"El beso de la mujer araña" llega al Broadway de la mano del actor rosarino Pablo Pieretti

Luego de más de 550 funciones en la cartelera porteña y múltiples premios ACE, la obra sale de Buenos Aires para girar por el interior

Un clásico de la literatura vuelve a escena en Rosario de la mano de un actor de la ciudad. “El beso de la mujer araña” , la obra basada en la novela de Manuel Puig , llega este domingo 22 de marzo a las 21 al Teatro Broadway (San Lorenzo 1223), con la actuación del rosarino Pablo Pieretti junto a Oscar Giménez, bajo la dirección de Valeria Ambrosio.

Las entradas se pueden adquirir en boletería o a través de la plataforma TuTicket . Los suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% descuento y acceso a sorteos exclusivos.

La puesta, que lleva más de 500 funciones y varios años de recorrido, se consolidó como uno de los éxitos teatrales de la calle Corrientes. Su vigencia no es casual: es un clásico que perdura y encuentra resonancia en el presente. De hecho, la historia volvió a cobrar impulso con nuevas adaptaciones, como la película en versión musical protagonizada por Jennifer López, que también contó con la participación de dos artistas rosarinos.

Para quienes aún no conocen la trama de este clásico argentino: la historia transcurre en la Argentina de los años 70 y sigue el encuentro entre dos hombres que comparten una celda. Por un lado, Valentín, un militante político preso por su actividad revolucionaria, y por el otro Molina, un homosexual acusado de corrupción de menores. En ese espacio mínimo y opresivo, ambos comienzan a construir un vínculo inesperado, atravesado por relatos, fantasías y confesiones que van transformando sus miradas sobre el mundo, el amor y la libertad.

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Con escenografía de José Palumbo, diseño de iluminación y música original de Valeria Ambrosio, la obra se sostiene en el trabajo actoral y en la intensidad del vínculo entre sus protagonistas, interpretados por Pieretti y Giménez.

“Nací en Rosario y hace ya casi 16 años que vivo en Capital. Así que ir a Rosario es especial por la familia, por los amigos, por todo lo que uno vivió, porque me crié ahí. Volver siempre es hermoso, pero esta vez lo hago cumpliendo el sueño de ir con esta obra que me ha dado tantas alegrías, que me hizo recorrer el país y que fue el gran logro de mi carrera”, dijo Pablo Pieretti, el actor rosarino que interpreta a Valentín.

En la antesala de una función especial, el actor habló con La Capital sobre su carrera actoral, el trabajo de construir este personaje y la profundidad de la obra.

“Me acuerdo de una entrevista de casting en la que me dijeron: ‘Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires’. Yo era chico y fue algo que me quedó grabado”, relató el actor, que decidió dejar su ciudad para perseguir su sueño. Confesó: “Me vine con una mano atrás y otra adelante, con mi bolsito, sin conocer a nadie. En búsqueda de sueños, de cumplir con el deseo que tenía en mi alma y lo he cumplido y lo sigo cumpliendo”.

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Una historia que permanece en el tiempo

La función en Rosario será nada más y nada menos que la número 551 de un espectáculo que ya lleva seis años en cartelera porteña y que, además obtuvo los Premios ACE 2022 a Mejor Drama, Mejor Dirección en Drama para Ambrosio y Mejor Actuación Masculina en Drama para Giménez, además de un reconocimiento especial en los Premios Teatro Independiente 2025.

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Parte del éxito y la vigencia de la pieza se explica, según Pieretti, por la potencia del material original. “El secreto de seguir convocando es la obra de Manuel Puig. No descubrimos nada cuando decimos que es un clásico atemporal. Es la novela que más recorrió el mundo, que se presentó en tantos lugares, que se ha hecho película”, afirmó. Asimismo, señaló que es una obra que, a pesar de su contexto historico, continúa dialogando de manera absoluta con el presente. “Si vos no sabes nada de la obra, a la salida podés pensar que la escribieron en la actualidad”, resumió Pieretti.

En ese sentido, el actor remarcó el carácter visionario y adelantado de su autor: “Hay un texto que yo digo en un momento que habla sobre la igualdad de género, y esto está escrito en el 76. Manuel era un adelantado, un visionario. Hablaba de cosas que no se hablaban como la homosexualidad o la igualdad de género. Es una obra maravillosa”.

Ahora bien, el camino para llevar a cabo esta versión teatral, sin embargo, no fue sencillo. El proyecto comenzó a gestarse en 2019 y tuvo un estreno breve en 2020, antes de la pandemia, con la producción y la interpretación de Molina a cargo de Ernesto Pérez Re. En ese contexto, y en medio del parate, el actor y productor falleció.

