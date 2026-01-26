Wos es el protagonista de "Magnetizado", la nueva película de Luis Ortega

El cantante encabeza el film basado en el libro de Carlos Busqued y asume su segundo rol protagónico en el cine

Después de sus exitosas películas "El Ángel" y "Jockey", Luis Ortega se encuentra trabajando en su nuevo proyecto cinematográfico y vuelve a sorprender con una apuesta arriesgada. El director produce “Magnetizado” , una película que tendrá como protagonista al cantante Wos . En las últimas horas, se dieron a conocer las primeras imágenes del músico en la piel de un cura.

La película "Magnetizado" está basada en el libro de Carlos Busqued y es producida por El Despacho , la productora fundada por Luis Ortega junto a Esteban Perroud y Rodolfo Palacios, en asociación con Doguito Records.

Si bien aún no se confirmó la fecha de estreno, el proyecto ya está dando de qué hablar por el rol protagónico de Wos. El joven que comenzó su carrera improvisando en plazas y se consagró como uno de los participantes más jóvenes de El Quinto Escalón, hoy convertido en una figura internacional de la música , suma así un nuevo desafío a su carrera. El propio Ortega destacó el trabajo del artista: “Yo lo veo actuar todos los días porque ensayamos y estamos filmando todo, escena por escena. Nunca vi nada igual”.

De qué se trata "Magentizados"

La nueva producción de Luis Ortega, “Magnetizado”, está inspirada en el libro de Carlos Busqued. La película se sumerge en una historia intensa donde la fe, el deseo, el amor y la violencia se entrelazan en un relato de tono existencial y fantástico.

image

La trama sigue a Ramón, un joven sacerdote que atraviesa una profunda crisis espiritual. Su vida da un vuelco cuando conoce a Eva, una actriz emocionalmente inestable que vive al borde del colapso. Ese encuentro desencadena un amor que pronto se transforma en confusión y locura. A partir de allí, Ramón se hunde en una espiral obsesiva que lo conduce a cometer una serie de crímenes cada vez más violentos.

“Es la historia de un amor que cae como un rayo y se transforma en confusión, en locura. Algo que casi todos conocemos. Los personajes buscan la verdad en el amor, en el arte, en Dios, en el crimen, en el oro, pero sólo encuentran la aventura de estar vivos” , describe la reseña del film.

El primer rol protagónico de Wos

No es la primera vez que Wos incursiona en el mundo de la actuación. En 2018, en pleno auge como competidor de freestyle, el artista dio sus primeros pasos como actor al protagonizar la película "Las Vegas", dirigida por Juan Villegas, un largometraje que generó opiniones divididas entre la crítica.

Más tarde, en 2020, Wos volvió a ponerse frente a las cámaras al participar en la serie "Casi feliz", producción de Netflix protagonizada por Sebastián Wainraich, junto a Natalie Pérez, Hugo Arana y Adriana Aizemberg. En esa ficción, el rapero interpretó a Lucas, en un rol secundario pero destacado.

Ese mismo año también formó parte del documental "Rompan todo: La historia del rock en América Latina", estrenado en diciembre de 2020, donde se abordó una mirada histórica sobre el desarrollo del rock en la región.

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales la primera imagen de Wos caracterizado como Ramón, el sacerdote que protagoniza "Magnetizado".