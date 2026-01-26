Faustino Oro buscará retomar la senda en el Tata Steel de ajedrez

El niño prodigio argentino de 12 años tropezó en el prestigioso torneo de ajedrez que se juega en Países Bajos. Mañana va con negras ante Suleymanli

Faustino Oro perdió terreno en el Roland Garros del ajedrez, pero no pierde el foco y va por la recuperación.

Después de un comienzo auspicioso, con partidas de enorme factura, Faustino Oro , el prodigio argentino de 12 años, cedió terreno en el torneo Tata Steel que se disputa en Wijk Aan Zee (Países Bajos) y quedó relegado de la punta que había alcanzado el miércoles pasado con un juego superlativo. Mañana, el “Pibe de Oro” intentará retomar la senda del triunfo cuando se enfrente con piezas negras al gran maestro de Azerbaiyán Aydín Suleymanli.

Faustino, o “Chessi”, como lo bautizó el excampeón mundial Gari Kaspárov, haciendo una analogía con Lionel Messi, compite por segundo año consecutivo en este prestigioso torneo de la ciudad costera de Países Bajos, considerado del Roland Garros del ajedrez.

El año pasado, Fausti salió penúltimo, pero la experiencia lograda en 2025 le sirvió para mejorar su performance en toda la temporada, jugando un ajedrez sólido que le valió ganar un par de torneos y hasta logró alcanzar la segunda norma de gran maestro. Tiene hasta el 10 de marzo para obtener la tercera y romper el récord de GM más joven de la historia. Ese registro descansa hoy en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, también de 12 años.

El propio Faustino habló desde este torneo sobre la posibilidad de conseguir la tercera norma de GM. La consideró difícil, aun ganando este campeonato, pero no lo desvela demasiado romper otro récord de los tantos que ya tiene a tan corta edad.

Ya pasado el meridiano del Tata Steel, Faustino volverá a enfocarse mañana en no perder más terreno en el lote de los punteros. Antes de perder el invicto frente al local Max Warmerdam, había logrado dos victorias resonantes, que tuvieron repercusión internacional por la calidad de las partidas. Una fue con el también neerlandés Erwin L´ Ami, a quien venció en tan solo 36 jugadas y después hizo lo propio con la china Miaoyi Lu, derrotándola con un sensacional doble sacrificio de torres.

En un torneo de largo aliento, como el que se juega en Países Bajos, es difícil mantener un nivel superlativo de principio a fin, más si se tiene en cuenta la edad de Faustino y contra quienes compite: todos jugadores que asoman para estar en la élite de este deporte.

Pese al tropezón, Fausti tiene un futuro promisorio incluso en este torneo, por eso hoy intentará levantar cabeza frente a otro enorme jugador como Suleymanli.