“Él tenía 76 años, era el sueño de su vida. Hizo solo seis funciones”, recordó Pieretti. Y sumó una imagen que sintetiza ese momento: “El último texto de la novela y de la obra dice ‘un sueño corto pero feliz’. Y así fue para Ernesto: hizo solo seis funciones y nos dejó este legado”.

A partir de 2021, el equipo decidió retomar el proyecto como una forma de homenaje, “había que hacerle honor por todo lo que hizo”. Desde entonces, la obra no se detuvo: “Desde el 6 de agosto de 2021 hasta acá no paramos nunca más”.

El vínculo con Pérez Re también fue clave para que el actor rosarino llegara al proyecto. “Ernesto me había visto en otros espectáculos y le había gustado mucho mi trabajo. Siempre me decía ‘vamos a hacer algo juntos’, pero lo que me ofrecía no me terminaba de seducir”. Hasta que apareció la obra: “Cuando llegó "El beso de la mujer araña", dije ´bueno a eso no se le dice que no”.

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Construir a Valentín y sostener la obra de a dos

En ese marco, Pablo contó cómo fue el proceso de construir a Valentín, un personaje atravesado por el contexto político de la época. “Lo más difícil fue entender la psicología de una persona que sufrió lo que sufrieron quienes eran revolucionarios en ese momento de la dictadura. La idea de dar la vida por defender unos valores, cuáles eran esos valores y cuáles eran sus revoluciones, no solo internas sino externas”, comentó.

El actor investigó, vio documentales, habló con personas que vivieron esa época y destacó especialmente el trabajo junto a la asistente de dirección, Melisa Fuentes. “Me ayudó muchísimo a entender. Separábamos el texto y analizamos por qué pensaba así, qué estaba pasando en ese momento”, resumió. Ese proceso fue clave para construir el recorrido del personaje y comprender la profundidad de su transformación a lo largo de la obra. “Valentín empieza muy distante, muy terco hacia Molina. Pero con el transcurrir del espectáculo, lo más maravilloso es la revolución interna que tiene Valentín y cómo se transforma”, explicó. Y agregó: “Yo creo que también le pasa al público: Valentín cambia, empieza a entender al otro, aparece la empatía. Entre los dos hay lealtad, hay una conexión desde el alma. Este espectáculo tiene un vínculo muy profundo humano, nos hace ver al otro como una persona, más allá de sus ideas y de sus valores”.

Claro que esa transformación no ocurre en soledad. La obra se sostiene en escena únicamente con dos personajes, que no abandonan el escenario durante toda la función. En ese sentido, el trabajo junto a Oscar Giménez, quien interpreta a Molina, resultó fundamental. “Fue maravilloso. Con Óscar construí una amistad muy fuerte, y ahí también está el secreto de poder permanecer tanto tiempo en una obra: el vínculo que tenés con tu compañero”, aseguró.

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“Óscar es un ser humano maravilloso, con un corazón muy grande. Tiene 20 años más que yo y nunca se guardó nada para ayudarme a mejorar, como actor y como persona. Nos ayudamos mucho los dos. Cuando el se sumó, yo lo ayudé en el proceso de estudio de la obra y él me ayudo en el oficio del actor. Construimos un vínculo muy lindo”, confesó el rosarino.

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Una obra consagrada que llega a Rosario

A la hora de invitar al público rosarino, Pieretti adelantó: “Van a encontrarse con una revolución interna. Es una obra llena de lealtad, valores, ideales, empatía, amor y vínculo humano. Si bien todo el teatro es un acto político y esta obra también está escrita de una manera política, nosotros hacemos hincapié en lo humano: encontrarse en el otro, sin prejuicios, verlo como un reflejo de uno mismo”.

Cabe recordar que, la historia volvió a ganar visibilidad en el último tiempo a partir de su reciente adaptación cinematográfica y musical. Con respecto al film, Pablo comentó: “A mí me gustó, la vi. Pero yo prefiero lo clásico, la imaginación, me quedo más con la versión teatral. Igual, lo que más valoro es que se le haya dado trabajo a actores argentinos”.

Con más de 500 funciones a cuestas, el actor confesó: “Sigo amando a la obra. Hay espectáculos que requieren más de la mente, de la concentración, pero este no, este requiere del corazón: si no lo das todo, no se puede hacer”. Y completó: “Eso también lo devuelve la gente, que han leído la novela y que muchas veces nos dicen que no imaginaba la profundidad que podía tener. Ahí está el secreto: seguir enamorado del espectáculo”.