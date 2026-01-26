La Capital | La Ciudad | Rosario

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y emitió un aviso. Hay probabilidad de chaparrones para los próximos días

26 de enero 2026 · 10:50hs
Celina Mutti Lovera / La Capital

La semana comenzó con un calor sofocante en la ciudad de Rosario, sin demasiados respiros y con condiciones climáticas exigentes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por altas temperaturas y los rosarinos se preguntan cuándo llegará un alivio o si habrá lluvias que permitan transitar los próximos días sin la pesadez del calor extremo.

Para este lunes, el SMN pronosticó una jornada con el termómetro por encima de los 30 grados desde temprano y un cielo mayormente cubierto.Con el correr de las horas, la sensación térmica irá en aumento y hacia la tarde se espera el momento más crítico, con una máxima estimada de 37 grados, vientos leves del sector norte y apenas una mínima probabilidad de precipitaciones.

Desde los organismos de salud recuerdan que la alerta naranja implica riesgos para la salud incluso en personas sin patologías previas, especialmente si la exposición al calor es prolongada. Recomiendan hidratarse de manera constante, evitar esfuerzos físicos durante las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y mascotas.

Cuándo llueve en Rosario

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un martes con probabilidades de lluvias en Rosario, aunque las altas temperaturas continuarán. Se prevén chaparrones y algunas tormentas aisladas.

Durante la madrugada del martes, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 23 grados. Por la mañana y la tarde, la temperatura ascenderá rápidamente, alcanzando entre 28 y 35 grados, con probabilidades de chaparrones de hasta el 40%.

Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 30 grados, mientras que se mantendrá un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.

lluvia rosario

Temperaturas máximas y mínimas para los próximos días en Rosario

  • Martes: máx: 35° mín: 23°
  • Miércoles: máx: 34º mín: 23º
  • Jueves: máx: 36º mín: 26º
  • Viernes: máx: 34º mín: 25º
  • Sábado: máx: 33º mín: 23º
  • Domingo: máx: 31º mín: 22º
