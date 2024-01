El Indio Solari cumple 75 años y agradeció a sus fans: "Son mis pulsiones de vida"

78951162.jpg

Los comienzos del Indio Solari

Hijo de José Solari y Celina Estelita Choy, El Indio Solari y su familia se mudaron a La Plata poco tiempo después de su nacimiento. Allí vivió infancia y adolescencia, además de que realizó su formación escolar y se acercó al mundo artístico.

Tras concluir los estudios secundarios, El Indio ingresó en el Instituto de Bellas Artes, pero debió marcharse después de ser expulsado. “En esa época lo más importante era la rebeldía”, contó 30 años más tarde.

El rey y los redonditos

Su siguiente paso sería el más importante de su vida, cuando junto con Skay Beilinson y La Negra Poli fundó la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Después de un largo paso por el under con un estilo de rock teatral, su primer disco "Gulp!" (1985) lo estableció como un grupo musical. A partir de allí, y hasta Momo Sampler en el 2000, cada uno de sus lanzamientos se convirtieron en parte de la banda sonora de varias generaciones.

La bestia pop (Estadio Racing, 19-12-1998) - Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El Indio se encargó de liderar la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con la que se consagró como una eminencia absoluta del rock nacional. Después de vender álbumes y llenar estadios con cifras insólitas, el grupo se disolvió, pero su carrera estaba lejos de hacerlo.

Tras la separación, fundó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con los que editó cinco discos de estudio: "El Tesoro de los Inocentes" (2004), "Porco Rex" (2007), "El perfume de la tempestad" (2010), "Pajaritos, bravos muchachitos" (2013) y "El ruiseñor, el amor y la muerte" (2018).

Ji Ji Ji - Indio y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - Tandil 2016

No obstante, su última actuación en directo estuvo marcada por la tragedia. El 11 de marzo de 2017 tocó en un campo de Olavarría, pero el multitudinario show acabó con un trágico incidente y el saldo de dos fallecidos, además de una gran cantidad de heridos.

Su más reciente aparición

El Indio Solari apareció hace algunos días durante una entrevista particular junto a Julio Leiva, para la sección Caja Negra de FiloNews. El músico fue sincero y crudo en sus palabras cuando se refirió a su estado de salud: “Estoy como el culo”.

“Lo que tengo es esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, yo camino muy mal. He nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta. ¿Qué te voy a contar? Agarrá un libro, buscá ‘parkinson’ y te va a decir todo lo que te pasa”, aclaró.

A su vez, el músico reveló que hace casi diez años que no sale de su domicilio, salvo para ir al dentista: “Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. Por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario. No me gustan los artistas viejos como qué sé yo, los rockeros viejos. Me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. El blues está para los viejos”.

En tanto, fue claro y directo al ser consultado sobre la posibilidad de un regreso a los escenarios, cuando le plantearon cantar al menos una canción con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Al respecto, dijo: “No, porque no es que caés en un paracaídas ahí en ese momento. Tenés que estar horas antes ahí, y estoy muy incómodo. Acá tengo todo lo que necesito y me gusta: están mis libros, mis discos, la pileta calefaccionada para hacer las elongaciones”.