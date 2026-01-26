Provincial venció a Pico FC y volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Provincial se recuperó de la derrota en Gualeguaychú ante Central Entrerriano y derrotó 98 a 87 a Pico FC en Rosario

Adriián Boccia es el referente de este Provincial que está en lo más alto de la Liga Argentina en la Conferencia Sur.

Con un juego por momentos de altísimo vuelo, actuaciones individuales notables y una tremenda efectividad en los lanzamientos de tres puntos, Provincial derrotó a Pico FC por 98 a 87. El equipo del Parque sigue líder en su zona de la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquet.

En la previa era un duelo difícil, porque Pico tiene un gran plantel y es uno de los equipos que busca ascender este año a la Liga Nacional de Básquet. Aunque “Provin” lo había vencido ya de visitante, el duelo sería una buena medida para el equipo rosarino, el de mejor récord en la que va de la Liga Argentina.

Y Provincial estuvo a la altura. Con un comienzo arrollador, el Rojo se puso rápidamente arriba, sobre todo gracias a un juego exterior que el equipo pampeano no pudo contener y a las transiciones rapidísimas, algo que lo viene distinguiendo desde el principio de la temporada.

Tras una remontada de Pico en el segundo cuarto, cuando el equipo visitante quedó apenas a dos puntos luego de estar abajo por 14, Provincial otra vez apretó el acelerador y por momentos pasó por arriba a los pampeanos, con actuaciones individuales de alto vuelo y un notable goleo de tres puntos.

En esa notable producción, se destacaron sobre todo Chervo, Gerbaudo y López, aunque también aportó lo suyo el ecuatoriano Barahona y el inoxidable Boccia. Hacia el final los pampeanos se arrimaron en el marcador, aunque la victoria de Provincial nunca corrió riesgos.

Provincial es el líder de la Conferencia Sur con un récord de 15-4 y un porcentaje de victorias del 78,9 por ciento, el mejor de la liga hasta ahora.

El equipo rosarino volver jugar hoy otro partido de los difíciles ante Centenario de Venado Tuerto, uno de los únicos cuatro rivales que lo venció hasta ahora. El partido se jugará desde las 21 en el estadio Salvador Bonilla, en el parque Independencia.