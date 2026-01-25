La Capital | La Ciudad | UNR

Contundente rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial del gobierno nacional

Los gremios rechazaron el aumento del 2% y un bono, al considerar que fue impuesto sin paritarias. El porcentaje es del 2%

25 de enero 2026 · 22:22hs
Los no docentes de la UNR se expresaron contra la decisión unilateral de Nación

Los no docentes de la UNR se expresaron contra la decisión unilateral de Nación

Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) expresaron un fuerte rechazo al último aumento salarial anunciado por el gobierno nacional para el sector universitario, al considerar que fue definido de manera unilateral, sin instancia de negociación paritaria y con un impacto insuficiente frente a la inflación acumulada.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Políticas Universitarias e implica un incremento del 2% sobre los salarios correspondientes al mes de diciembre, junto con el pago de un bono de $50.000 de carácter remunerativo no bonificable. El anuncio generó una rápida respuesta de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), entidad que nuclea a los trabajadores nodocentes de las universidades públicas de todo el país.

Desde la federación nacional cuestionaron con dureza la decisión oficial, señalando que el aumento fue otorgado de manera “intempestiva, autoritaria y sin negociaciones salariales”. En un comunicado difundido tras conocerse la medida, Fatun advirtió que no aceptará “cualquier intento de imponer aumentos unilaterales, sin negociaciones paritarias y sin ningún argumento lógico que no sea más que ajustar a los trabajadores universitarios”.

En el mismo texto, la organización gremial planteó que la política salarial del gobierno se inscribe en una estrategia más amplia de ajuste: “No vamos a aceptar nuevamente que se pretenda ajustar a los trabajadores universitarios para seguir pagando la fiesta de la timba financiera para unos pocos”, afirmaron, en una crítica directa al rumbo económico nacional.

Adhesión y pronunciamiento del gremio local

En sintonía con la postura nacional, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (Apur), gremio que representa a los trabajadores no docentes de la UNR y que se encuentra nucleado en Fatun, emitió su propio comunicado de rechazo.

“La decisión unilateral e inconsulta continúa desconociendo los ámbitos paritarios y de diálogo, vulnerando nuestros derechos laborales y constituyendo además una falta de respeto hacia los trabajadores y hacia toda la comunidad universitaria”, expresó la entidad, conducida por Miguel Roldán.

Desde el gremio rosarino también pusieron el foco en las consecuencias estructurales de la política salarial sobre el sistema universitario público. “Advertimos con gran preocupación que el gobierno nacional siga incumpliendo la ley de financiamiento universitario y debilitando aún más el sistema universitario público, pilar fundamental para el desarrollo del país y para las futuras generaciones”, señalaron.

El comunicado concluye con una consigna que resume la posición histórica del sector nodocente: “Reafirmamos que sin salarios dignos no hay universidad pública”.

Un conflicto que se profundiza

El rechazo al aumento se produce en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios, marcado por una inflación acumulada que, según datos oficiales del Indec, superó ampliamente los incrementos otorgados al sector a lo largo del año. La ausencia de paritarias formales y la implementación de sumas fijas o bonos no incorporables al salario básico han sido algunos de los principales cuestionamientos reiterados por los gremios universitarios.

