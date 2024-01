El Indio Solari sorprendió con una entrevista exclusiva: "Me gustaría que la muerte me encuentre vivo"

Indio Solari: “Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento” | Caja Negra

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FcalledeLille%2Fstatus%2F1741838206465695814&partner=&hide_thread=false “Qué se puede prohibir ya, que no esté prohibido… Nada.” Indio Solari



La lucidez y la generosidad es lo que nos va a salvar de cualquier miseria.

Por un 2024 que nos encuentre atentxs y nos haga más solidarixs. pic.twitter.com/QXoJEryRSp — Mariesparza (@calledeLille) January 1, 2024

, haciendo que “Indio” se vuelva tendencia en Twitter Argentina. En las primeras trece horas desde su publicación,

"Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bien tener entretenida a la gente mientras le estan metiendo la manoo en el bolsillo. Las canciones que sigo haciendo tienen que ver con todo esto que está pasando", elaboró Solari en uno de los clips más compartidos. "La gente está cansada de la rosca y elige cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Este gobierno neoliberal no es nuevo, yo lo he vivido tres veces antes", agregó, evaluando la coyuntura argentina.



"La ambigüedad es la retórica de la seducción. O sea que no hay manera de usarlo en cualquier manifestación", elaboró en otro momento, hablando sobre la celebrada lírica de su música.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegustu%2Fstatus%2F1741821463965868041&partner=&hide_thread=false Indio Solari sobre Román pic.twitter.com/jhXLv1BTqd — Diego (@diegustu) January 1, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarianherrrera%2Fstatus%2F1741159237319790820&partner=&hide_thread=false Tus canciones son mi mundo, Indio. pic.twitter.com/U5tvr15XaV — Marian Herrera (@marianherrrera) December 30, 2023

El viernes 29 de diciembre, Solari había estrenado sin previo aviso tres nuevas canciones a través de la AM530 Somos Radio. "Poco-loco", "El muerto Giménez" y "Réquiem alegre" sonaron en el programa del periodista y escritor Marcelo Figueras, que además es biógrafo del Indio.