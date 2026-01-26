Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

La iniciativa provincial impulsa a emprendedores del sector alimentario para proyectar su sello en conexión con el turismo y los mercados internacionales. En febrero llegará a La Florida

En los últimos días, Sabores de Santa Fe tuvo su primera presentación en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El Gobierno de Santa Fe dio inicio a Sabores de Santa Fe , un programa que busca trascender lo estrictamente gastronómico para consolidarse como una política pública de identidad, producción y proyección provincial . El 15 de febrero llegará a Rosario en las playas de La Florida.

La iniciativa, implementada a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, propone una experiencia integral que pone en valor lo que la provincia produce , pero también las historias, tradiciones y saberes que se expresan en cada plato. La semana pasada un chef rosarino hizo la representación en Madrid, en el marco de una feria internacional de turismo.

La propuesta se inscribe en una estrategia que articula producción, turismo y cultura , a partir de una cocina itinerante de alcance provincial . En cada parada se priorizará el respeto por las recetas locales, los productos regionales y la identidad de cada territorio, garantizando un estándar común de calidad y una mirada federal sobre la gastronomía santafesina.

Sabores de Santa Fe está orientado a emprendedores y pymes del sector alimentario , e incorpora cocinas en vivo, ferias, capacitaciones y un sello distintivo . El objetivo es proyectar los sabores santafesinos en articulación con el turismo y con mercados nacionales e internacionales, fortaleciendo una cadena de valor que involucra a productores primarios, fabricantes de insumos y empresas de alimentos y bebidas, bajo un esquema de trabajo público-privado.

El programa contempla presentaciones en vivo, módulos de showcooking y degustaciones, en formatos pensados como experiencias inmersivas. Allí se destacan recetas tradicionales y la idiosincrasia de cada región, mostrando la diversidad de la cadena gastronómica santafesina, desde la producción primaria hasta la elaboración de alimentos y bebidas, y posicionando a la cocina como un lenguaje de identidad y pertenencia.

>> Leer más: Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Santa Fe al mundo

La proyección internacional forma parte central de la iniciativa, con acciones de posicionamiento en ferias globales y presencia en escenarios estratégicos del turismo internacional. En los últimos días, Sabores de Santa Fe tuvo su primera presentación en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde el chef rosarino Luciano Nanni representó a la provincia con una demostración gastronómica basada en productos santafesinos.

La propuesta integró arroz, alcauciles y queso azul, mostrando cómo la producción local puede convertirse en recetas que combinan identidad y calidad. La cocina y los alimentos se exhibieron mediante recetas e imágenes oficiales del programa, reforzando la marca Santa Fe como referente gastronómico nacional e internacional.

>> Leer más: Sabores con historia que se trasmiten por generaciones

Agenda del verano

La agenda de verano ya cuenta con tres fechas confirmadas en distintos puntos de la provincia y una propuesta pensada para espacios públicos de alta concurrencia. Las actividades se realizarán el 15 de febrero en el balneario de Santa Fe bajo el puente, el 19 de febrero en el balneario La Florida de Rosario y el 22 de febrero en Villa Cañás.

En cada encuentro habrá show cooking con cocineros de la región y más de 300 porciones en degustación, incluyendo un plato sin cocción de tarteletas de pescado y queso azul. La experiencia se completa con una ambientación diseñada para conectar al público con los sabores y colores característicos de la provincia.

Estos eventos buscan acercar la gastronomía santafesina a la ciudadanía y reforzar la cocina como espacio de encuentro, identidad y desarrollo. Tras el verano, Sabores de Santa Fe continuará su recorrido por los 19 departamentos, con una primera parada en ExpoAgro, donde se exhibirán carnes, arroz, frutilla, miel y quesos.

La agenda nacional incluirá además presencia en Agroactiva y la Rural de Palermo, llevando la cocina santafesina a los principales escenarios productivos del país. Con esta iniciativa, el gobierno provincial apuesta a transformar la gastronomía en una herramienta de desarrollo económico, cultural y turístico, proyectando al mundo una provincia que sintetiza en sus recetas trabajo, identidad y futuro.