Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Cristian D. fue acusado de haber citado por Whatsapp a Diego Joel Ríos al lugar donde lo mataron hace casi cinco años en Granadero Baigorria

26 de enero 2026 · 19:30hs
Cristian D. fue imputado como coautor de homicidio en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Cristian D. fue imputado como coautor de homicidio en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal

Un hombre de 39 años fue imputado como coautor del homicidio de Diego Joel Ríos, ocurrido en septiembre de 2021 en Granadero Baigorria. Se trata de Cristian Damián D., quien quedó en prisión preventiva en principio por cuatro meses.

Según indicaron fuentes de la Fiscalía Regional 2, Cristian D. está acusado de haber colaborado con quienes asesinaron de varios balazos a Ríos el 18 de septiembre de 2021 en inmediaciones de Namuncurá y Callao, en la zona oeste de Baigorria. Según la acusación, sobre las 20.30 de ese día el imputado le envió a la víctima un mensaje de Whatsapp para que llevara droga a la esquina mencionada.

De acuerdo con la mecánica descripta, cuando Ríos —acompañado por su novia— llegó al lugar en un Volkswagen Gol Trend rojo, al parecer dos hombres hasta ahora no identificados se acercaron al auto. Al parecer uno de ellos le hizo una pregunta y acto seguido comenzó a dispararle. Al tiroteo se sumó otro hombre que estaba a bordo de una moto en la que luego huyeron los atacantes.

Según se indicó en ese momento Diego fue alcanzado por trece impactos de bala y su novia también resultó herida. Ambos fueron trasladados en un vehículo particular hasta el Hospital Eva Perón de Baigorria, donde el joven de 24 años murió y su pareja quedó internada con heridas en la zona del tórax y el abdomen, pero pudo sobrevivir al brutal ataque.

Si bien los autores materiales del crimen no fueron identificados hasta ahora, la investigación estableció el papel de Cristian D. en el ataque. Por haber citado a Ríos a la esquina donde lo mataron, el fiscal Ignacio Hueso lo imputó en una audiencia realizada el sábado como coautor de un homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

El fiscal requirió que el imputado quedara en prisión preventiva y la jueza Lorena Aronne dispuso la medida cautelar por el plazo de 120 días.

