYE AL REY! : Lu vs Oro (Tata Steel Challengers 2026)

Ya pasado el meridiano del Tata Steel, Faustino volverá a enfocarse mañana en no perder más terreno en el lote de los punteros. Antes de perder el invicto frente al local Max Warmerdam, había logrado dos victorias resonantes, que tuvieron repercusión internacional por la calidad de las partidas. Una fue con el también neerlandés Erwin L´ Ami, a quien venció en tan solo 36 jugadas y después hizo lo propio con la china Miaoyi Lu, derrotándola con un sensacional doble sacrificio de torres.

>> Leer más: Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez

En un torneo de largo aliento, como el que se juega en Países Bajos, es difícil mantener un nivel superlativo de principio a fin, más si se tiene en cuenta la edad de Faustino y contra quienes compite: todos jugadores que asoman para estar en la élite de este deporte.

Pese al tropezón, Fausti tiene un futuro promisorio incluso en este torneo, por eso hoy intentará levantar cabeza frente a otro enorme jugador como Suleymanli.

Noticias relacionadas
Preparen la plaqueta. Armando Méndez llega a los 100 partidos en Newells cpntra Independiente.

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Flavio Briatore se mostró expectante por la temporada de Franco Colapinto

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

Ryoga Kida se suma a los japoneses Naohiro Takahara y Yusuke Kato

Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en Argentinos Juniors

Cristián Zavala se queja de dolor luego de picar el penal que le atajó el arquero de Peñarol. 

Picó un penal, se lo atajaron y en esa jugada sufrió una seria lesión: qué le pasó

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Lo último

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: la alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: la alerta de los veterinarios

Faustino Oro buscará retomar la senda en el Tata Steel de ajedrez

Faustino Oro buscará retomar la senda en el Tata Steel de ajedrez

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas y pidió investigar el accionar de la fiscal Ana Julia Milicic y del juez Fernando Sosa.
Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez
Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por tarifas congeladas
La Ciudad

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por "tarifas congeladas"

Volcó un auto en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación y rescataron a una persona
La Ciudad

Volcó un auto en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación y rescataron a una persona

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Crimen de Jeremías Monzón: qué se sabe hasta ahora del asesinato que conmociona a Santa Fe
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: qué se sabe hasta ahora del asesinato que conmociona a Santa Fe

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata en un supermercado
Información General

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata en un supermercado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Por Carlos Durhand
Ovación

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: Es más hombre que el año pasado

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en Argentinos Juniors

Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en Argentinos Juniors

Policiales
Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez
Policiales

Un mes preso con cáncer terminal: excarcelan a un hombre y piden investigar a la fiscal y al juez

Crimen de Jeremías Monzón: qué se sabe hasta ahora del asesinato que conmociona a Santa Fe

Crimen de Jeremías Monzón: qué se sabe hasta ahora del asesinato que conmociona a Santa Fe

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

La Ciudad
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: la alerta de los veterinarios
La Ciudad

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: la alerta de los veterinarios

Volcó un auto en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación y rescataron a una persona

Volcó un auto en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación y rescataron a una persona

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario y combatir al prestamista del barrio

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario y combatir al prestamista del barrio

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por "tarifas congeladas"

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor
La Ciudad

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite
La Región

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
La Ciudad

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City
Ovación

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Pálido estreno rosarino: Newells se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda
Información general

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto